Comment une rencontre fortuite a déclenché l’ascension du Moyen-Orient en tant que puissance de la F1 · .

Le calendrier de Formule 1 de cette année répertorie quatre sites du Moyen-Orient, six si les courses turques et azerbaïdjanaises sont incluses, comme ils devraient l’être selon certaines définitions de la région. Pourtant, il y a moins de 20 ans, la F1 était effectivement un sport marginal dans la région, suivi principalement par les expatriés pétrolifères qui avaient été initiés au sport ailleurs et ont ensuite été contraints d’obtenir leurs correctifs bimensuels via des magazines et des antennes paraboliques.

Certes, il y avait eu des tentatives de sociétés saoudiennes au cours des années 70 et 80, incarnées par le parrainage de Williams par la compagnie aérienne nationale, avec des entités associées rejoignant également la liste des partenaires de l’équipe. Pendant ce temps, McLaren a persuadé le groupe TAG de quitter Williams et de sponsoriser le moteur turbo Porsche qu’il avait commandé, ce dernier finissant par adhérer à l’équipe.

Cependant, les entrées d’entités arabes en F1 étaient – certainement au départ – davantage dues à l’enthousiasme du jeune prince Muhammad bin Fahd (Saoudite) et de Mansour Ojjeh, descendant de la famille propriétaire de TAG, qu’à de plus grandes aspirations régionales. En effet, en dehors d’un championnat régional de rallye sain, il y avait peu d’engouement pour le sport automobile dans le Golfe malgré ses abondantes réserves d’énergie fossile.

Les premiers pas vers l’ascension de la région au statut de superpuissance F1 ont été tracés en 2000, et non pas dans un paddock ou un discret bureau londonien, mais dans un jet supersonique naviguant au-dessus de l’Atlantique à 18 000 mètres. Par chance, le manifeste des passagers du vol Concorde comprenait le triple champion de F1 Jackie Stewart, qui a si souvent sillonné l’Atlantique qu’on lui a attribué le siège 1A, et le prince héritier de Bahreïn (alors) âgé de 30 ans, Salman bin Hamad Al Khalifa.

Le Qatar organisera sa première course de F1 ce week-end ; L’Arabie saoudite suit. Il a partagé sa vision de mettre la petite île déserte sur la carte mondiale en tant que centre financier régional avec Stewart, qui a suggéré un Grand Prix de Bahreïn comme moyen de se faire reconnaître, ajoutant qu’il pourrait proposer l’idée à Bernie Ecclestone.

Le chef de la F1 à l’époque était initialement consterné par la course dans un désert, mais réchauffé une fois que des frais d’hébergement astronomiques ont été murmurés. Pourtant, ayant été jugé radical par les chefs d’équipe pour avoir ajouté la Malaisie au calendrier, il a mandaté Stewart pour obtenir l’approbation unanime; Luca di Montezemolo de Ferrari a adhéré à l’idée.

Stewart et le prince se sont envolés pour Maranello pour persuader le président de Ferrari, en vain : Ferrari et desserts ne faisaient pas bon ménage, a expliqué l’aristocrate bolonais alors qu’il s’apprêtait à les montrer. Alors qu’ils descendaient les marches, les Bahreïnis ont repéré une photo d’un jeune Montezemolo agenouillé à côté de la Ferrari de Niki Lauda, ​​championne du monde en 1975.

« Quel age avais tu? » a-t-il demandé à l’homme qui avait mené l’équipe à son premier titre en 11 ans. Lorsqu’on lui a dit « 25 », le royal a souri. « Ne sous-estimez jamais la jeunesse… »

« Vous avez votre course », a déclaré Montezemolo après une pause.

Les travaux sur un circuit de « super-stade » ont immédiatement commencé, le site accueillant son premier grand prix en 2004 – une course remportée, ironiquement, par Ferrari. Dans une autre tournure, un an plus tard, le fonds souverain Mubadala d’Abu Dhabi a acquis une part de 5% de Ferrari – depuis vendu – tandis que le fonds a financé en 2008 un parc à thème géant Ferrari World sur l’île de Yas, également théâtre du Grand Prix d’Abu Dhabi. à partir de 2009. Ferrari et desserts se mélangent…

Ferrari était hésitante au début mais a maintenant adopté la région L’année dernière, Bahreïn a accueilli deux courses « Covid » : une sur son circuit traditionnel de grand prix, une seconde sur le « anneau extérieur », avec la fin de la saison, comme c’est devenu la tradition, à Abu Dhabi . Ainsi, trois grands prix se sont déroulés en trois semaines dans un rayon de 500 km – pas mal pour une région qui il y a moins de 20 ans n’avait pas vu ou entendu une voiture de grand prix rouler en colère.

Le programme original de 2021 énumérait à nouveau trois rencontres dans le Golfe, une à Bahreïn (mars), la manche de clôture de la saison à Abu Dhabi et une course de rue pour les débutants à Djeddah, en Arabie saoudite, prévue début décembre. Les aspirations saoudiennes ne s’arrêtent pas là non plus : Qiddiya, un complexe de divertissement géant et une mégapole futuriste est actuellement en construction à environ 40 km à l’ouest de la capitale Riyad.

Les plans comprennent un circuit de grand prix FIA Grade One avec une section d’aquarium de course illuminée – parfait pour les courses nocturnes fastueuses – avec l’ancien pilote de F1 Alexander Wurz (et président de GPDA) ayant fourni une contribution à la conception. Ainsi, l’Arabie saoudite pourrait à terme accueillir deux grands prix de F1 par an : une épreuve de rue sur le circuit de la corniche de Djeddah une épreuve sur route à Qiddiya.

« Nous construisons [the circuit] nous sommes donc en mesure d’accueillir des événements Moto GP, WEC, championnats régionaux et nationaux, jusqu’à la F1. Une licence de première année est synonyme de F1, nous espérons donc que cela se réalisera pour nous », a déclaré un porte-parole de Qiddiya. Considérez alors : où se déroule le rallye Dakar ? Où Extreme E a-t-il organisé son premier événement ? L’Arabie saoudite a également accueilli la Formule E.

Malgré les démentis, son siège pourrait être transféré à Dubaï, il n’est pas inconcevable que la FIA puisse y établir une base – l’émirati Mohammed bin Sulayem a annoncé sa candidature à la course pour succéder à Jean Todt en tant que président de l’organisation automobile mondiale. Les initiés suggèrent que le 14 fois champion de rallye du Moyen-Orient bénéficie du soutien non seulement de son gouvernement et de ses clubs régionaux, mais également de plusieurs organisations automobiles africaines et asiatiques. Ainsi, il pourrait être élu premier président non européen de la FIA.

La pandémie a cependant facilité une autre course Gulf F1 cette année, dont une (de manière inattendue) a été organisée ce week-end, quinze jours avant le premier grand prix saoudien: au Qatar, sur le circuit international de Losail, mieux connu pour les courses nocturnes de Moto GP, le lieu a été organisé à partir de 2008, un an avant que la F1 ne se lance dans le spectacle. Annoncée il y a un mois, la course comble l’écart causé par l’annulation de la manche australienne.

Rapport: l’Arabie saoudite prévoit de battre Spa la plus longue piste de F1 pour sa première courseDe manière significative, le fonds souverain du Qatar détient effectivement 17% du groupe VW, ce qui donne au pays suffisamment de poids pour influencer les décisions du conseil d’administration telles que le débat actuel sur l’opportunité d’entrer en F1 par Porsche et Audi ; si oui, sous quelle forme – en tant que fournisseur de moteurs ou équipe complète.

En effet, les cyniques suggèrent qu’un Grand Prix du Qatar est un édulcorant pour les membres du conseil d’administration, sachant sans aucun doute que le fonds souverain de Bahreïn Mumtalakat, le groupe saoudien TAG et le Fonds d’investissement public de ce pays détiennent collectivement 70 % des actions du constructeur de supercars et de l’équipe de F1. De même, le fonds koweïtien détient 6,8 % de la société mère de Mercedes, Daimler ; sur cette base, le Koweït pourrait bien être le prochain hôte de la F1…

L’inclusion du Qatar donne le coup d’envoi à une trilogie d’événements Gulf F1, ce qui représente un quatuor de grands prix de F1 dans la région du Golfe en un an, soit un pour 10 millions d’habitants dans quatre pays, comme la Grande-Bretagne accueillant des grands prix en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et dans le Nord. L’Irlande ou les États-Unis, un État sur deux. Ce thème arabe devrait se poursuivre dans un avenir prévisible : Bahreïn et l’Arabie saoudite ouvrent la saison 2022 ; Yas la ferme.

Ensuite, le Qatar fait un retour en 2023 – pour dix ans – après avoir choisi de ne pas participer l’année prochaine en raison de son organisation de la Coupe du monde de football. La question est : compte tenu de ce marché encombré, qu’est-ce que le Qatar, qui s’était auparavant distingué des autres pays du Golfe en adoptant le Moto GP plutôt que la F1, espère-t-il tirer parti de son engagement à long terme en F1, indépendamment de toute initiative du groupe VW ? pour entrer dans le sport.

Pour commencer, le Qatar prévoit de capitaliser sur ses infrastructures et expériences commerciales et d’accueil de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en organisant chaque année un événement véritablement mondial, une boîte que partiellement le Moto GP, qui enregistre des chiffres de télévision et d’audience plus modestes – en témoigne le fait que le circuit de Losail ne comptait que 7 500 places en tribune alors que pour l’événement de F1 de cette année, ce chiffre a été multiplié par quatre malgré la courte fenêtre de vente de billets.

Après la Coupe du monde, le Qatar prévoit de se positionner comme un centre mondial de gestion et de marketing du sport et la visite du plus grand bloc sportif annuel du monde dans la péninsule désertique crée une énorme crédibilité et des opportunités commerciales, bien plus que, disons, le Moto GP ne le fait et ne le pourrait – ce qui, n’oubliez pas, a visité le pays depuis 2004 mais n’a jusqu’à présent pas réussi à gagner du terrain sur les autres circuits de la région.

Bien que des critiques aient été dirigées contre le circuit de Losail, qui accueillait auparavant avec succès des épreuves WTCC et GP2, pour sa compacité et à bien des égards « non-F1 » pour être plus étroit et moins spectaculaire que les circuits des États voisins, le facteur clé est que l’événement s’est intensifié dans la brèche créée par l’annulation de la manche autrichienne dans un délai extrêmement court et n’excuse ainsi pas son manque de certaines facilités.

Franchement, cependant, sans le Qatar, la saison aurait probablement été plus courte et qui voudrait de cette situation à ce stade de la bataille pour le titre ? En plus d’agrandir les tribunes, les garages et les zones d’accueil pour l’événement, le circuit a également dû moderniser considérablement les installations sur piste pour les rendre adaptées à la F1 ; ainsi, des bordures de saucisses (dérivées) ont été installées et TecPro et d’autres barrières érigées.

Cela dit, . comprend que la Qatar Motor and Motorsport Federation, qui a évalué pour la première fois l’organisation d’un grand prix de F1 en 2014, puis a revu le sujet à plusieurs reprises, a l’intention d’accueillir les événements à partir de 2023 sur un circuit côtier traversant Doha ou sur une installation F1 sur mesure à la périphérie de la capitale – indiquant un engagement futur massif envers la F1.

L’éclairage de Losail a été amélioré depuis la visite unique du GP2 Asie. Certes, il a été installé en tant que mise à niveau pour le système Moto GP, mais avec la F1 à l’esprit. Ce facteur est la clé de ce week-end : bien qu’il s’agisse d’un événement provisoire, cela a été planifié depuis longtemps et cela se voit dans la préparation de Losail à si court préavis.

Le système d’éclairage utilise des « blocs » de lumières à sécurité intégrée et des générateurs de secours qui sont connectés alternativement pour éviter une panne d’électricité totale, toutes les parties de la voie restant suffisamment éclairées en cas de défaillance du système, qui utilise 1 000 lampadaires et 3 600 projecteurs connecté à 44 générateurs de 13 mégawatts via 500 km de câble pour fournir une lumière suffisante pour éclairer 70 stades de football ou 3 000 maisons de taille moyenne.

Ainsi, les yeux de tous les fans de F1 seront tournés vers le Qatar cette année, Losail espérant entrer dans le livre des records avec une poursuite étincelante des batailles Max Verstappen-Lewis Hamilton et Mercedes-Red Bull (énumérées dans l’ordre du championnat), avec, espérons-le, même plus de rebondissements qu’à Austin, Mexico et Sao Paulo.

Une chose est sûre : le Qatar n’aurait pas pu choisir comme meilleure saison pour faire ses débuts en F1. De là, le cirque se déplace sur environ 1 000 km jusqu’au prochain site, puis sur la même distance jusqu’à la finale. Depuis que les batailles de fin de saison se sont déroulées en Europe – en 1984 – les trois dernières courses n’ont pas eu lieu dans une région géographique, pourtant le Moyen-Orient l’a fait il y a un an et recommence le mois suivant.

La F1 se rendra à Djeddah en Arabie saoudite après le Qatar. Que le Moyen-Orient (ou non) ait embrassé la Formule 1 dans la même mesure sans une rencontre fortuite entre un triple champion et le prince héritier à bord d’un vol Concorde – ou même sans le ‘ commentaire des jeunes à Montezemolo – ne sera jamais connu. Quoi qu’il en soit, le résultat a certainement placé Bahreïn sur la carte mondiale, le reste de la région suivant dans le sillage de l’île.

Y a-t-il un seul fan de F1 qui n’a pas entendu parler de Bahreïn ? Ou d’Abu Dhabi, d’ailleurs ? C’est maintenant au tour du Qatar. Ensuite, le Koweït ?

Il est donc clair que le Moyen-Orient est devenu un territoire de choix pour la F1 et que les coffres du sport seraient massivement épuisés – à hauteur d’environ 300 millions de dollars par an, une somme peu susceptible d’être remplacée par d’autres sources à des valeurs proches des mêmes valeurs à court terme. terme, voire pas du tout – et donc, quelle que soit la politique de la région, la F1 embrassera de plus en plus le Moyen-Orient à l’avenir. Le Qatar est le dernier ajout de F1 à la liste de F1 du Golfe, mais il est peu probable que ce soit le dernier.

