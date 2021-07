Comment une marque peut évoluer et innover pour protéger sa valeur de marque et son héritage

Créer une proposition de valeur forte pour les clients est la première étape du succès d’une marque

Par Gaurav Malhotra

Une entreprise qui se démarque, perturbe le statu quo et améliore des vies sera toujours chérie lorsqu’elle entrera sur le marché. Cependant, au fil du temps, une entreprise doit avoir un objectif plus profond pour rester stable à long terme. Voici quelques-uns des aspects d’une marque qui peuvent aider sa valeur et son héritage à durer des siècles.

Se concentrer sur les valeurs

Les valeurs intrinsèques d’une marque peuvent faire ou défaire sa pertinence au fil des ans. Par exemple, une marque leader et avant-gardiste d’accessoires de salle de bain et de cuisine pourrait s’appuyer sur ses valeurs d’innovation, de design, de qualité et de durabilité pour rester l’une des préférées des clients pendant des décennies. Dans un monde où les attentes des clients évoluent rapidement, la numérisation, l’efficacité et la durabilité favorisent la croissance continue des marques dans tous les secteurs.

Une autre valeur intrinsèque qui est essentielle au succès d’une marque new-age est la collaboration. Une culture collaborative conduit à une organisation plus agile, qui à son tour, simplifie la coopération entre collègues, préparant la marque aux changements qui l’attendent. Une méthode pour parvenir à une culture collaborative consiste à regrouper des équipes qui travaillent en étroite collaboration. Ainsi, les marques peuvent proposer des domaines de responsabilité plus clairement définis tout en assurant une collaboration plus efficace.

L’agilité, une autre valeur fondamentale d’une marque à succès, découle de ses processus ainsi que des compétences de ses employés. Par exemple, une marque qui améliore continuellement les connaissances et les compétences de ses employés sera en mesure de créer une équipe précieuse et irremplaçable qui partage la vision et la passion de la marque. Offrir des conditions de travail humaines et optimales à l’équipe et leur donner un accès facile à l’expertise de base de l’organisation contribuera grandement à créer une culture gagnante.

En dehors de cela, les employés ont également besoin d’un accès clair à la communication avec leur équipe de base. Par exemple, le PDG d’une entreprise qui est accessible et sur une base prénom avec son équipe, qui écoute et croit aux discussions sur les refroidisseurs d’eau, et est toujours disponible sur les e-mails, fera un meilleur leader qui sera non seulement respecté mais aussi chéri.

Enfin, la responsabilité sociétale est au cœur des préoccupations des marques établies, capables de redonner à la société autant qu’elles l’ont souhaité. Cela les positionne comme une marque attentionnée et les aide également à mieux se connecter avec leur clientèle. Le respect des personnes, des cultures et de la planète aidera finalement une marque à prospérer. S’imprégner de ces valeurs dans les générations actuelles et futures est essentiel.

Créer une connexion client durable

Créer une proposition de valeur forte pour les clients est la première étape du succès d’une marque. Par conséquent, obtenir le point de vue des clients et des partenaires joue un rôle important dans le développement d’innovations percutantes. Cela nécessite un intérêt continu et direct pour les personnes et leurs points de vue. Les grandes marques orientées client partagent ouvertement leurs réflexions avec leurs clients et partenaires externes, élargissant ainsi leurs horizons, comprenant les besoins des clients et permettant une innovation plus rapide dans la bonne direction. Pour rendre cela possible, les chefs de marque doivent se poser cette question : qu’est-ce que nos clients aimeraient vivre ? Comment leur offrir cela de manière unique ?

Marketing cohérent

Une marque doit poursuivre ses objectifs ambitieux avec détermination. Dans l’écosystème commercial, cela signifie un marketing cohérent et pertinent via les bons canaux. Une marque peut libérer tout son potentiel en créant des plateformes pour comprendre la dynamique actuelle des clients à travers divers canaux de vente afin de suivre ou d’analyser la demande à l’aide d’outils d’analyse, de données et d’IA. Les informations client obtenues grâce à cela peuvent être intégrées dans les plans marketing pour créer une expérience de marque enrichissante.

Un site Web convivial et informatif peut également garder les clients intéressés et informés sur la marque, ce qui lui donne un avantage sur ses concurrents. Maintenir des sites Web séparés et spécifiques pour les clients B2B et B2C et les adapter aux besoins des utilisateurs est un excellent moyen d’assurer une présence en ligne optimale. Les médias sociaux sont également un élément crucial de la personnalité en ligne d’une marque et des efforts de marketing. Quel que soit le secteur dans lequel une marque opère, une présence significative sur les réseaux sociaux aide à forger une connexion et à rester en contact avec les consommateurs. Cela donne une présence de marque héritée sur les plateformes où les clients d’aujourd’hui prospèrent.

Puiser dans le futur

Pour qu’une marque continue de bâtir sur son héritage, elle doit adopter les nouvelles tendances. Même dans le secteur de la robinetterie de salle de bain, les attentes des clients évoluent et augmentent. Heureusement, à mesure que la technologie progresse, le potentiel n’a pas de fin ! Les marques peuvent utiliser l’innovation pour réduire davantage la consommation d’eau, optimiser les conceptions, rendre les fonctions plus pratiques et, surtout, créer de toutes nouvelles expériences. L’innovation et la quête de la perfection peuvent distinguer une marque des autres.

Lorsqu’une marque existe depuis des décennies, elle peut soit devenir complaisante, soit avancer pour en faire plus. Une marque à succès ne se reposera jamais sur ses lauriers et sera toujours à la recherche de nouvelles solutions. Cette inventivité l’amènera à de nouveaux sommets, à chaque fois, qu’il ait 10 ans ou 100 ans.

L’auteur est MD India et Regional Key Accounts Asia, Hansgrohe India

