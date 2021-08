Comment une norme fédérale sur l’électricité propre pourrait transformer la politique climatique américaine

Une époque où les États-Unis fonctionnent principalement à l’électricité éolienne et solaire pourrait être une réalité dans quelques années seulement. Il ne faudrait pas de percées scientifiques ou de sauts technologiques pour que l’énergie propre dépasse le charbon et le gaz naturel, qui dominent encore 60 pour cent du secteur électrique américain. Ce qu’il faudrait pour remettre en cause un siècle de domination des combustibles fossiles en un temps record, c’est une politique radicale et sous-estimée : une norme d’électricité propre.

Cette politique pourrait être “le plus grand changement dans notre politique énergétique depuis que les lumières se sont allumées”, a déclaré la sénatrice du Wisconsin Tina Smith à Vox dans une interview. Elle l’a qualifié de « pièce maîtresse » de la politique climatique démocrate sous le président Joe Biden.

Une façon de comprendre pourquoi cette politique relativement obscure est maintenant au centre de la scène est de considérer ce qui se passe sans elle. Des millions de consommateurs ont électrifié leurs voitures et leurs appareils, et de nombreuses villes et États électrifient des services publics tels que les transports publics, mais ces activités tirent toujours la majeure partie de leur charge de centrales électriques sales. Le secteur de l’électricité s’est lentement nettoyé et est maintenant alimenté par environ 20 % d’énergie solaire et éolienne et environ 20 % d’énergie nucléaire.

Mais cet été de catastrophes climatiques est un rappel frappant que la transition ne peut pas arriver assez tôt. Oui, les Américains ont de plus en plus adopté les panneaux solaires pour économiser de l’argent, tandis que 30 États et plus de 100 villes ont adopté des objectifs en matière d’électricité propre – le plus ambitieux, l’adoption récente par l’Oregon d’un objectif d’énergie propre de 80 % d’ici 2030. Pourtant, ces actions et les progrès inégaux des États n’atteignent pas le rythme nécessaire pour ralentir le réchauffement catastrophique de la planète.

Le sort d’une norme fédérale sur l’électricité propre est encore très indécis. Le Sénat a adopté cette semaine un projet de loi bipartite sur les infrastructures qui a supprimé les propositions climatiques les plus ambitieuses de l’administration Biden. Chaque démocrate du Sénat devra désormais se mettre d’accord sur la norme d’électricité propre s’il veut la faire passer par le processus connu sous le nom de réconciliation budgétaire.

Une norme d’électricité propre est un peu impropre parce que la politique en cours de discussion est encore plus ennuyeuse : un programme de paiement d’électricité propre qui paie les services publics pour nettoyer leur acte et leur infliger une amende pour les délais non respectés. Pourtant, cette approche pourrait effectivement doubler la quantité d’énergie éolienne et solaire sur le marché, amenant le pays vers environ 80 pour cent de sources d’électricité renouvelables d’ici 2030, et à portée de 100 pour cent d’électricité propre d’ici 2035. Il est essentiel d’amener les États-Unis à mi-chemin vers L’engagement de Biden dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat.

La transition vers l’énergie propre – qui a peut-être été prématurément qualifiée de « révolution » – a progressé de « manière incrémentielle et décousue » jusqu’à présent, a déclaré Pam Kiely, experte en climat à l’Environmental Defence Fund. Elle dit que Washington reconnaît enfin le besoin urgent d'”exigences contraignantes qui vous garantissent d’obtenir les résultats que vous souhaitez”.

L’« effet multiplicateur » d’une norme d’électricité propre

Faites le calcul, disent les experts du climat, et il n’y a aucun moyen de s’attaquer à la crise climatique sans nettoyer le secteur de l’électricité.

Deux des principales façons dont les Américains contribuent au changement climatique résident dans leur utilisation des transports et de l’électricité. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone en rendant votre maison plus efficace, en installant un panneau solaire et même en achetant une voiture électrique – et l’électricité qui s’écoule de votre prise est beaucoup plus propre qu’il y a dix ans. Mais le charbon et le gaz naturel, le plus souvent, sont toujours le statu quo. Cette réalité limite l’impact des actions bien intentionnées : une centrale électrique au charbon peut recharger votre Tesla, et le gaz peut alimenter la climatisation de votre bureau.

“Si nous électrisons les voitures pour qu’elles ne dépendent pas du pétrole, et si nous électrisons les bâtiments pour qu’elles ne lixivent pas de gaz, alors ce sur quoi elles comptent ne peut pas être aussi sale que ce qui a été remplacé”, a déclaré Sam Ricketts, un conseiller principal pour le groupe climatique Evergreen Action.

Si vous vivez dans l’un des États qui a adopté sa propre norme d’électricité propre, cette énergie peut devenir plus propre. Selon le Sierra Club, trois cent quarante-cinq centrales au charbon ont pris leur retraite au cours de la dernière décennie ou prendront bientôt leur retraite à travers le pays. Cela laisse encore 185 centrales au charbon actives toujours en activité dans le pays – et, ce qui est inquiétant, environ 250 nouvelles centrales à gaz dont la construction est prévue au cours des 20 prochaines années. En rendant économiquement impossible le maintien et le fonctionnement des centrales au charbon, une norme d’électricité propre pourrait pousser le charbon à zéro et ralentir la croissance du gaz naturel.

“En assainissant notre secteur de l’électricité, nous pouvons avoir un impact considérable sur les émissions de carbone”, a déclaré Smith. “Et lorsque nous combinons cela avec d’autres politiques pour électrifier les transports et pour électrifier le chauffage et la climatisation des bâtiments, cela a un effet multiplicateur dans l’ensemble de l’économie.”

En d’autres termes, pour réduire sérieusement la pollution, le pays doit être multitâche. Alors que le marché des véhicules électriques est en plein essor et que les bâtiments passent au chauffage et à la climatisation électriques, leurs sources d’électricité se moderniseront également dans ce qui pourrait être un cycle : L’électricité devient une part plus importante de la consommation d’énergie des États-Unis, et l’électricité propre devient une part plus importante de l’électricité dans son ensemble.

Les énergies renouvelables sans carbone ont augmenté, en particulier au cours des 10 dernières années, mais les combustibles fossiles dominent toujours 60 pour cent du secteur de l’électricité. EIA.gov

Les plus grands avantages à court terme ne concernent même pas le changement climatique. Continuer à couper le charbon réduit également la pollution de l’air du pays, comme l’ozone et les particules qui endommagent les poumons et le cœur des gens. Ces gains éclipseraient facilement ce que l’Environmental Protection Agency a accompli sous les présidents précédents, car elle fermerait plus de centrales au charbon que même la réglementation environnementale la plus efficace du président Obama, la règle sur le mercure et les toxiques atmosphériques.

Et puis il y a les vies sauvées, selon une étude de l’Université Harvard : d’ici 2030, la politique sauverait 9 200 vies en raison de la réduction soudaine de la pollution atmosphérique. Au cours des 30 prochaines années, ce nombre passera à 317 500 vies sauvées.

Pour ceux qui pensent aux bénéfices en dollars, une transition énergétique propre créerait 500 000 à un million de nouveaux emplois nets au cours des années 2020, selon une étude du Centre Andlinger pour l’énergie et l’environnement de Princeton. « Les pertes d’emplois dans les industries extractives fossiles sont plus que compensées par une augmentation de la construction et de la fabrication dans le secteur de l’énergie propre », a révélé l’étude. Selon le groupe de réflexion sur le climat Energy Innovation, la réduction de la pollution de l’air se traduit également par l’équivalent de 1,7 billion de dollars de bénéfices provenant de la réduction des coûts des soins de santé, de la productivité économique et des vies sauvées.

Les démocrates ont un chemin étroit pour adopter une norme d’électricité propre

Nous savons maintenant à peu près à quoi ressemblerait une norme d’énergie propre, sur la base d’un plan du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, qui a été partagé avec les journalistes en juillet.

Biden a d’abord tissé bon nombre de ses politiques climatiques ambitieuses dans une proposition d’infrastructure de 3 500 milliards de dollars, qui a ensuite été divisée en deux parties – un projet de loi bipartite qui nécessitait 60 voix pour éviter l’obstruction systématique, et une manœuvre connue sous le nom de réconciliation qui permet aux démocrates d’adopter un budget avec un vote à la majorité simple.

La vision que les écologistes ont défendue, et que Smith a soutenue, récompenserait les entreprises de services publics pour avoir adopté une énergie propre et leur infligerait une amende pour les objectifs manquants. C’est une approche de la carotte et du bâton pour donner la priorité à l’éolien et au solaire plutôt qu’au charbon et au gaz, en respectant le calendrier avec des objectifs en hausse chaque année. La proposition initiale de réconciliation démocratique comprend 150 milliards de dollars pour une norme d’électricité propre pour aider à atteindre 80 % d’énergie propre d’ici 2030.

Ce n’est qu’un cadre, cependant, et ces chiffres pourraient changer considérablement. Il est trop tôt pour savoir si les républicains et les démocrates modérés combattront la norme d’électricité propre, comme ils l’ont fait avec certaines des autres ambitions climatiques de Biden – arguant, par exemple, que le gouvernement fédéral ne devrait pas choisir les gagnants et les perdants dans le secteur privé, ou que de telles politiques constituent une utilisation inefficace des fonds des contribuables. Les principaux démocrates du Sénat, essentiels au vote final, ont parfois été sceptiques quant au coût global du projet de loi de réconciliation.

Ricketts, avec Evergreen Action, a rejeté les inquiétudes concernant le prix. “Nous savons que cette transition énergétique a un coût”, a déclaré Ricketts. Il soutient que si le gouvernement fédéral n’intensifie pas, ces coûts pourraient plutôt se retrouver dans les factures d’énergie des consommateurs.

« Si nous voulons que la transition vers l’énergie propre se produise, nous devons nous assurer que les investissements atteignent chaque région et profitent à chaque communauté », ajoute Ricketts. Il qualifie la proposition d’énergie propre de “politique progressiste et créatrice d’emplois pour conduire une transformation efficace de l’électricité propre au cours de la prochaine décennie”.

Même parmi les démocrates du Congrès favorables, il y a un débat sur la façon de comptabiliser les centrales à combustibles fossiles qui promettent de capturer et de stocker leur pollution, et sur la façon de traiter le gaz naturel, qui contribue toujours au changement climatique mais représente moins de pollution par le carbone que le charbon. De nombreux groupes environnementaux ont qualifié la capture du carbone et le gaz naturel de « fausses solutions » au changement climatique.

Depuis que les États-Unis ont rejoint l’accord de Paris sur le climat au début de la présidence de Biden, les démocrates ont eu une incitation supplémentaire à adopter des politiques climatiques durables. Pour prouver que leur programme ne s’effondrera pas dans quelques années si le prochain président est un négateur du changement climatique, les États-Unis pourraient se présenter à la prochaine grande conférence internationale sur le changement climatique – qui se tiendra à Glasgow cet automne – avec un budget fraîchement établi qui déplace le pays vers 100 pour cent d’énergie propre. Ou il pourrait apparaître les mains vides, sans plan sérieux pour atteindre l’objectif de Biden d’une réduction de 50% de la pollution climatique globale d’ici 2030.

Les dirigeants démocrates l’ont reconnu lors d’une conférence de presse mercredi dernier. “Mon grand espoir est que nous allions à Glasgow avec un grand projet de loi sur le climat qui démontrera notre engagement envers nos objectifs de Paris”, a déclaré le représentant californien Mike Levin, l’un des 134 représentants de la Chambre qui ont signé une lettre appelant à 100 % d’électricité propre par 2035.

Smith voit également cela comme un moment décisif : « Je ne vois pas comment vous pouvez atteindre nos objectifs climatiques, ni comment vous pouvez atteindre nos objectifs de création d’emplois dans l’énergie propre et de création d’une économie plus saine et plus équitable, sans ce genre de politique audacieuse.