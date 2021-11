Comment une mère a appris le monde à son fils aveugle : aujourd’hui, c’est un chanteur qui considère la cécité comme une vertu | Vidéo

Le chanteur, auteur-compositeur et guitariste autodidacte argentin Nahuel Pennisi est né sans vision. Cependant, dès son plus jeune âge, il avait des instruments de musique à portée de main et a appris à en jouer avec une grande habileté. Et au fil des ans, il s’est rendu compte qu’être aveugle de naissance était un avantage par rapport à ne pas pouvoir voir plus tard, et que cela le rendait plus sensible d’autres manières. C’est sa mère qui lui a appris à se déplacer dans le monde avec la manière naturelle dont il le fait et ici, elle nous a expliqué comment s’était déroulé cet apprentissage.

