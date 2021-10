Comment une pluie de météores de 2012 près de Nagpur a aidé les scientifiques à démêler la composition du manteau inférieur de la Terre

Le manteau supérieur de la Terre peut être atteint s’il est foré sur environ 410 kilomètres. (Image représentative)

Formation de la Terre : Des études en Inde ont probablement percé le mystère de ce qui est présent dans le manteau inférieur de la Terre ! En mai 2012, le Katol du Maharashtra (situé près de Nagpur) avait été témoin d’une grande pluie de météores, alors même que les villageois manquaient le spectacle de la lumière car il s’était produit à midi. Cependant, les bruits de tonnerre qui l’accompagnaient avaient provoqué des rumeurs selon lesquelles il y avait eu un accident d’avion, avant que la cause réelle ne soit découverte. Néanmoins, des chercheurs du Geological Survey of India avaient visité le petit village le lendemain et avaient collecté 30 fragments de météorites. Le plus gros de ces fragments pesait environ 1 kg, selon un rapport publié dans IE.

Lorsqu’ils ont mené des études initiales sur les fragments, ils ont découvert que la roche hôte de la douche était principalement constituée d’olivine, qui est un matériau vert olive et qui est également la phase la plus abondante dans le manteau supérieur de la Terre. Le manteau supérieur de la Terre peut être atteint s’il est foré sur environ 410 kilomètres.

Les scientifiques se sont ensuite penchés sur la composition des fragments qu’ils avaient collectés et ont peut-être résolu le mystère autour de la composition que l’on peut trouver dans le manteau inférieur de la Terre – situé à une profondeur d’environ 660 kilomètres. Les scientifiques sont d’avis que d’autres études sur les fragments pourraient donner un meilleur aperçu de l’évolution de la Terre d’un océan de magma à la planète rocheuse qu’elle est aujourd’hui.

Les fragments de météorite ont été examinés par une équipe de scientifiques internationaux, et ils ont publié leurs découvertes dans un article dans les rapports du PNAS ce mois-ci. Dans l’article, ils ont signalé la présence du minéral bridgmanite, la première occurrence naturelle du minéral à avoir été signalée. Les scientifiques ont mené plusieurs études expérimentales et informatiques pour montrer que la bridgmanite formait environ 80% du manteau inférieur de la Terre.

Maintenant, en regardant l’échantillon de météorite, les scientifiques peuvent découvrir comment ce minéral s’est cristallisé lorsque la Terre était dans les dernières étapes de sa formation.

