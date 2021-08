Comment une équipe de football de lycée louche a truqué son chemin sur ESPN

Si vous avez regardé le football au lycée sur ESPN ce week-end, vous avez peut-être remarqué que la prestigieuse IMG Academy, l’incubateur établi en Floride d’athlètes universitaires et de futurs pros de la NFL, joue contre Bishop Sycamore, une école clairement surpassée. jamais entendu parler.

Ce n’est pas exactement un phénomène nouveau. La plupart des gens ne connaissent pas une variété de lycées aux États-Unis, mais lorsque vous êtes effacé 58-0, il est naturel que les gens commencent à se demander pourquoi ce lycée de l’Ohio a été choisi pour participer à un match de démonstration télévisé. C’est seulement devenu plus étrange à partir de là.

ESPN n’a pas fait de déclaration officielle pour le moment pourquoi Bishop Sycamore a été approuvé pour ce match de démonstration de dimanche. Il ressort des rapports et de la propre équipe de commentateurs du réseau que la principale exigence était d’aligner un certain nombre de joueurs de Division I. Il s’agissait non seulement de promouvoir une bonne télévision avec la promesse de voir de futures stars universitaires, mais également de garantir que le jeu se déroulerait avec un minimum de sécurité, au moins entre deux équipes de bons joueurs. Maintenant, tous les signes indiquent que l’évêque Sycamore a complètement fabriqué sa liste pour passer à la télévision, et même les propres annonceurs d’ESPN claquaient ce qui se déroulait sous leurs yeux.

Max Preps montre que Bishop Sycamore est basé à Columbus, Ohio. C’est une école à charte en ligne uniquement. Le “site Web” de l’école, qui mérite des citations moqueuses, a une page blanche dans sa section “à propos de nous”, ne fait aucune mention de l’éducation, mais a un blog … c’est fondamentalement une recette pour que les joueurs de football se fassent remarquer par les recruteurs .

Ainsi, bien que techniquement répertorié comme une «école», on ne sait presque rien de l’évêque Sycamore. L’école n’est pas répertoriée dans l’annuaire de l’Ohio High School Athletic Association. Nous savons que l’équipe existe, nous savons qu’elle a joué la saison dernière et que c’était le début de sa deuxième année – le reste est déroutant.

Là où cela est vraiment devenu alarmant, c’est lorsque les gens ont commencé à creuser davantage dans l’école. Vendredi, Bishop Sycamore a joué au lycée Sto-Rox en Pennsylvanie, s’inclinant 19-7. Un point culminant a été publié à partir du jeu d’un joueur, qui a été retweeté par le compte Twitter de Bishop Sycamore.

Ainsi, cela signifiait que, de l’avis de tous, les joueurs de Bishop Sycamore, une école en ligne sans trace écrite, semblent avoir menti à ESPN sur le fait d’avoir des athlètes de haut niveau afin qu’il puisse jouer DEUX JEUX EN TROIS JOURS, DONT L’UN ÉTAIT CONTRE LES MEILLEURS ÉCOLE À LA CAMPAGNE. Et, avant de supposer qu’il s’agissait d’une équipe JV ou d’une autre échappatoire, Ben Koo de Awful Announcing a examiné les deux jeux et a découvert des détails alarmants.

J’ai regardé de longs extraits des matchs de Bishop Sycamore de vendredi soir et de leur match d’hier sur ESPN vs IMG Academy. Ils utilisent à 100% les mêmes joueurs (le même qb a commencé… les annonceurs les identifient par leur nom) et pire encore, beaucoup d’entre eux jouent dans les deux sens. pic.twitter.com/IJoBZ7YXW6 – Ben Koo (@bkoo) 30 août 2021

Il est absolument, catégoriquement dangereux pour les lycéens de jouer deux matchs de football en trois jours. Zut, il est dangereux pour TOUT LE MONDE de pratiquer des sports de contact compétitifs comme celui-ci sans repos adéquat entre les deux – et c’est encore pire étant donné que de nombreux joueurs de Bishop Sycamore étaient des joueurs à double sens.

La question se tourne donc maintenant vers « comment diable est-ce arrivé ? Tant du point de vue d’une école en ligne apparemment imaginaire jouant à de vrais matchs de football, que de faire semblant de se frayer un chemin sur ESPN – vraisemblablement pour augmenter leurs inscriptions et faire tourner l’imprimante à billets. À cette fin, ESPN rejette la faute sur Paragon Marketing Group, une entité tierce responsable de l’organisation de l’équipe pour la vitrine du dimanche d’ESPN.

J’ai parlé au président de Paragon Marketing Group, Rashid Ghazi, dont la société a programmé le match. Il a dit qu’il aurait annulé le match s’ils savaient qu’une équipe avait joué vendredi. Nous avons examiné le film de vendredi et il semble que les joueurs aient joué aux deux matchs. Mise à jour à venir – Ben Koo (@bkoo) 30 août 2021

Dans une déclaration à Koo, ESPN a déclaré :

«Nous regrettons que cela se soit produit et en avons discuté avec Paragon, qui a sécurisé le match et gère la majorité de la programmation de nos événements au lycée. Ils nous ont assuré qu’ils prendraient des mesures pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. »

Le vrai problème en jeu, en supposant que Bishop Sycamore soit aussi faux qu’il y paraît, c’est à quel point il est facile de concourir au niveau secondaire, de concourir bien qu’il ne soit pas sanctionné par un État, et de n’avoir aucun contrôle sur le bien-être des joueurs, parce que les associations sportives ne communiquent pas à travers les frontières des États. Dans une situation ordinaire, il est supposé que les joueurs, le personnel et les administrateurs interviendraient pour protéger les étudiants – mais rien n’est ordinaire à propos de Bishop Sycamore, ce qui en fait l’une des escroqueries sportives les plus alarmantes au lycée depuis des années.