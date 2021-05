Comment une nouvelle vague de contenu localisé change le visage de l’écosystème de création de contenu

Il y a une augmentation du contenu localisé.

Par Divyanshu Damani

Au cours des dernières années, nous avons assisté à un changement radical dans les modes de consommation de contenu, en particulier dans les pays en développement. Le principal facteur qui a conduit à ce changement est la technologie en constante évolution et son accessibilité croissante. Selon un rapport de Zinov, une société mondiale de conseil en gestion de premier plan sur “ L’avenir de la consommation de contenu Internet en Inde ”, la base d’utilisateurs 4G en Inde devrait passer de 600 millions en 2019 à 900 millions d’ici 2022 au niveau 1, niveau Villes 2 et 3. Cette hausse exponentielle des smartphones permettra à la prochaine génération d’internautes en Inde. Témoin de cette tendance, toutes les grandes marques entrent progressivement et rapidement et se concentrent sur ce marché inexploité pour une croissance à venir. Par exemple, Facebook a récemment annoncé le lancement d’Instagram Lite, une application Android qui ne prend que 2 Mo d’espace dans 170 pays à travers le monde.

De telles initiatives ouvriront la voie à la prochaine génération de créateurs de contenu sur les marchés émergents. En outre, la pandémie a également agi comme un catalyseur de la croissance de cette vague car elle a forcé le monde entier à passer à un monde virtuel en raison du manque d’options. Pour cette raison, l’ensemble de l’écosystème a connu un énorme changement de paradigme, et la quantité de contenu localisé produit a également considérablement augmenté et est en augmentation depuis. À mon avis, voici comment cela aura un impact sur l’écosystème:

Un sentiment d’appartenance plus profond avec le public:

Les créateurs de «Bharat» apportent familiarité et relatabilité. Ainsi, ils peuvent développer cette connexion plus profonde avec le public dans des domaines d’intérêt et de sentiments partagés. Ils comprennent vraiment les besoins et les désirs du public avec lequel ils interagissent et, par conséquent, répondent directement à cela. Ils procurent également un sentiment d’appartenance au public de ces marchés. Cette connexion plus profonde a conduit à une augmentation exponentielle de l’audience sur les marchés de niveau 2 et de niveau 3, ce qui a finalement contribué à l’émergence de toutes les nouvelles catégories d’influenceurs et de créateurs.

Une augmentation du contenu basé sur l’abonnement:

L’économie basée sur les abonnements est en plein essor en ce moment et est beaucoup plus profondément pénétrée en Inde maintenant qu’il y a 2 ans. L’adoption croissante des plateformes OTT est la raison de cette pénétration dans le secteur du divertissement. D’autres industries emboîtent également le pas. La prochaine grande industrie suivant cette ligue pourrait être la création de contenu, car l’augmentation du nombre de marques par rapport au nombre de créateurs est disproportionnée, ce qui conduit finalement à un manque d’options de monétisation pour les créateurs et c’est là que le modèle basé sur l’abonnement vient à la rescousse des créateurs, en les aidant à gagner en stabilité financière en tant que créateur même sans association de marque. Cela pourrait être le prochain grand élément de l’écosystème alors que son adoption continue d’augmenter. Chez TagMango, nous créons également une source de revenus indépendante de la marque pour les créateurs grâce à un modèle basé sur l’abonnement.

Diversifier les formes de contenu:

Sans aucun doute, le nombre croissant de créateurs régionaux contribue à l’émergence de catégories diversifiées de créateurs de contenu et va au-delà des catégories définies par la vieillesse telles que la nourriture, les voyages, la technologie, et expérimente des catégories nouvelles comme l’éducation, le marketing, la santé, etc. Ils résolvent également les barrières linguistiques et rendent les médias sociaux inclusifs pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les langues habituelles. Cela a également conduit à une augmentation des niches uniques.

Par exemple, un créateur nommé Parrot Dipankar crée du contenu sur toutes les informations relatives aux perroquets.

Il s’agit d’un type de contenu inédit il y a quelques années, mais, alors que nous entrons dans une autre ère, des niches distinctes qui apportent une perspective unique devraient être l’avenir de l’industrie.

Les tendances à la hausse:

Nous avons observé une pléthore de plates-formes qui ont émergé dans l’écosystème de création de contenu, en particulier sur les marchés régionaux parmi les nouveaux utilisateurs d’Internet. Ces plates-formes sont faciles à utiliser, attrayantes et pratiques pour ces nouveaux utilisateurs car aucune connaissance préalable n’est requise. Ils apportent des modes uniques à maintes reprises. Cependant, toutes les modes ne continuent pas à long terme de devenir des tendances. Mais, il y en a qui prennent la traction et continuent de la gagner à plus long terme.

Pour citer des exemples des deux tendances les plus populaires, qui ont connu une forte augmentation depuis leur création et sont susceptibles de gagner du terrain à l’avenir, les flux en direct et le contenu vidéo court. Les flux en direct se sont taillé sa propre niche en promouvant l’engagement en direct et sont maintenant utilisés par un ensemble diversifié de créateurs, de l’éducation au divertissement, tandis que d’un autre côté, le contenu vidéo de forme courte pratique et innovant est une tendance qui continue de monter en flèche. élevé, en particulier sur les marchés régionaux.

Ainsi, il peut être assuré que les années à venir apporteront une pléthore d’opportunités et de tendances pour les créateurs de contenu existants et en herbe, en particulier sur les marchés de niveau 2 et de niveau 3 et “ Bharat ” sera sous les feux de la rampe. En effet, le visage de l’industrie de la création de contenu change comme jamais auparavant.

L’auteur est co-fondateur de TagMango. Les opinions exprimées sont personnelles.

