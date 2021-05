Comment une pétition d’un employé d’Apple a conduit au départ controversé d’Antonio García Martínez

Ce n’est pas tous les jours qu’une nouvelle embauche dans une grande entreprise de technologie déclenche l’indignation des employés, un départ public et des débats sur le sexisme sur le lieu de travail. C’est particulièrement vrai chez Apple – une entreprise secrète qui se distingue de son plus grand rival technologique Google, qui a une histoire d’activisme sur le lieu de travail et une culture de dissidence des employés.

Mais c’est ce qui s’est passé mercredi, lorsque Apple s’est brusquement séparé d’un nouvel employé de la technologie des produits publicitaires, Antonio García Martínez, après que des milliers d’employés se soient interrogés sur son embauche.

La situation montre à quel point les tensions sur la parité des sexes dans la technologie ont persisté depuis leur explosion en novembre 2018 lors du mouvement Google Walkout et Me Too. Même une entreprise comme Apple ne peut absolument pas éviter d’être entraînée dans des conflits internes sur des problèmes délicats tels que le sexisme et les opinions politiques qui ont provoqué des divisions et des crises de relations publiques dans le secteur des technologies.

Près de 2000 employés d’Apple ont signé mercredi soir une pétition interne qui critiquait la décision d’Apple d’embaucher García Martínez, citant des passages de ses mémoires de 2016, dont un dans lequel il décrivait «la plupart des femmes» de la baie de San Francisco comme «douces et faibles, choyées. et naïf malgré leurs prétentions de mondanité, et généralement plein de merde. La Silicon Valley a longtemps été en proie à des problèmes de sexisme et d’inégalité, et les employés d’Apple opposés à son embauche ont déclaré qu’il était injuste de s’attendre à ce que les femmes de l’entreprise travaillent avec quelqu’un qui avait exprimé et ne s’était jamais excusé pour ses opinions misogynes.

García Martínez, ancien chef de produit et écrivain Facebook, a déjà déclaré que le passage avait été cité hors de son contexte, car il faisait une comparaison positive avec son ancien partenaire romantique, ne faisant pas de déclaration sur les femmes isolées. Certaines personnes de l’industrie de la technologie soutenant García Martínez ont fait valoir qu’il était injustement puni pour ses écrits personnels, qui, selon eux, sont ironiques et ne reflètent pas sérieusement son traitement professionnel des femmes.

En fin de compte, Apple s’est rangé du côté des employés qui protestaient en annonçant que García Martínez ne travaillait plus dans l’entreprise, quelques heures seulement après que la pétition des employés ait été envoyée au dirigeant d’Apple, Eddy Cue, et peu de temps après la pétition – qu’un organisateur a déclaré à Recode n’était pas destinée. pour devenir public – a été rapporté par The Verge.

«Chez Apple, nous nous sommes toujours efforcés de créer un lieu de travail inclusif et accueillant où chacun est respecté et accepté», a envoyé un porte-parole d’Apple dans un communiqué. «Un comportement qui rabaisse ou discrimine les gens pour ce qu’ils sont n’a pas sa place ici.»

La pétition García Martínez marque l’un des premiers moments connus où un groupe important d’employés de base chez Apple – une société connue pour sa culture de travail tête baissée – a repoussé une décision de la direction par une pétition, et a en fait réussi à obtenir cette décision annulée.

Le tout s’est également déroulé rapidement. La controverse a commencé plus tôt cette semaine lorsqu’il est devenu public qu’Apple avait embauché García Martínez pour aider à développer le département des publicités concurrentes d’Apple.

Lorsque d’anciens passages du livre de García Martínez ont commencé à devenir viraux sur Twitter, certains employés d’Apple l’ont remarqué et ont commencé à organiser une pétition en interne dans l’entreprise.

«Nous sommes profondément bouleversés par ce que cette embauche signifie pour l’engagement d’Apple envers ses objectifs d’inclusion, ainsi que par son impact réel et immédiat sur ceux qui travaillent près de M. García Martínez», a déclaré la lettre, qui demande ensuite une enquête sur la façon dont García Martínez «a publié des opinions sur les femmes et les personnes de couleur ont été manquées ou ignorées» dans le processus de recrutement d’Apple. La lettre appelait Apple à prendre des mesures pour éviter qu’une situation similaire ne se reproduise.

La pétition fait référence à d’autres passages des mémoires de García Martínez, dont un dans lequel il décrit le physique d’une ancienne collègue de Facebook («composé d’une alternance de courbes de Bézier de haut en bas: convexe, puis concave, puis à nouveau convexe, dans un ondulation verticale dont vous ne pouviez pas détourner les yeux »), fait référence à une ville économiquement défavorisée de la Silicon Valley comme étant un« bidonville »et compare un ancien collègue indien à des« conducteurs de pousse-pousse qui s’ennuient »à New Delhi qui« surchargeraient vous »pour un tour.

La pétition n’appelait pas spécifiquement au licenciement de García Martínez, mais elle a rapidement gagné du terrain et a poussé l’entreprise à agir.

Même si beaucoup peuvent trouver ces passages du livre de García Martínez controversés, il convient de noter que Chaos Monkeys a été généralement bien accueilli par la presse technologique après ses débuts en 2016 (y compris Recode, qui l’a interviewé dans un panel sur scène lors de son 2019. Code Conference) – certaines critiques de la résistance au sexisme. Jusqu’à récemment, García Martínez était un collaborateur indépendant régulier de Wired. Il a travaillé dans au moins une autre entreprise de technologie depuis la publication de ses mémoires, autre qu’Apple, selon son profil LinkedIn.

Tout cela pour dire que l’écriture de García Martínez, même si elle est désagréable pour certains, n’a visiblement pas eu d’impact sur sa carrière jusqu’à présent. Et certains affirment qu’à une époque antérieure chez Apple – en particulier compte tenu du style de leadership soi-disant «brillant» de l’ancien PDG et co-fondateur d’Apple, Steve Jobs – que l’écriture de García Martínez n’aurait peut-être pas été un problème aussi majeur.

Mais dans un monde post Me Too, l’égalité entre les sexes et la race n’est plus considérée comme une réflexion après coup dans la vie de l’entreprise, surtout pas pour les employés de base. Et les femmes de l’entreprise soulèvent une question importante: devraient-elles travailler avec quelqu’un qui a déclaré qu’il considérait la plupart des femmes de la Silicon Valley comme «faibles»? Et si ces commentaires étaient vraiment faits pour plaisanter, Apple et / ou García Martínez auraient-ils dû clarifier publiquement cela plus explicitement?

Un employé d’Apple impliqué dans la rédaction de la pétition, qui s’est entretenu avec Recode sous couvert d’anonymat par crainte de répercussions professionnelles, a décrit sa réaction à l’annonce de la séparation d’Apple avec García Martínez comme «très festive mais ferme que ce n’est que la première étape. », Et que les organisateurs ont l’intention de continuer à faire pression sur l’entreprise pour qu’elle enquête sur les circonstances entourant l’embauche de García Martínez.

Il y a encore de nombreuses questions ouvertes autour de la situation – comme si Apple était au courant de l’écriture de García Martínez, s’il a été licencié ou a volontairement démissionné, et s’il a eu la possibilité de renoncer à ses opinions antérieures avant de partir.

Apple n’a pas répondu aux questions de suivi de Recode et García Martínez a refusé de répondre à une demande de commentaire.

Ce que nous savons, c’est qu’Apple n’est qu’un exemple de la façon dont les grandes entreprises américaines doivent faire face aux conséquences de l’emploi de personnes qui épousent des opinions qui semblent être en contradiction avec leurs propres objectifs déclarés en matière d’inclusivité sur le lieu de travail. Mercredi, Apple s’est retrouvé dans la position de subir des pressions publiques de la part de sa propre main-d’œuvre généralement calme pour rester responsable de cette promesse.