Comment un système Internet SpaceX aide les pompiers

Le Congrès a remporté 670 sièges, le BJP 551, le RLP 40 et le BSP 11. Pas moins de 290 sièges de panchayat samiti ont été remportés par des indépendants. Le Congrès a éclipsé le BJP dans les sondages du panchayat âprement disputés dans les six districts du Rajasthan, l’ancienne majorité de sécurité dans quatre […] More