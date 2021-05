Comment une danseuse privée a commencé une affaire très publique avec Tina Turner

Rares sont ceux qui auraient prédit le retour triomphant de Tina Turner en 1984, lorsque Private Dancer l’a placée en tête des palmarès des albums – le moins encore, peut-être, Turner elle-même. Pendant des années, elle a été piégée dans un mariage toxique et abusif avec Ike Turner, l’homme qui l’a découverte et a transformé Anna-Mae Bullock de Nutbush, Tennessee, en une superstar du R&B appelée Tina Turner. Mais la relation troublée du couple a finalement pris fin lorsqu’ils étaient en tournée ensemble en 1975, et Tina a décidé de le quitter pour de bon.

Avec 36 cents à son nom, Turner s’est échappée quand son mari dormait, s’échappant de leur chambre d’hôtel à Dallas et se dirigeant vers la maison d’un ami. Elle a trouvé un bon samaritain sous la forme d’un ami avocat, qui a payé un billet d’avion pour elle à Los Angeles. Même si Tina, avec Ike, avait accumulé une foule de succès R&B entre 1960 et 1975 – y compris “Nutbush City Limits” et une reprise de Creedence Clearwater Revival«Proud Mary» dans les années 70 – la musique était la dernière chose dans son esprit.

Au départ, elle gagnait sa vie en faisant un travail de nettoyage pour payer son loyer. Après son divorce avec Ike, en 1978, Turner a commencé à prendre des mesures provisoires pour commencer une nouvelle carrière en tant qu’interprète solo. Elle avait déjà enregistré des albums sous son propre nom – en tant que projets parallèles avec Ike – mais elle a maintenant choisi de commencer sa carrière solo avec des spectacles de style cabaret à Las Vegas. Elle a sorti son troisième album solo, le disco-infléchi Rough, en 1978, suivi de Love Explosion de style similaire, un an plus tard, mais ils étaient tous les deux des flops, indiquant peut-être que Tina Turner avait atteint sa date de péremption.

Le début de sa résurgence

Le début des années 80 a cependant vu le début de sa résurgence. En optant pour une approche plus rock et blues, Turner a impressionné Rod Stewart, qui l’a embauchée pour ouvrir sa tournée aux États-Unis en 1981, puis a obtenu des places de soutien avec Les pierres qui roulent. Un an plus tard, elle a participé au remake de la British Electric Foundation Les tentations«Ball Of Confusion», puis, en 1983, signe un contrat de singles avec Capitol.

En novembre de cette année-là, alors que Tina avait 44 ans, Capitol a sorti ses débuts 45 pour le label, un remake mis à jour du groove soul classique de Memphis des années 70 d’Al Green, «Let Stay Together». Enregistré au Royaume-Uni et dirigé par Martyn Ware et Greg Walsh du BEF, il s’est rapidement hissé au classement de la pop britannique, culminant à la 6e place au cours de son séjour de 13 semaines. Le disque a également décollé aux États-Unis, atteignant la troisième place du classement R&B au début de 1984. Tina Turner était de retour, et elle avait finalement prouvé qu’elle n’avait pas besoin de son ex-mari pour goûter au succès.

Une véritable star du crossover

Capitol a remis Tina en studio pour faire son premier album pour le label, sorti en mai 84 sous le nom de Private Dancer. Du point de vue de la production, comme c’était la norme dans les années 80, il a eu de nombreux contributeurs différents, y compris Brits Rupert Hine et Terry Britten (tout l’album a été enregistré au Royaume-Uni). En ce qui concerne ses chansons aussi, c’était très anglo-centrique. Les producteurs Hine et Britten ont co-écrit le matériel, et il y avait des couvertures de Les Beatles‘ “Aider!” (réorganisé comme une ballade soul anthémique) et une audacieuse version électro-rock produite par BEF David Bowie‘s Diamond Dogs classique, «1984». Dire StraitsL’homme principal, Mark Knopfler, a écrit la chanson titre de l’album – un succès parmi les 30 meilleurs au Royaume-Uni et dans le Top 10 des succès R&B aux États-Unis – mais encore plus grand était «What’s Love Got To Do With It», une chanson de Terry Britten-Graham Lyle qui s’est avéré être le plus gros smash britannique jamais réalisé par Turner. C’était aussi le single le plus vendu de la chanteuse aux États-Unis, en tête des charts pop américains pendant trois semaines à l’été 84 et en faisant de Tina Turner une véritable star du crossover.

Alors que la production orientée pop de Private Dancer a mis à jour le son de Tina Turner pour la consommation grand public – encadrant sa voix R&B déclamatoire à la vieille école avec la dernière technologie de studio – elle n’a pas abandonné ses racines soul, à la fois en tant que «Let’s Stay Together» et un version frappante de «I Can’t Stand The Rain» d’Ann Peebles l’a prouvé.

Private Dancer a passé 147 semaines phénoménales dans les charts britanniques, mais s’est juste arrêté avant d’atteindre la pole position, atteignant le n ° 2. De l’autre côté de l’Atlantique, sur le terrain de Turner, c’était une histoire similaire, l’album atteignant le n ° 1 des listes R&B (n ° 3 de la pop) au cours de son remarquable séjour de 81 semaines. Le retour du chanteur était complet lorsque «What’s Love Got To Do With It» a remporté trois Grammy Awards, dont un pour Record Of The Year.

Tina Turner continuera à accumuler des singles à succès et des albums à succès jusqu’en 1999, mais aucun, peut-être, n’était aussi important que Private Dancer. C’était un album historique qui l’a transformée de manière convaincante en une diva pop superstar dont les ventes rivalisaient avec celles de Madonna dans les années 80. Des décennies plus tard, l’album reste un puissant rappel du talent vocal unique et immense de Tina Turner.

