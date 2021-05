Comment une collaboration entre Temenos AG et Taurus Group SA peut-elle déverrouiller l’accès aux actifs cryptographiques?

Compartir

Le trader financier basé en Suisse, Temenos, relaie les ressources informatiques de ses clients financiers grâce à une relation avec la société voisine Taurus. Taurus a récemment obtenu un permis d’entreprise de protection de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) pour travailler gratuitement dans un centre commercial géré pour des ressources avancées.

La fintech peut couvrir les formes cryptographiques de monnaie, y compris le Staking and Decentralized Finance (DeFi), toute ressource tokenisée dans n’importe quelle norme, y compris l’émission et le cycle de vie complet des dossiers monétaires informatisés de l’exécutif, le tout à un stade similaire.

Taurus a la capacité d’incorporer et de gérer de manière transparente toute ressource avancée, qu’il s’agisse de protections conventionnelles, d’espèces ou de ressources informatisées, grâce à sa configuration complète d’éléments; Taurus-CAPITAL, Taurus-PROTECT et Taurus-EXPLORER. Cet effort conjoint permet aux banques non seulement d’accorder la tutelle à un large éventail de ressources informatiques, mais aussi de se développer davantage en rendant les résultats symboliques de leur décision.

En fonction de leur plan d’action et de leur système administratif, les banques peuvent également créer, suivre et gérer un large éventail de ressources tokenisées à l’aide des fonctionnalités Taurus-CAPITAL et Taurus-PROTECT.

Ce sont les mots d’Alexandre Duret, chef de produit Temenos,

«Nous acceptons que les ressources informatiques abordent de nouvelles libertés pour les banques et les chefs de fortune. Les bailleurs de fonds sont de plus en plus conscients de l’affichage des formes numériques de monnaie, qui peuvent participer de manière appropriée à l’expansion d’un portefeuille. Quoi qu’il en soit, différentes utilisations de l’innovation blockchain, par exemple des protections tokenisées, peuvent changer la chaîne de valeur avec une méthodologie d’émission plus simple, une liquidité plus substantielle et un règlement constant. Taurus fait progresser le domaine de la cryptographie et de l’innovation blockchain. En nous rassemblant, nous pouvons aider l’argent à surmonter toute barrière entre la spéculation conventionnelle et les ressources informatiques. ”

Temenos AG est une organisation qui acquiert une expérience pratique dans la programmation commerciale étendue pour les banques et les administrations monétaires, dont le siège est à Genève, en Suisse. Temenos a été fabriqué pour la première fois en 1993 et ​​est coté à la bourse suisse depuis 2001.

À propos de Temenos AG et Taurus Group SA

Temenos AG est un fournisseur de cadres de programmation bancaire pour les banques de détail, d’entreprise, générales, privées, de dépôt, de réserve, islamiques, de microfinance et locales. Établie à Genève, en Suisse, et avec 67 lieux de travail dans 40 pays, Temenos fournit plus de 3 000 fondations monétaires dans 145 pays à travers le monde. Il est destiné à être utilisé par 41 des 50 banques centrales dans le monde.

Groupe Taurus SA est l’organisation suisse de gestion monétaire créée en avril 2018 à Genève. Les chefs de l’administration, la banque l’a mise en place, les ressources du conseil d’administration, les régions de protection du réseau. Taurus construit la scène de pointe pour échanger, contribuer et sécuriser les ressources informatiques. Nous acceptons que les progrès de la blockchain influenceront économiquement et délibérément notre économie et que cette ressource informatisée que les dirigeants finira par converger avec celle des ressources monétaires conventionnelles.