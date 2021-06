Comment un Stock Pro joue l’inflation

L’inflation est en hausse mais les rendements baissent… ce que cela suggère pour le marché… une action spécifique que Louis aime comme couverture contre l’inflation et moyen de profiter du boom immobilier

Il y a de plus en plus de raisons de croire que l’inflation n’est peut-être pas aussi terrible que beaucoup le craignaient.

C’était le gros point à retenir du Digest de vendredi dernier avec l’analyse de nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen.

Aujourd’hui, bâtissons sur cela avec l’aide de l’investisseur de croissance légendaire, Louis Navellier.

En bref, même si Louis dit que l’inflation est « arrivé de façon importante », elle ne se manifeste pas sur le marché obligataire. Et c’est une bonne nouvelle pour les actions.

Alors, dans le Digest d’aujourd’hui, voyons comment Louis analyse les chiffres récents de l’inflation et ce qu’ils signifient pour votre argent.

Mais ensuite, nous vous ferons mieux en mettant en évidence une action spécifique que Louis détient dans son portefeuille d’investisseurs de croissance.

Si l’inflation continue de grimper, cette entreprise sera en mesure de répercuter ce coût sur les consommateurs, ce qui contribuera à protéger les marges. En plus de cela, la société a le vent arrière supplémentaire du marché immobilier en plein essor d’aujourd’hui.

Beaucoup de choses à déballer, alors allons-y.

*** Un examen plus approfondi des derniers chiffres de l’inflation

Pour les lecteurs plus récents de Digest, Louis est l’un des premiers pionniers à utiliser des algorithmes prédictifs pour parcourir les marchés à la recherche d’actions quantitativement solides. Forbes l’a même nommé le “Roi des Quants”.

Cette approche numérique l’a aidé à produire des décennies de gagnants à trois chiffres pour ses clients privés et ses abonnés. Aujourd’hui, il est l’un des analystes chevronnés les plus respectés de l’industrie.

Alors, avec cette focalisation sur les données au cœur de son approche du marché, que pense Louis des récentes données d’inflation de la semaine dernière ?

Louis a commencé à répondre à cette question en récapitulant les derniers chiffres. Il a noté que l’indice des prix à la consommation (IPC) a grimpé de 5,0 % au cours des 12 derniers mois, la plus forte hausse depuis la période d’un an se terminant en août 2008.

Pendant ce temps, l’indice des prix de base, qui exclut les catégories à forte volatilité comme l’alimentation et l’énergie, a augmenté de 3,8% en mai par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la plus forte augmentation de ce type depuis juin 1992.

Malgré ces chiffres, Louis dit que la flambée de l’inflation n’est pas la grande nouvelle…

Au lieu de cela, c’est le fait que le rendement du Trésor à 10 ans a baissé pendant des jours et se situe maintenant en dessous de 1,5%. Certaines personnes sont choquées et se demandent comment les taux d’intérêt pourraient baisser avec la hausse de l’inflation. Mais lorsque vous creusez dans les détails des dernières lectures de l’IPC, ce qui semble se produire donne de plus en plus de crédibilité à l’opinion de la Réserve fédérale selon laquelle cette récente inflation est transitoire.

Arrêtons-nous ici pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde.

Le bon du Trésor à 10 ans, ou « 10 ans », est un taux d’intérêt de référence mondial clé. Au fur et à mesure, il en va de même d’innombrables autres taux d’intérêt (l’un des plus notables est votre taux hypothécaire).

Les investisseurs utilisent souvent le rendement à 10 ans comme indicateur du marché. Cela peut être considéré comme un signe du sentiment des investisseurs à l’égard de l’économie.

Lorsque les investisseurs se sentent en confiance, le rendement du 10 ans augmente souvent au fur et à mesure que son prix baisse (les rendements obligataires et les prix sont inversement corrélés). Cela reflète la conviction des investisseurs qu’ils peuvent trouver ailleurs des investissements plus rentables sans prendre trop de risques.

Mais un rendement à 10 ans en hausse peut aussi refléter l’état de l’inflation. Comme les traders craignent que la valeur du dollar ne s’affaiblisse en raison de la hausse de l’inflation, ils exigeraient un rendement plus élevé sur le 10 ans pour compenser.

Mais comme Louis l’a noté, cela ne se produit pas. Malgré le rapport sur l’inflation la semaine dernière, le rendement du 10 ans a baissé. Au moment où j’écris mardi matin, il se situe juste à 1,5 %. C’est en hausse par rapport à son récent creux d’environ 1,44 %, mais inférieur à son sommet de mardi dernier, à environ 1,53 %.

Ainsi, le fait que nous ayons des chiffres d’inflation plus élevés et un rendement à 10 ans inférieur est une grande nouvelle. Cela suggère que les traders ne croient pas que l’inflation actuelle que nous observons sera durable.

Retour à Louis :

En fin de compte, même s’il peut y avoir de l’inflation, elle ne se manifeste pas encore sur le marché obligataire. Et c’est une bonne nouvelle pour le marché boursier. Encore de meilleures nouvelles pour mon Investisseur de croissance abonnés, c’est que les actions de croissance restent la meilleure couverture historique contre l’inflation de tous les temps… J’attends des investisseurs qu’ils continuent à affluer vers des couvertures d’inflation comme notre Investisseur de croissance stocks dans les semaines et les mois à venir. Ainsi, nos actions de la liste d’achat devraient profiter du boom de l’inflation et représenter une oasis pour les investisseurs frustrés par l’environnement actuel de taux d’intérêt bas.

Utilisons les commentaires de Louis comme tremplin vers une action d’investisseur de croissance spécifique que Louis aime aujourd’hui. C’est à la fois une couverture contre l’inflation et un moyen de jouer sur le marché immobilier en plein essor.

***Un jeu de vente au détail spécialisé pour le boom immobilier

Allons directement à Louis :

Le marché immobilier a atteint de nouveaux records en mai. Selon Redfin, le prix de vente médian des maisons a augmenté de 24 % en glissement annuel pour atteindre un niveau record de 354 250 $. Les prix demandés ont également atteint des records, atteignant une médiane de 361 875 $. Un autre nouveau record comprend le fait que 51% des maisons se sont vendues au-dessus de leur prix d’inscription initial, une augmentation de 26% d’une année sur l’autre. Redfin a également noté que les maisons étaient restées sur le marché pendant 17 jours en moyenne, contre 36 jours il y a un an. La vérité, c’est que la demande de logements est incroyablement forte en ce moment, et les gens cherchent à en tirer profit.

Si vous ne possédez pas de biens immobiliers, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas non plus encaisser. Vous pouvez simplement investir dans des entreprises spécifiques qui profitent du boom immobilier.

Une de ces sociétés est Matériel de restauration (RH). RH propose des meubles de maison de luxe, notamment des meubles, des tapis, des luminaires et des textiles. Ces meubles sont créés par des artisans, des designers et des fabricants de premier plan et sont disponibles dans les galeries de vente au détail de la société, ainsi que dans des catalogues ou des livres de référence, et en ligne.

Retour à Louis :

Compte tenu de l’afflux de personnes qui achètent une nouvelle maison, ainsi que de nombreuses autres nidifications dans leurs maisons actuelles au milieu de la pandémie, il y a eu une demande accrue de meubles de maison, ce qui a considérablement augmenté les résultats de RH. Exemple concret : (dernier) mercredi, RH a publié de superbes résultats du premier trimestre. Le bénéfice net ajusté a bondi de 375 % en glissement annuel pour atteindre 142,3 millions de dollars, contre un bénéfice net de 29,9 millions de dollars il y a un an. Le bénéfice ajusté par action a grimpé de 285 % à 4,89 $, contre 1,27 $ il y a un an. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 4,10 $, de sorte que la société a publié une surprise de 19,3 %. Le chiffre d’affaires a augmenté de 78 % en glissement annuel pour atteindre 860,8 millions de dollars.

Compte tenu du rapport sur les bénéfices de la centrale, l’action de RH a grimpé de plus de 16% la semaine dernière. Dans les jours qui ont suivi, il a reculé car les investisseurs ont pris des bénéfices.

*** L’outil gratuit Portfolio Grader de Louis a vu cela venir

En tant qu’investisseur quantitatif, Louis a des règles d’investissement strictes qui sont ancrées dans des chiffres froids et impartiaux. Lorsque ces règles déclenchent un achat, il achète. Quand ils déclenchent une vente, il vend. C’est ce noir et blanc.

Heureusement pour vous et moi, Louis a codifié une grande partie de son système propriétaire et l’offre maintenant à la communauté des investisseurs sous la forme de son Classeur de portefeuille outil.

Retour à Louis :

Maintenant, mon évaluateur de portefeuille a déjà signalé l’action comme un « achat fort » avant le rapport sur les bénéfices de RH. Ainsi, les gens qui suivent mon Portfolio Grader auraient eu l’occasion d’acheter tôt et de surfer sur la vague post-bénéfice de RH. Cela vaut pour mon Investisseur de croissance abonnés aussi, car j’ai recommandé l’action le 30 avril 2021.

Louis reste optimiste sur Restoration Hardware aujourd’hui sur la base de ces chiffres solides. Et pour l’avenir, il semble que la solidité des bénéfices se poursuivra.

Retour à Louis :

Le chiffre d’affaires annuel devrait croître de 25 à 30 %, contre une croissance de 15 à 20 % par rapport aux estimations précédentes. Et pour le deuxième trimestre, le chiffre d’affaires devrait désormais augmenter entre 35% et 37%, par rapport aux prévisions précédentes pour une croissance de 25,9% à 26,1%. La direction de l’entreprise a également noté : « Alors que l’exercice 2021 sera sûrement une histoire de deux moitiés, il existe de nombreux points de données qui nous amènent à croire que notre solide performance se poursuivra tout au long du second semestre 2021 avec une nouvelle accélération de la croissance au cours de l’exercice 2022 et au-delà. Ceux-ci incluent un marché du logement et de la rénovation solide, à la fois avec une demande refoulée et une longue traîne, un marché boursier record, des taux d’intérêt bas et la réouverture de plusieurs grandes parties de notre économie. »

En conclusion, oui, les chiffres de l’inflation sont en forte hausse, mais si nous regardons le rendement à 10 ans, cela suggère que les traders ne sont pas trop inquiets.

En attendant, Restoration Hardware est un bon moyen de surfer sur les données inflationnistes, tout en profitant du boom immobilier. Si vous cherchez à mettre de l’argent au travail aujourd’hui, jetez-y un coup d’œil.

Nous vous tiendrons au courant de l’inflation et du rendement à 10 ans ici dans le Digest.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg