Comment une simple batterie CMOS peut rendre toutes les PS4 du marché inutiles | Jeux

Ils ont découvert un bug PS4 critique qui peut conduire à une erreur fatale sur la console. Et c’est que, si la batterie CMOS de l’équipement est épuisée et ne peut pas communiquer avec les serveurs PSN, notre console ne pourra pas lire les jeux physiques ou numériques. Il semble que la solution soit simple, charger la batterie, mais le problème est un peu plus complexe.

Bien que PS5 -analys- soit déjà sur le marché, La PS4 est une console qui a beaucoup de vie devant elle. Il semble que Sony continuera à soutenir la machine vétéran (rappelez-vous que c’est à partir de novembre 2013) avec la publication de ses études internes, au moins, pour les prochains mois, mais si nous regardons quelques années dans le futur, nous ne le ferons peut-être pas. être capable de se souvenir de l’une de ces merveilleuses expériences qu’il nous a faites.

Et c’est cela, plusieurs utilisateurs ont enquêté sur une erreur curieuse et, en même temps, fatale pour PS4 si une série de facteurs sont réunis. Le joue-t-il? a été celui qui a lancé la première pierre sur Twitter avec un document dans lequel ils se demandaient ce qui pourrait arriver si la batterie CMOS était épuisée de la plaque et des serveurs du PSN pour synchroniser les données de la console et Sony lui-même a cessé de fonctionner.

Avant plus loin, il faut dire qu’une pile CMOS est la pile “ bouton ” typique qui ont les cartes mères d’un PC, quelque chose que vous pouvez facilement voir si vous avez un ordinateur de bureau, et ils ont une durée de vie utile, en moyenne, d’environ 10 ans, bien que tout dépend de l’utilisation, car si le système ne l’est pas utilisé avec régularité, la vie est moindre. Cette batterie se trouve également dans les cartouches de jeu GameBoy, par exemple, ainsi que dans des dizaines d’autres systèmes.

Cette batterie enregistre les informations du BIOS et du système, comme l’heure du même et la date, quelque chose de clé pour qu’une équipe fonctionne correctement et, s’il est épuisé, il est nécessaire de le changer.

Revenir à la batterie CMOS PS4, qu’il s’épuise n’est qu’un des problèmes possibles, qui se produira tôt ou tard et la solution semble simple, non? Cependant … ce n’est pas le cas. Et est-ce que ça joue? suggéré que si la batterie est épuisée et que les serveurs PSN cessent de fonctionner ou que nous ne pouvons pas connecter la console aux serveurs Sony, vous ne pouvez pas jouer à des jeux physiques ou numériques.

Autrement dit, la PS4 serait inutile et un autre utilisateur, Forest_Reviews, l’a vérifié précisément. En achetant une PS4 Slim, en vidant délibérément sa batterie en augmentant la tension nécessaire et en déconnectant la console des serveurs, la console ne peut pas lire les jeux physiques … ni numériques. Spécifiquement, l’erreur CE-30391-6 apparaît.

Parce que? En gros, il semble que cette pile CMOS soit celle en charge de la communication de la carte avec les serveurs et, en plus de la date et de l’heure du système liées à Sony pour éviter de pirater la console, il est responsable de la liaison des informations sur le trophée.

C’est un énorme problème pour la préservation du logiciel, en particulier dans certaines consoles Sony qui ne sont pas rétrocompatibles, quelque chose qui arrive avec la Xbox, car si une console rétro est à court de batterie, nous pouvons la changer, définir une nouvelle date et le tour est joué, nous pourrions continuer à jouer, mais dans un avenir où le PSN pourrait cesser d’exister, nous ne pourrions pas utilisez PS4.

Ce n’est pas la première fois que cela arrive à Sony

Suite à ces informations, Des journalistes comme John Linneman de Digital Foundry ont confirmé que le problème affectait également PS3 et PS VitaCependant, c’est quelque chose de différent. Et c’est que, dans le cas de ces deux consoles, on ne pouvait pas lire les titres numériques, qui doivent être validés en ligne, mais nous pourrions jouer à des jeux physiques.

Sony pourrait résoudre ce problème avec une mise à jour du micrologiciel qui, par exemple, comble les trophées et ne dépend pas de la connexion Internet. Autrement dit, dans le cas de la PS3 et de la PS Vita, tout est local (tant que le jeu est au format physique, bien sûr), mais dans le cas de la PS4, les trophées devant être validés en ligne, tout jeu cesserait de fonctionner.

Et honnêtement, une fois que cela a été découvert, Sony devrait réagir et mettre à jour son système pour que la PS4 ne devienne pas un presse-papiers, comme cela pourrait le faire avec une publicité positive suite aux récentes annonces de fermeture du PSP Store, de la PS Vita et de la PS3, ainsi que les plaintes des utilisateurs selon lesquelles ils ne peuvent plus installer certains titres PS3.

Ça oui, dans une utopie où le PSN existe toujours, la seule chose qui serait nécessaire serait de changer la batterie, allumez la console et connectez-la à Internet, mais c’est quelque chose pour lequel, comme nous le voyons ces dernières années, nous ne pouvons pas mettre la main sur le feu.