Comment une pandémie mondiale de COVID-19 nous a fait repenser la philanthropie

Par Shekhar Mehta

Nous vivons des moments difficiles depuis le début de la pandémie de coronavirus en 2019. De l’éducation au travail en passant par les engagements sociaux, tous les aspects de notre vie ont changé de manière sans précédent, et il semble que ces changements sociétaux se poursuivront, maintenant que le La troisième vague de coronavirus devrait frapper plus tard cette année. La nature de la philanthropie a également subi un changement, car les philanthropes sont allés au-delà pour soutenir les organismes de bienfaisance.

Alors que la pandémie de COVID-19 se propageait à travers le monde, des citoyens caritatifs – à titre individuel et collectif – ont non seulement offert un soutien financier, mais ont également proposé des idées uniques et créatives pour aider les populations les plus vulnérables de l’Inde. De la conversion de pousse-pousse automatique en ambulance à la mise en place de lignes d’assistance téléphonique COVID-19, de nombreuses personnes sont devenues des philanthropes grâce à de tels actes, et nous nous sommes davantage habitués à donner sans réserve.

Une tendance à « donner » plus

Bien que l’Inde ait été confrontée à des tremblements de terre et des tsunamis, le COVID-19 a été l’une des plus grandes crises auxquelles nous ayons jamais eu à faire face. Pourtant, l’un des points positifs de la pandémie est la générosité des personnes qui ont offert une aide financière et en nature. Notamment, selon le récent rapport World Giving Index, l’Inde est devenue le 14e pays le plus caritatif au monde, grâce aux contributions monétaires versées par des philanthropes, des entreprises, des organisations à but non lucratif et des particuliers.

En termes de soutien en nature, la puissance des réseaux s’est avérée inestimable car ils permettent aux communautés de répondre rapidement à un problème en identifiant les domaines d’intervention et en déployant des ressources en conséquence. Par exemple, en mars 2020, alors que les gens perdaient leur emploi et que la dépression était à la hausse, le Rotary club de Bombay a mis en place une hotline de conseil gratuite United Well-Being Volunteers en collaboration avec la Fondation Poddar. À ce jour, la ligne d’assistance a recruté et formé 700 bénévoles, qui, avec 50 conseillers professionnels, aident les gens à faire face à l’anxiété et aux autres traumatismes causés par le verrouillage.

La pandémie a vu une augmentation de la collaboration entre les donateurs, les gouvernements central et étatique, les ONG et d’autres organismes institutionnels, entraînant la co-création de solutions évolutives à des problèmes complexes qui sont apparus à différentes étapes. Par exemple, les Rotary clubs de toute l’Inde ont offert un soutien indéfectible aux efforts du gouvernement central et local pour fournir du matériel médical, de la nourriture, des masques, des désinfectants et d’autres matériels de secours pour aplatir la courbe COVID-19 dans les États respectifs, sous la direction de la tâche Covid du Rotary India. Obliger. Ces bons samaritains de toutes les villes continuent d’être solidaires du gouvernement et soutiennent ses efforts pour immuniser et protéger les citoyens contre l’infection mortelle en mettant en place des centres de soins COVID-19, des centres de vaccination, des usines d’oxygène et en sécurisant et en distribuant des concentrateurs d’oxygène. Au-delà de la lutte contre la pandémie de coronavirus, les gouvernements des pays en développement se rendent de plus en plus compte qu’ils doivent accélérer ces partenariats non seulement pour renforcer la réponse de l’Inde, mais aussi pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) en matière d’alphabétisation, de soins de santé et de nutrition.

Même si les efforts d’atténuation se poursuivent, les objectifs de rétablissement à long terme sont également une priorité, et le Rotary a contribué plus de 37 millions de dollars américains en subventions spécifiques au COVID pour financer les efforts de secours et de rétablissement ainsi que pour se préparer aux tensions futures potentielles et aux impacts continus du coronavirus.

Comment les obstacles sont devenus des opportunités-soutien virtuel

De la lutte contre l’analphabétisme à l’amélioration de l’assainissement, les citoyens concernés n’hésitent jamais à donner un coup de main. Cependant, la crise des coronavirus nous a obligés à trouver de nouvelles façons d’offrir une assistance, et le service virtuel dans un monde numérique a prospéré.

Alors que des milliers de bénévoles sortent de leur zone de confort pour aider les personnes dans le besoin en personne, beaucoup mobilisent le pouvoir des médias sociaux en contribuant à des organisations à but non lucratif pour poursuivre le combat.

La pandémie a poussé de nombreuses organisations philanthropiques à créer des fonds d’urgence et à repenser les procédures d’octroi de subventions pour mettre rapidement de l’argent entre les mains des organisations à but non lucratif. Par exemple, le Rotary s’est adapté rapidement et a élargi les structures de subventions existantes afin que les membres puissent accéder plus rapidement aux ressources pour entreprendre des projets qui aident leurs communautés à faire face aux impacts de COVID-19, et le personnel a priorisé les demandes de subventions COVID-19 pour les approuver le plus rapidement possible. possible.

Le rôle de la philanthropie dans les années à venir

Bien que le coronavirus ait eu un impact négatif sur le monde – et que nous subissons toujours la pandémie – l’année dernière a prouvé la valeur de la philanthropie. Alors que le risque continue de planer au-dessus de nous, nous ne voyons pas encore comment la philanthropie continuera de progresser, mais j’ai bon espoir que toutes les facettes de la société continueront de réagir avec bienveillance et compassion.

