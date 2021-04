Comment une police brisée brise notre démocratie

Quelques jours avant qu’un jury ne déclare Derek Chauvin coupable du meurtre de George Floyd, un groupe de garçons à bicyclette a été arrêté par des policiers dans la ville de Perth Amboy, New Jersey.

Des images téléchargées par l’un des garçons montrent le groupe fortement noir et latino chevauchant près de voitures et des roues à roues éclatantes, mais rien d’illégal. Plusieurs voitures d’escouade apparaissent; les enfants, qui se disent loin de chez eux et ont peur de perdre leur vélo, essaient de s’évader avant d’être arrêtés.

Un policier essaie de désamorcer la situation, promettant aux enfants qu’il ne prendrait pas leur vélo s’ils restent sur le côté droit de la route; les enfants l’applaudissent même alors qu’il s’éloigne. Mais ensuite, un deuxième officier, un sergent, commence à attraper l’un des vélos de l’enfant. Elle crie après un garçon noir pour l’avoir défiée, l’arrête et saisit tous les vélos des enfants. Le premier officier, celui qui semblait gentil au début, soutient son collègue.

La justification légale de la saisie du vélo est une obscure ordonnance de la ville, promulguée en 1939, exigeant que les cyclistes obtiennent un permis pour conduire un vélo et affichent une étiquette sur leur véhicule. L’absurdité du prétexte permet d’illustrer la triste réalité derrière cette interaction: pour des millions d’Américains, c’est à quoi ressemble le gouvernement. Dans de nombreuses communautés, en particulier les Noirs pauvres, le harcèlement, les arrestations et l’incarcération de la police font partie de la routine de la vie – façonnant la manière dont ils comprennent la nature de l’État américain lui-même.

Cela a un effet dangereux – et peu apprécié – sur notre démocratie.

Une série de recherches en science politique montre que le contact avec le système de justice pénale, par le biais d’une rencontre sérieuse qui se termine par une incarcération ou simplement un harcèlement de bas niveau comme une saisie de vélo, peut rendre les gens plus méfiants à l’égard du gouvernement en général. Cela, à son tour, les rend moins susceptibles de voter et de participer à la vie civique – en pensant que l’État ne peut pas être obligé de servir des gens comme eux.

La condamnation de Derek Chauvin montre que, parfois, la police peut être tenue pour responsable de ses pires excès. Mais ces rares victoires démentent les dommages structurels causés par notre système de police actuel, une pression constante sur les communautés noires qui sert de machine silencieuse à la privation des droits de vote.

Police contre démocratie

Le nombre d’Américains qui sont directement exposés au système de justice pénale est stupéfiant.

Entre 70 et 100 millions d’Américains ont une sorte de casier judiciaire – ce qui signifie qu’ils ont été reconnus coupables d’un crime, incarcérés ou ont une affaire pénale en cours. Ce nombre, aussi élevé soit-il, sous-estime considérablement l’exposition de la police américaine: de nombreuses arrestations n’aboutissent pas à des condamnations; la grande majorité des arrêts de circulation et de rue ne conduisent pas à des arrestations. De toute évidence, ces interactions sont inégalement réparties: un Blanc riche a beaucoup moins de chances d’être emprisonné ou arrêté dans la rue qu’un pauvre Noir.

Dans leur livre de 2014 Arresting Citizenship, les politologues Amy Lerman et Vesla Weaver examinent les conséquences de cet état carcéral «sans précédent» pour la démocratie américaine. Ils soutiennent que les interactions hostiles avec les flics et les procureurs constituent une sorte d’instruction civique négative – aliénant des millions d’Américains des institutions qui, en théorie, sont censées les servir.

«Au lieu de développer les outils et l’éthique de citoyens engagés, ils apprennent à rester silencieux, à ne rien faire et à se méfier et à se méfier des autorités politiques», écrivent Lerman et Weaver.

Pour explorer cet effet plus en profondeur, Lerman et Weaver ont analysé plusieurs grands ensembles de données et mené environ 100 entretiens en personne dans six villes. Ce qu’ils ont trouvé était surprenant: l’Amérique a une réalité sociopolitique distincte, qu’ils appellent le «monde de la vie de détention», pour les individus et les communautés fortement exposés au système de justice pénale. Pour ces citoyens, la coercition est le seul gouvernement qu’ils connaissent vraiment, et elle façonne leur vision du système politique bien plus que les élections ou la politique fiscale ne le pourraient jamais.

«La démocratie ne vous donne pas une seconde chance», a déclaré Renard, l’une des personnes interrogées, à Lerman et Weaver. «Une fois que vous vous êtes trompé, vous avez donné votre vie au gouvernement, parce qu’il vous a eu.

Le scepticisme à l’égard de l’État affiché dans les commentaires de Renard – un «sentiment profond et parfois totalisant d’aliénation politique», comme le disent Lerman et Weaver – façonne la façon dont les gens touchés par le système agissent. La police leur a appris, à travers des leçons souvent brutales, qu ‘«elles ne participent pas volontairement à la politique démocratique, mais sont soumises involontairement à l’intervention de l’État».

Une voiture de police à West Baltimore.Jahi Chikwendiu / The Washington Post / .

Le résultat, écrivent Lerman et Weaver, est un retrait total de la vie politique: «ceux qui ont des contacts avec la justice pénale sont moins susceptibles de participer à des groupes civiques ou d’exprimer leur voix politique aux élections.» Ces effets varient en fonction du niveau d’exposition au système de justice pénale; alors que les citoyens qui ont été arrêtés mais non condamnés ont sept pour cent moins de chances de voter, les personnes qui ont passé plus d’un an en prison sont près d’un tiers moins susceptibles de voter (lorsqu’elles sont éligibles).

Comme pour toutes les recherches en sciences sociales, le livre de Lerman et Weaver n’est pas parfait. Mais des recherches ultérieures ont trouvé un réel soutien à leurs conclusions.

Une étude du programme d’arrêt et de fouille de New York a révélé que les électeurs noirs et latinos des quartiers avec de nombreux arrêts étaient moins susceptibles de se présenter lorsqu’ils étaient éligibles. Une deuxième étude a révélé que les Noirs reconnus coupables de délits étaient considérablement moins susceptibles de se présenter après leur condamnation. Un troisième a constaté que les femmes ayant des partenaires incarcérés étaient moins susceptibles de voter, ce qui suggère que la surpolissage socialise à la fois les personnes punies et leurs communautés plus larges dans l’aliénation politique.

Dans un article scientifique de 2020 avec la sociologue Gwen Prowse, Weaver pousse l’argument encore plus loin – arguant que l’Amérique moderne est définie par une sorte d ‘«autoritarisme racial» principalement mis en œuvre par le système de justice pénale.

«En nous appuyant sur la plus grande base de données de récits narratifs sur le maintien de l’ordre dans les villes américaines après le soulèvement de Baltimore de 2015, nous voyons que les résidents américains ont une compréhension sophistiquée du fonctionnement réel de la démocratie et sont témoins de sa relation avec les pratiques autoritaires», Prowse et Weaver se disputer. «Arrêtés par la police, soumis à des violations de la vie privée et à des démonstrations de force, à des saisies routinières de ressources, et incapables de se rassembler librement en raison de l’occupation policière de leurs quartiers, ils ont décrit être effectivement en dehors des dispositions du texte principal de la démocratie américaine – la Constitution . »

Les dommages démocratiques de la surpolification

Il est important de replacer cette recherche dans le contexte des autres défaillances démocratiques de l’Amérique.

Premièrement, il y a la conception obsolète du système lui-même. Le Collège électoral privilégie les électeurs dans une poignée d’États oscillants de race blanche disproportionnée. La structure du Sénat, où chaque État obtient deux voix indépendamment de la population, surpondère considérablement les électeurs ruraux blancs par rapport aux minorités urbaines. Même dans la Chambre la plus égalitaire, les électeurs ruraux sont surpondérés parce qu’ils sont plus dispersés géographiquement.

Ensuite, il y a la campagne républicaine concertée pour truquer le système en leur faveur. Parce que les failles systémiques permettent au GOP de rester compétitif sans faire appel à une majorité d’Américains, le parti a décidé de doubler l’injustice du système. Des politiques comme le gerrymandering extrême, la suppression des électeurs comme le SB 202 de Géorgie et la privation du droit de vote pour les criminels servent toutes à renforcer le pouvoir de sa coalition rurale blanche aux dépens des non-blancs et des citadins.

Les effets démobilisateurs du système de justice pénale sont différents de l’une ou l’autre de ces deux caractéristiques de notre système politique. Ils ne sont pas le résultat d’une ancienne constitution ou d’un conflit partisan contemporain, mais les conséquences involontaires d’une approche bipartisane de la lutte contre la criminalité qui a dominé la politique américaine à la fin du XXe siècle.

Un manifestant crie sur un policier lors d’une marche de protestation le 22 avril 2021 à Elizabeth City, en Caroline du Nord.Sean Rayford / .

Mais comme les quartiers fortement surveillés ont tendance à être de manière disproportionnée noirs et urbains, la justice pénale joue dans le même problème de base: de manière grande et petite, le système politique américain n’est pas représentatif.

Certains types de personnes ont une influence sur les résultats politiques extrêmement disproportionnée par rapport à leur nombre, d’une manière qui se trouve être en corrélation avec la hiérarchie raciale qui définit ce pays depuis ses débuts. Et les craintes de ce groupe de perdre son pouvoir semblent alimenter une large réaction anti-démocratique, qui menace la stabilité du système lui-même.

Mais même si le système américain n’était pas dans une crise aussi énorme, nous devrions nous soucier des dommages causés par le système de justice pénale à notre confiance dans le gouvernement.

Dans une démocratie, nous nous soucions que les citoyens aient l’impression de se gouverner eux-mêmes: c’est sans doute le but de tout le système. Si notre gouvernement déresponsabilise un grand nombre d’Américains, en les transformant en sujets plutôt qu’en citoyens, nous faisons quelque chose de profondément faux – violant la promesse fondamentale d’une république pour le peuple.

Lors de l’arrêt à vélo dans le New Jersey, l’un des policiers demande aux enfants pourquoi ils ne se sont pas arrêtés lorsque la police a tenté de les arrêter pour la première fois. «Parce que vous prenez des vélos», répond le garçon qui filme.

Il y a une méfiance profonde à l’égard du système enchâssée dans cette simple phrase. Cet enfant, citoyen de la démocratie la plus riche du monde, dit qu’il ne fait pas confiance aux agents de son gouvernement pour le traiter équitablement. Et le pire, c’est qu’il avait raison: les flics ont vraiment pris leur vélo et ont même arrêté l’un de ses amis pour démarrer.

Les enfants ont finalement récupéré leurs vélos. Celui qui a été arrêté n’a pas été inculpé.

Mais quelle leçon ces enfants devraient-ils en tirer? Certainement pas qu’ils puissent faire confiance à la police ou que le gouvernement se soucie de leur bien-être. Ce qu’ils ont appris, c’est que leur instinct initial – que les flics l’ont pour eux – avait raison.