Comment une entreprise du sud de Londres a rebondi grâce à une attitude positive ⋆ .

Le magasin d’alimentation africain Eko se rétablit rapidement grâce à son ingéniosité en lock-out

Eko Food Market n’était qu’une entreprise qui cuisinait au gaz au début de 2020, en tant que principal fabricant et fournisseur britannique de plats cuisinés ethniques réfrigérés et surgelés délicieusement authentiques et de haute qualité, de sauces ambiantes et d’aliments secs africains.

Bien que le plan d’investissement de l’entreprise pour organiser de nouveaux locaux ait été remis sur les rails grâce à un prêt d’interruption d’activité pour coronavirus de Lloyds Bank, leur fonctionnement général n’a certainement pas été à l’abri des perturbations causées par la pandémie.

Mais comme pour la plupart des réussites, c’est leur attitude positive en tant qu’entreprise qui leur a donné l’inspiration pour voir le changement comme une opportunité de débloquer quelque chose de nouveau.

Ce qu’ils ont fait différemment pendant le confinement

Utilisant le défi posé par Covid-19 pour penser différemment à la façon dont ils dirigeaient leur entreprise, ils ont décidé de transmettre la joie qu’ils ressentaient dans la nourriture qu’ils produisaient directement à leurs clients, d’une manière à laquelle ils ne s’attendaient pas.

Les restrictions signifiaient qu’ils ne pouvaient plus sous-traiter leurs produits habituels du Nigeria, ils ont donc dû penser à des sources alternatives, cherchant à importer des options plus près de chez eux.



Eko a créé un travail spécial à domicile et des emballages alimentaires pour ses clients en lock-out

Ils ont embauché un saxophoniste pour surprendre leurs clients à leur porte avec de la nourriture et de la musique lors d’occasions spéciales.

Cela a été initialement offert comme un service gratuit et s’est maintenant transformé en une source de revenus.

Des tests rapides Covid-19 ont été effectués avant toute visite afin qu’aucune restriction ne soit enfreinte, et la nourriture a été emballée et présentée de manière à ce que le client puisse célébrer sa fête.

Ils livraient de la nourriture directement aux clients, y compris des colis de «travail à domicile» spécialement destinés aux personnes qui n’avaient pas le temps de cuisiner.

Avoir hâte de

En regardant les 12 derniers mois, l’entreprise a connu une croissance nouvelle et inattendue.

Malgré les restrictions, ils ont été plus occupés que jamais et se préparent pour l’ouverture de leurs nouveaux locaux cet été.

Les retards dans la rénovation ont été difficiles à gérer, mais ils sont sur la bonne voie pour rouvrir et ont déjà pris un certain nombre de réservations pour des mariages et autres célébrations.

Avec le mantra de mettre chaque instant à bon escient, les nouvelles sources de revenus, nées de la nécessité de maintenir l’entreprise, devraient se poursuivre de manière permanente, avec une poussée pour développer à la fois leur service de livraison et inspiré du saxophone. service des fêtes.

Excellente nouvelle pour eux – et pour les clients qui s’attendent à une célébration sur le pas de leur porte.

Comment mon entreprise peut-elle s’impliquer ?

Ce sont des histoires comme celle-ci qui sont la force motrice de la reprise constante de la Grande-Bretagne après Covid, avec des démonstrations de résilience et d’innovation sans limite.

Ce sont les caractéristiques recherchées par les juges des Lloyds Bank British Business Excellence Awards, et les entreprises qui peuvent faire preuve d’une grande capacité à s’adapter et à surmonter les difficultés sont celles qui seront présélectionnées.

Les candidatures pour les prix sont ouvertes maintenant, et avec 12 catégories au choix, célébrant une gamme de réalisations commerciales, il y a un prix pour les entreprises de toutes formes et tailles.

Visitez le site Web pour en savoir plus et soumettez votre candidature dès aujourd’hui.

