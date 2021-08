Comment une star de Yellowstone a aidé à transformer le Bunkhouse en l’un des meilleurs décors de l’émission

Le mari de Carly Curry est également quelqu’un qui connaît bien la vie de ranch, car le couple possède lui-même un ranch, mais cela ne fait évidemment jamais de mal d’avoir une autre étape professionnelle et d’offrir sa propre expertise. Dans ce cas, Forrie J. Smith avait des idées pour les petits détails qui donneraient au dortoir l’impression d’être plus habité et moins comme un ensemble. Donc, dans un sens, il a essentiellement identifié certaines des façons dont les ouvriers du ranch encombraient plus ou moins l’endroit avec leurs fournitures personnelles, qu’il s’agisse de flacons de médicaments, de bidons à priser ou de romans occidentaux écornés. On pourrait probablement aussi s’attendre à voir des chaussettes trouées, du cirage de bottes et au moins une forme d’érotisme éparpillés.