Je suis allé à la fête d’anniversaire de Mike Binder, et Jon [Favreau] était là, et il a dit: ‘Hé, nous écrivons cette chose. Nous pensons en quelque sorte à vous. Veux-tu le faire?’ Et c’était comme, ‘Je ne sais pas, Jon. J’ai beaucoup taquiné les gens de Star Wars. Il dit : ‘Je sais. J’écoute beaucoup le podcast. Je pense que ce serait drôle si tu y participais. Ma femme me donnait des coups de pied sous la table et je me disais : ‘Très bien, je vais le faire.’