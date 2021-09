Comment une PAX West réduite à Seattle a toujours été un succès pour certains développeurs indépendants

Fred Wood à la PAX West 2021. (Photo de Tim Ellis)

Bien que la PAX West ait été considérablement réduite cette année à Seattle en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, les développeurs de jeux indépendants qui sont venus à l’exposition pour montrer leurs jeux ont toujours considéré que l’expérience était un succès.

Le hall d’exposition principal de PAX West n’était que l’ombre de son spectacle habituel d’immenses stands, d’écrans géants et de surcharge sensorielle. L’émission portait toujours le nom de PAX, mais cela ressemblait définitivement à une convention complètement différente.

Pour avoir une idée de ce que c’était du point de vue du développeur du jeu, nous avons parlé avec Fred Wood, qui présentait son prochain jeu LOVE 3 au salon ce week-end.

“Il était impossible d’avoir des attentes rationnelles sur ce que serait la PAX après un an et demi de pandémie, donc je dirais qu’elles étaient prudemment très faibles”, a déclaré Wood. « Néanmoins, j’ai été surpris qu’il y ait si peu d’exposants ici cette année. »

J’étais vraiment nerveux de voyager et d’être entouré d’autant de monde à #PAXWest, mais maintenant que c’est fini (pour moi), l’énergie de la foule va me manquer. Bien qu’il soit petit, c’était l’un de mes PAX préférés. – Fred Wood @ PAX West (Stand n° 1613) (@thatsmytrunks) 6 septembre 2021

La dernière convention à laquelle Wood a participé était la PAX East fin février 2020 à Boston, juste avant la fermeture de la plupart des pays du monde en raison de COVID-19. Après une si longue pause d’interaction avec les joueurs, Wood était ravi de faire le voyage de San Antonio à Seattle pour PAX West, même s’il savait que ce serait très différent de d’habitude.

Une partie de la raison pour laquelle la salle d’exposition de PAX West cette année était si clairsemée était un manque presque total de “grands” développeurs de jeux comme Nintendo, Sony, Microsoft et Ubisoft. Mais même la présence indie était extrêmement modérée. Aucun des développeurs de jeux plus petits typiques d’outre-mer n’a fait le voyage, et l’aliment de base de PAX West, le MEGABOOTH indépendant, est toujours fermé, de sorte que la grande collection habituelle de jeux indépendants qu’ils apportent manquait également.

Cependant, tout cela s’est avéré être une relativement bonne nouvelle pour les développeurs indépendants comme Wood qui ont fait le voyage.

« Le résultat d’avoir moins d’exposants à PAX West cette année est que les participants ont faim de jeux, et cette année, ils sont en mesure de tout voir », a expliqué Wood. « Cela signifiait également qu’en tant que développeur plus petit, nous avons pu obtenir un emplacement privilégié au rez-de-chaussée du hall d’exposition, juste à côté du skybridge et de l’une des entrées principales. »

Après le spectacle, Wood prévoit de rentrer chez lui et de se mettre en quarantaine pendant quelques semaines pendant qu’il travaille sur son prochain jeu et se prépare pour le lancement de LOVE 3 plus tard cette année. Dans l’ensemble, il considère le spectacle comme un succès et a partagé sur Twitter que “c’était l’un de mes PAX préférés de tous les temps”.