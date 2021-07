Comment une étude condamnant la location de vêtements a engendré de nouvelles inconnues – WWD

La location de vêtements prend de l’ampleur et ses principaux acteurs gagnent du terrain.

Lundi, Rent the Runway a déposé confidentiellement des documents auprès de la Securities and Exchange Commission pour une offre publique initiale. La société a refusé de partager les détails avec WWD mardi, mais, selon le communiqué, le nombre d’actions à offrir et le prix n’ont pas encore été déterminés.

Malgré la croissance du marché de la location de vêtements et son crédit comme l’un des secteurs les plus durables de la mode, une étude récente le condamnant a mis au jour de nouvelles inconnues.

Des chercheurs finlandais de l’Université de Lut ont découvert que la location de vêtements avait l’impact climatique le plus élevé de tous les comportements vestimentaires (par rapport à l’achat de moins, au reportage, à la revente, au recyclage et aux modes d’élimination).

Le scénario suit la même paire de jeans dans différentes utilisations, en scrutant les principaux points d’impact tout au long de la chaîne de valeur des vêtements, notamment la fabrication, la livraison, l’utilisation, la fin de vie et la production alternative (si elle n’est pas mise en décharge). À l’aide de l’évaluation du cycle de vie, les chercheurs ont comparé le réchauffement climatique possible dans chaque cas d’utilisation.

Comme pour les bulletins de notes condamnant les « contrevenants » à la durabilité de la mode, l’attention portée à la location est attirée par le modèle ayant le plus grand impact dû à la livraison, dans l’étude. Cependant, l’un des coauteurs du rapport, Jarkko Levänen, professeur adjoint en sciences du développement durable, a souligné que les résultats « ne prétendent pas que toutes les options de location/partage ne sont pas durables », mais visent à signaler les problèmes complexes au sein des modèles de mode circulaires.

Les fondateurs de start-up de location, qui ont vu leurs entreprises monter en flèche après le verrouillage et qui proposent la location comme solution aux problèmes de fast fashion de l’industrie, répondent unanimement à l’étude tout en soulevant des questions plus larges sur la circularité.

“Nous pensons que la location doit être examinée de près pour la rendre aussi “verte” que possible – mais encourager les gens à jeter leurs vêtements n’aide pas l’industrie, et encore moins la planète”, a déclaré Tamsin Chislett, cofondateur et PDG d’Onloan, un start-up de location qui fonctionne avec un modèle d’abonnement.

Bien que l’étude ait basé ses conclusions sur une seule entreprise de location en Finlande (et sur l’hypothèse que chaque client parcourt jusqu’à un kilomètre dans une voiture privée pour récupérer ses vêtements de location), la réalité est que les entreprises de location comptent souvent sur le facteur – et la constante les livraisons et les retours ont une empreinte significative. Cependant, de nombreuses entreprises s’efforcent de réduire l’impact des transports en choisissant des partenaires de livraison neutres en carbone, la compensation carbone et des modèles peer-to-peer hyper-locaux.

“Dans le cas d’Onloan, nous utilisons même le DPD (service de livraison) neutre en carbone”, a déclaré Chislett. «L’étude examine également les émissions de carbone via le transport au niveau du consommateur, et non d’autres aspects de l’impact environnemental, tels que l’utilisation des terres, l’utilisation de l’eau, la pollution par les colorants, qui se produisent tous au cours de la chaîne de valeur de production. Prolonger la durée de vie et augmenter l’usure d’un vêtement répartit ces impacts sur plus d’usures. »

Onloan utilise la technologie de lavage à l’eau et à l’ozone pour nettoyer ses vêtements de location, comme le font la plupart des entreprises de location basées au Royaume-Uni comme By Rotation, My Wardrobe HQ, Rotaro et Something Borrowed – ce qui signifie la généralisation de l’étude selon laquelle toutes les sociétés de location utilisent des produits secs nocifs. -les processus de nettoyage ne tiennent pas tout à fait.

« La location n’est pas la solution parfaite, nous ne le discutons pas du tout et nous aimons être mis au défi. Nous devons travailler collectivement et ouvertement pour apporter des changements et nous améliorer constamment », a déclaré Chislett, soulignant la conclusion de l’étude selon laquelle la location peut avoir un faible potentiel de réchauffement climatique « si la livraison peut être organisée sans impacts ».

Georgie Hayatt, fondatrice de la plateforme de location Rotaro, a fait écho à ses réflexions et a souligné comment son entreprise travaille pour créer un écosystème à faible émission de carbone.

« Quand nous avons lancé Rotaro en 2019, nous savions déjà [about the carbon footprint issue] et ont toujours pris toutes les mesures possibles pour atténuer cela. Nous stockons tout de manière centralisée, nous utilisons un partenaire de livraison neutre en carbone et, vers la fin de l’année, nous aurons notre propre flotte de véhicules électriques hyper locaux de Londres. Nous utilisons des emballages recyclés et recyclables et nous sommes sur le point d’introduire des sacs à vêtements réutilisables de luxe pour être vraiment zéro déchet », a expliqué Hayatt, qui travaille avec des marques comme Alexa Chung, Rixo et Shrimps.

Une autre hypothèse de l’étude était que les vêtements achetés sont portés jusqu’à 200 fois, tandis que les données du Global Fashion Agenda et du Boston Consulting Group confirment que l’usure moyenne réelle par vêtement est plutôt de 10 fois (la différence considérable est attribuée à une hypothèse par les auteurs du rapport).

Peut-être plus précisément, certaines plateformes de location affirment que les vêtements sont actuellement loués entre 50 et 75 fois « et toujours aussi solides », selon Rotaro.

Pour environ 40 $ par mois, le service de location d’abonnement pour enfants basé à Brooklyn Everlasting Wardrobe permet aux parents de garder huit vêtements à portée de main pendant 30 jours, en échangeant des tailles et des styles tout au long de l’année pour s’adapter aux douleurs de croissance.

Le fondateur de l’entreprise s’est également interrogé sur les paramètres d’usure.

“Je ne pense certainement pas que la location soit la seule solution ou qu’elle ne puisse pas être améliorée, mais cette étude semblait manquer de nuances entre les différentes options disponibles”, a déclaré Joshua Luft, directeur général d’Everlasting Wardrobe. « Surtout si l’on considère les cohortes non traditionnelles comme le marché des enfants. Par exemple, les 200 vêtements sur lesquels ils basent toutes leurs découvertes sont presque impossibles à réaliser pour les enfants de notre gamme de tailles.

Luft a déclaré qu’Everlasting Wardrobe vise à optimiser les itinéraires d’expédition pour les membres dès le départ en attrapant le facteur sur son itinéraire normal.

Alors que les recherches de cabinets de conseil comme GFA et BCG soutiennent l’idée que la location de vêtements réduit le besoin de fabriquer des masses de nouveaux vêtements, tout comme la revente.

Soulignant la capacité de la revente à remplacer les nouvelles modes et à promouvoir la longévité des vêtements sans les allers-retours de la location, Tracy DiNunzio, PDG et fondatrice de Tradesy, la plate-forme de revente peer-to-peer basée à Santa Monica, pense que le peer-to- les modèles commerciaux des pairs sont prêts à obtenir un avantage environnemental, même si cela nécessite des efforts pour le communiquer.

«Notre modèle peer-to-peer permet aux vendeurs d’expédier leurs articles d’occasion directement aux acheteurs, éliminant les intermédiaires, l’entreposage et tout transport inutile. La plupart de nos vendeurs utilisent leurs propres matériaux d’expédition recyclés ou nos kits d’expédition fabriqués avec des matériaux durables et minimaux… Nous encourageons et éduquons également les clients à acheter une mode de haute qualité qui dure et à éviter la fast fashion jetable, et à être sceptique quant à la mode faite avec des matériaux « durables », car ces produits ont souvent une empreinte carbone similaire à celle du marché de masse en tenant compte de la consommation d’énergie, du transport, des déchets et des emballages », a déclaré DiNunzio à propos de l’élément d’éducation des consommateurs qui laisse encore des lacunes pour le greenwashing.

Précisant que « revente et location ne doivent pas être confondues en termes de durabilité [because] la location encourage l’utilisation ponctuelle et à court terme d’articles entre des expéditions fréquentes », DiNunzio a également soulevé un autre point intéressant non pris en compte dans la recherche – le détail de l’authentification.

Avec l’augmentation des contrefaçons et l’intégration de la revente, les bascules d’authentification (et les allers-retours supplémentaires entre les centres d’authentification) pourraient laisser place à une recherche élargie sur les meilleures pratiques.

Des plateformes comme Tradesy et Mercari (un marché de revente japonais) authentifient les produits virtuellement avant qu’ils ne soient expédiés aux acheteurs, ce qui, selon les mots de DiNunzio, aide à « minimiser les émissions de transport de plusieurs manières, notamment en réduisant les retours ». En raison de ce processus, DiNunzio a déclaré que moins de 1% des articles vendus sur Tradesy nécessitent un examen d’authentification en personne.

Les marchés gérés tels que ThredUp, The RealReal et StockX exigent actuellement que chaque produit éligible soit authentifié à la main.

Dans le cadre du programme gratuit « Garantie d’authentification » d’Ebay, un vétéran des biens d’occasion, les vendeurs sont tenus d’envoyer l’article (une fois qu’il est vendu) à l’adresse de l’authentificateur fournie où il sera examiné dans deux à trois jours. Une fois approuvé, l’article authentifié est expédié de l’authentificateur à l’acheteur.

Comme c’est le cas dans tout processus d’authentification, peu importe la qualité d’une contrefaçon – une fois qu’un article échoue à l’inspection, il est inutile pour le revendeur et est renvoyé au vendeur et l’acheteur est remboursé.

Et là où les e-commerçants comme Ebay proposent des promotions plus larges telles que des options d’expédition combinées (à la fois une économie de coûts et un réducteur d’émissions), l’option ne s’applique pas aux services d’authentification car chaque article authentifié est divisé en sa propre commande distincte, ce qui permet de comptabiliser davantage l’expédition et le transport. impacter.

Avec les erreurs d’authentification en question, les frontières sont encore plus floues entre les solutions de revente et de location.

Début juin, le pionnier de la location Rent the Runway a lancé sa verticale de revente après avoir remarqué que ses abonnés achetaient des locations à un rythme deux fois plus rapide au milieu de la pandémie.

Cette étape, selon Jennifer Hyman, PDG et cofondatrice de Rent the Runway, “est essentielle pour endiguer la quantité énorme de nouveaux vêtements produits chaque année et réduire l’impact de l’industrie de la mode sur l’environnement”.

Hyman a qualifié la revente de Rent the Runway d’« expérience différenciée » en raison de l’authenticité garantie et des doublons dans l’inventaire (en achetant directement auprès des concepteurs), des nettoyages et des réparations internes avant l’expédition aux clients et une expérience d’achat simplifiée sans la « chasse au trésor » typique . “

Dans toutes les réactions suscitées par les innovations en matière de location et de revente, le simple point de l’étude de l’Université de Lut a peut-être été complètement perdu : « Notre étude montre que pour éviter les effets de rebond négatifs, de nouveaux modèles commerciaux ne sont pas toujours nécessaires », ont déclaré les chercheurs. « Le scénario Réduire nécessite seulement que les jeans soient utilisés plus longtemps, et le scénario Réutiliser peut être réalisé avec des modèles commerciaux d’occasion existants. »