Comment un voyage en sac à dos en Asie s’est transformé en une entreprise de couches écologiques

Les discussions de vacances au Taj Mahal sont devenues une source d’inspiration improbable pour la marque de couches réutilisables Bambino Mio (Photo : ./ Bambino Mino)

Les conversations lors d’une randonnée en Asie ont tendance à aller de chutes d’eau incroyables à Jeremy perdant son didgeridoo sur la Khao San Road.

Mais pour Guy Schanschieff et sa femme Jo – alors célibataires, sans enfant et voyageant au début des années 1990 – un sujet improbable revenait sans cesse : les couches.

« Nous sommes allés au Taj Mahal au coucher du soleil et sommes tombés sur un Américain qui a commencé à parler de couches réutilisables qui avaient bien fonctionné aux États-Unis », dit Guy en riant.

« C’était comme si les étoiles s’alignaient parce que nous avions eu une conversation aléatoire avec un Canadien au Népal au sujet des couches aussi. »

Quelques mois plus tard, à Sydney, Guy a vu passer un camion de blanchisserie à couches réutilisables et il a été vendu.

Soit les couches réutilisables devenaient une grosse affaire, soit c’était une façon divine de lui dire qu’il devrait s’installer et avoir des enfants. De retour au Royaume-Uni, en 1992, Guy et Jo ont créé un service de blanchisserie de couches.

Guy et Jo ont imaginé leur marque de couches durables en voyage (Photo : Bambino Mio)

Avec quelques centaines de clients fidèles et des frais subventionnés par le lavage des tenues des équipes locales de rugby et de football, les choses allaient bien.

Mais l’entreprise ne se développait pas. « Tout le monde utilisait des produits jetables et notre entreprise n’était pas évolutive », explique Guy. « Nous pouvions voir les avantages des couches réutilisables, mais nous étions à l’époque au pied de la très haute montagne. »

Guy et Jo ont changé de modèle commercial et, depuis leur cave du Northamptonshire, ont proposé des couches réutilisables via une brochure. Dans les années 1990, les clients appelaient leur commande et envoyaient un chèque par la poste.

Le couple a conçu sa propre couche en coton multicouche (Photo : Bambino Mio)

Vers la fin de la décennie, l’intérêt commençait à grandir, alors ils ont investi dans l’emballage et ont commencé à fabriquer leur propre couche en coton multicouche – l’arrivée du premier de leurs trois enfants a aidé aux tests – et ont commencé à vendre à quelques magasins indépendants.

Ils ont ensuite obtenu une unité à Brixworth Industrial Estate, dans le Northamptonshire. Le chiffre d’affaires a commencé à croître et en 2002, ils sont devenus internationaux avec leur entreprise Bambino Mio.

Guy dit que si les pailles en plastique et les sacs en plastique sont devenus des sujets écologiques brûlants, avec une action rapide pour réduire leur utilisation, les couches jetables sont l’un des produits les plus promus au monde.

Les parents paient d’énormes factures pour les quelque huit millions qui sont jetés chaque jour au Royaume-Uni. Au niveau mondial, ils sont le troisième contributeur à la mise en décharge, représentant 30 % des déchets non biodégradables.

Les couches jetables représentent une énorme proportion des déchets mis en décharge (Photo : ./EyeEm)

« Pendant les trois premières années de la vie d’un bébé, toutes ces choses sont jetées », explique Guy.

« Il existe des obstacles aux couches réutilisables, mais la plupart d’entre elles sont égarées. Les personnes qui utilisent des produits réutilisables réalisent à quel point ils sont faciles et économisent de l’argent. Les couches jetables sont désastreuses pour le monde.’

En 2003, Guy a fondé la Nappy Alliance, une coalition de fournisseurs indépendants de couches réutilisables, et affirme que leur utilisation devrait faire partie des montagnes russes d’un parent.

Plus : Parentalité



«Une fois que vous êtes entré dans la routine, il vous suffit de le mettre dans un seau, puis de le mettre dans la machine à laver. Consolez-vous avec l’idée que vous économisez dix livres chaque fois que vous chargez la machine.’

Bambino Mio a maintenant lancé une gamme de pantalons d’apprentissage de la propreté et d’accessoires pour maillots de bain.

Le passage des couches en plastique à des options plus écologiques sera la prochaine grande chose, dit-il, et le changement est imminent. « Nous en arriverons au point où les réutilisables sont la norme. »

