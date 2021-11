Comment une solution simple a réduit la mortalité infantile dans les villages ruraux du Kenya

Même dans des années désastreuses comme 2020 et 2021, lorsque le voile de la pandémie et de l’incertitude économique assombrissent encore une grande partie de la vie quotidienne, il y a des domaines où les choses évoluent dans une direction positive. Nous progressons lentement mais régulièrement vers l’élimination de la pauvreté dans le monde, la réalisation d’une énergie neutre en carbone et, plus récemment, la vaccination du monde contre Covid-19.

Mais peut-être que la nouvelle la plus prometteuse que j’ai lue cette année est un nouveau livre blanc sur la chloration de l’eau – un document qui suggère qu’une solution simple de traitement de l’eau pourrait réduire considérablement la mortalité infantile dans les pays pauvres.

Les économistes à l’origine de l’article — Johannes Haushofer (qui a réalisé certaines de mes études de développement randomisées préférées), le récent lauréat du prix Nobel Michael Kremer, Ricardo Maertens et Brandon Joel Tan — analysent une expérience à grande échelle appelée WASH Benefits, qui a sélectionné au hasard certains villages dans le Kenya rural pour recevoir une variété de programmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH), tandis que d’autres villages ont servi de groupe témoin.

L’expérience a essayé un tas d’interventions WASH différentes, y compris plus de latrines sanitaires, des programmes promouvant le lavage des mains avec du savon, des suppléments nutritionnels pour les jeunes enfants, et plus encore.

Une tactique en particulier a sauté aux yeux : ajouter une simple solution chlorée à l’eau potable.

L’importance de l’eau propre

Ce nouvel article se concentre sur la distribution d’une solution de chlore placée dans de grands distributeurs (qui ressemblent un peu à des fontaines à eau de bureau) à côté de sources d’eau comme des pompes et des puits.

La chloration de l’eau est la norme dans les pays développés de nos jours ; L’expérience de l’Amérique a commencé à Jersey City, New Jersey, en 1908, à l’instigation d’un médecin nommé John L. Leal. Le chlore est un désinfectant puissant et, dans le contexte américain, des doses de solution chlorée sans danger pour la consommation humaine se sont avérées particulièrement puissantes pour tuer les bactéries responsables de la fièvre typhoïde dans l’approvisionnement en eau.

D’autres villes et États ont copié l’avance de Leal et les décès de la typhoïde ont chuté. Dans le Massachusetts, par exemple, un État pour lequel il existe de bons dossiers, le taux de mortalité par typhoïde a chuté de plus de 99% entre 1905 et 1945, grâce à une eau plus propre et à une vaccination accrue.

Ce n’était pas seulement la typhoïde. La chloration et d’autres programmes d’eau potable ont joué un rôle énorme dans la chute de la mortalité globale et de la mortalité infantile aux États-Unis au cours du 20e siècle. Les économistes David Cutler et Grant Miller estiment que le déploiement de systèmes de filtration et de chloration de l’eau à travers les États-Unis explique la moitié de la baisse de la mortalité globale dans les grandes villes entre 1900 et 1936, les deux tiers de la baisse de la mortalité infantile et les trois quarts de la mortalité infantile. baisse de la mortalité infantile.

Dans de nombreux pays pauvres, les maladies diarrhéiques d’origine hydrique comme le rotovirus, E. coli ou le choléra sont la plus grande menace que l’amélioration de la qualité de l’eau est censée cibler. En 2016, la diarrhée était la huitième cause de décès dans le monde, tuant quelque 1,6 million de personnes de tous âges cette année-là, dont 446 000 enfants. Mais une meilleure qualité de l’eau peut également réduire les taux d’autres maladies ; la réduction des taux de maladies diarrhéiques semble réduire les taux de maladies respiratoires, par exemple.

La nouvelle étude sur la chloration au Kenya a utilisé les données recueillies en 2018 sur les décès de tous les enfants dans les villages cibles nés après janvier 2008, et a comparé les taux de mortalité dans les villages qui ont reçu ces distributeurs de chlore quatre à six ans plus tôt à ceux des villages qui n’en avaient pas. t les obtenir.

Les résultats ont été étonnants : la mortalité des enfants de moins de 5 ans a chuté de 63 %. Le taux de mortalité de référence pour les enfants de moins de 5 ans dans les villages témoins était un horrible 2,23 pour cent – ​​plus d’un enfant sur 50 est décédé avant son cinquième anniversaire.

Fournir du chlore a réduit ce taux à 0,82 %, soit moins d’un sur 100.

Certes, c’est encore beaucoup trop élevé ; aux États-Unis en 2019, le taux de mortalité des moins de 5 ans était d’environ 0,13%. Mais réduire la mortalité infantile de plus de la moitié est une énorme réussite.

Les programmes de l’étude ciblaient spécifiquement les femmes enceintes, ce qui pourrait aider à expliquer pourquoi elles ont constaté des effets si importants sur les jeunes enfants ; les changements dans la qualité de l’eau commençant dans l’utérus peuvent se répercuter au cours des premières années de la vie d’un enfant, réduisant les taux de diarrhée et d’autres conditions causées par des maladies d’origine hydrique qui peuvent s’avérer mortelles.

Un moyen rentable de sauver des vies

Voici un autre résultat important de l’étude : la réduction de la mortalité s’est avérée relativement bon marché à réaliser.

En utilisant les données d’Evidence Action, un groupe d’aide dont le programme Dispensers for Safe Water distribue ces distributeurs de chlore en Ouganda, au Kenya et au Malawi, les chercheurs estiment que le programme sauve une vie pour environ 1 941 $.

C’est un nombre étonnamment bas, même inférieur aux estimations de GiveWell pour certains de ses principaux organismes de bienfaisance, dont beaucoup sont sélectionnés spécifiquement parce qu’ils peuvent sauver des vies au coût le plus bas possible par vie sauvée.

Je ne vous blâme pas si vous pensez que tout cela semble un peu trop beau pour être vrai. L’un des auteurs, Haushofer, m’a dit dans un e-mail qu’il était « très heureux (et légèrement choqué) par) ces résultats ».

L’article cite une méta-analyse encore non publiée de certains de ses auteurs qui a révélé que des expériences antérieures sur la chloration de l’eau ont montré qu’elle pourrait réduire la mortalité de 25,4 pour cent – ​​beaucoup, mais pas aussi grande que l’estimation principale de cet article.

Les auteurs supposent que l’expérience dans cet article peut avoir été dans une zone avec des niveaux inhabituellement élevés de contamination de l’eau et de diarrhée, permettant à la chloration d’avoir un effet plus important.

Plus optimiste, il est possible que cette expérience ait montré des effets plus importants car elle a testé cette conception de distributeur spécifique, où le chlore est placé à côté des sources d’eau, avec un distributeur facile à utiliser qui libère une dose pré-mesurée. Cela pourrait rendre les villages plus susceptibles d’utiliser le chlore, ce qui entraînerait de plus grandes améliorations de la santé. Si cela est vrai, alors ces résultats pourraient évoluer.

Dans l’état actuel des choses, ce n’est qu’une étude, et je suis impatient de voir plus de travaux expérimentaux sur cette intervention. Mais c’est une étude importante, et qui fait des distributeurs d’Evidence Action pour l’eau potable, et des programmes similaires, des solutions très efficaces dignes du soutien des groupes d’aide gouvernementaux et des donateurs privés.

