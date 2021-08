Comment une expérience de revenu de base universel aide les sans-abri

in

Le fondateur et PDG de Miracle Messages, Kevin F. Adler, à droite, avec les ambassadeurs de la communauté Beverly Stevenson et Brian Whitten à San Francisco.

Il y a plus de six ans, Kevin F. Adler arpentait les rues de son quartier de San Francisco avec un objectif inhabituel : il voulait faire connaissance avec ses résidents sans-abri.

Pendant ce temps, il a rencontré un homme nommé Jeffrey, qui avait été porté disparu pendant 12 ans.

Après avoir publié sur les réseaux sociaux, Adler a pu reconnecter Jeffrey avec sa famille, qui ne l’avait pas vu depuis plus de 20 ans.

“J’ai commencé à avoir des conversations avec des gens dans la rue, et encore et encore, j’ai entendu des gens dire : ‘Je n’ai jamais réalisé que j’étais sans abri quand j’ai perdu mon logement, seulement quand j’ai perdu ma famille et mes amis'”, a déclaré Adler.

L’expérience a inspiré Adler, dont le propre oncle était sans abri pendant 30 ans, à créer un programme appelé Miracle Messages pour aider à réunir d’autres personnes sans logement avec leurs proches.

Aujourd’hui, le programme a réuni environ 500 familles à travers les États-Unis, selon Adler.

Pendant la pandémie de Covid-19, Miracle Messages a étendu ses programmes pour aller encore plus loin. Il a commencé à jumeler des personnes sans logement avec des membres de la communauté pour aider à nouer des relations.

Ensuite, il a collecté des fonds pour piloter un projet de revenu de base universel pour les sans-abri.

Le revenu universel de base est devenu un terme à la mode, en particulier pendant la pandémie de Covid-19.

L’ancien candidat démocrate à la présidentielle Andrew Yang a rendu le concept populaire lorsqu’il s’est engagé à donner aux Américains 1 000 $ par mois sans aucune condition.

Maintenant, des expériences UBI apparaissent dans des villes à travers les États-Unis. De plus, les programmes fédéraux liés à Covid-19 comme les chèques de relance et les paiements mensuels de crédit d’impôt pour enfants ont été comparés à un revenu garanti.

Ce nouveau programme, baptisé Miracle Money, est le premier du genre à cibler les sans-abri aux États-Unis. Un programme à Vancouver, au Canada, appelé New Leaf Project, a également testé le concept.

Miracle Money a commencé à collecter des fonds en décembre 2020 et a finalement collecté environ 50 000 $ auprès de donateurs individuels.

Puis, en février, le programme a commencé à distribuer des paiements de 500 $ par mois à 14 personnes sans logement de la région.

Les participants ont été choisis parmi les nominations au sein de la communauté.

Un campement temporaire autorisé pour les sans-abri en face de l’hôtel de ville de San Francisco le 28 mai 2020.

Le programme a été conçu pour que le revenu mensuel de 500 $ n’interfère pas avec les autres prestations gouvernementales que les participants peuvent recevoir.

Tous les participants ont dû ouvrir un compte bancaire pour recevoir l’argent. Ils étaient également jumelés à un « copain » de la communauté, avec qui ils restaient en contact. Des coachs financiers étaient également disponibles sur demande pour les aider à naviguer dans leurs nouvelles ressources.

Notamment, il n’y avait aucune exigence quant à la façon dont ils utilisaient l’argent.

Les premiers résultats de ce projet pilote étaient “étonnants”, a déclaré Adler, avec plus de 35% des participants capables d’utiliser ce revenu mensuel pour obtenir un logement permanent. “Je ne m’attendais pas à ce que quelqu’un soit logé. Ce n’était même pas une chose que nous mesurions au début”, a déclaré Adler.

L’un de ces participants qui a réussi à changer ses conditions de vie – et sa vie – est Ray, 49 ans. (Ray a demandé que son nom de famille ne soit pas divulgué pour des raisons de confidentialité).

Son lien avec le programme a commencé lorsque quelqu’un a frappé à la porte du logement temporaire où il résidait. La question qu’ils ont posée était simple, il a dit: “Voulez-vous avoir un ami à qui parler de temps en temps?”

Ray, à gauche, et Jennifer Roy ont été jumelés dans le cadre du programme Miracle Friends. Aujourd’hui, Ray appelle cela une “expérience de sauvetage”.

Après avoir dit oui, Ray était connecté à Jennifer Roy, une résidente du comté de Marin et bénévole Miracle Friend qui a développé une amitié avec lui et l’a finalement nommé pour participer au projet pilote UBI.

Ray est devenu sans-abri après avoir souffert d’une insuffisance cardiaque, qu’il attribue en partie au surmenage dû au stress et aux déplacements que son travail de vente exigeait.

Participer au programme a été une « expérience salvatrice », a-t-il déclaré.

Il a pu renouer pleinement avec sa fille de 18 ans après avoir retrouvé le sentiment qu’il pouvait l’aider à subvenir à ses besoins.

“Miracle Friends m’a donné la seule chose que je n’avais vraiment pas en étant sans logement et c’était la confiance que je pouvais faire partie de la vie de quelqu’un”, a-t-il déclaré.

Ray a également trouvé du travail, d’abord sur un site de test Covid-19, puis dans un centre de vaccination à mesure que la pandémie avançait.

“Se lever tous les matins et avoir un but était incroyable”, a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, après avoir vu sa fille obtenir son diplôme d’études secondaires et se préparer à déménager à l’université, il a fait le sien. Ray a déménagé au Kansas et a payé les six premiers mois de loyer dans un appartement qu’il partage avec un ami. Le fait de mettre de l’argent de côté lui a également permis de se concentrer sur sa santé.

Mais le soutien social qu’il a obtenu grâce au programme grâce à sa relation avec Roy et d’autres était encore plus précieux, a-t-il déclaré.

“Être sans logement, une chose qui est facile à faire est de continuer à vivre seul et de ne faire attention à personne, ou même de ne même pas contacter les gens quand vous en avez vraiment besoin, vous êtes habitué à être seul”, a déclaré Ray. “Ce n’était pas un toit au-dessus de ma tête – j’avais besoin de ne plus me sentir sans abri.”

Roy a déclaré qu’elle avait également remarqué une transformation au fur et à mesure que leur amitié s’était développée.

“Ray a réalisé que je ne peux pas faire ça tout seul”, a déclaré Roy. “Je ne veux pas faire ça seul. C’est vraiment une question de communauté.”

Bien que Ray ait reçu plus d’aide qu’il ne l’avait jamais prévu, a-t-elle déclaré, il a également réalisé combien il doit redonner à la suite de ces relations qu’il a formées.

Les deux disent qu’ils prévoient d’être amis pour la vie, malgré la distance géographique qui les sépare.

En plus d’avoir trouvé un logement, les participants au programme ont réussi par d’autres moyens, par exemple en acquérant des chiens d’assistance ou en achetant les appareils dont ils ont besoin.

Le fondateur et PDG de Miracle Messages, Kevin F. Adler, avec un sans-abri à Union Square à San Francisco, le 29 janvier 2019.

“Ils ont utilisé l’argent mieux que tout autre moyen que j’aurais pu leur dire d’utiliser l’argent”, a déclaré Adler.

“Une chose que nous devrions faire est de faire confiance à l’ingéniosité et à l’ingéniosité de certaines des personnes qui vivent l’itinérance et aux obstacles qu’elles ont déjà rencontrés pour obtenir un logement et des ressources”, a-t-il déclaré.

Maintenant, le programme prévoit d’évaluer comment il peut continuer à fournir une aide financière au-delà de son projet pilote initial de 50 000 $, a déclaré Adler.

Cela inclut potentiellement un partenariat avec d’autres villes et communautés qui souhaitent développer des programmes similaires, ou éventuellement exécuter eux-mêmes des projets pilotes supplémentaires, a déclaré Adler.

Pendant ce temps, ses autres programmes visant à réunir les sans-abri avec leurs proches ou à les jumeler avec des amis continuent de se développer à l’échelle nationale, a déclaré Adler.