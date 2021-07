Comment une startup basée à Bengaluru résout les problèmes de carte de crédit de la génération Z et de la génération Y – tranche par tranche

Les cartes de crédit traditionnelles sont généralement assorties de frais annuels fixes. Slice change cela en proposant “une carte totalement gratuite sans frais cachés ni frais annuels”. Image représentative/Pixabay

Des frais cachés, des taux d’intérêt élevés et de lourdes pénalités sont quelques-uns des problèmes associés aux cartes de crédit traditionnelles. Les clients des cartes de crédit sont soumis à des ambiguïtés. À tel point que beaucoup d’entre eux ont commencé à considérer les cartes de crédit comme un fardeau. Par exemple, l’option de paiement mensuel minimum, qui place de nombreux clients dans un piège à dettes qu’ils ne parviennent même pas à réaliser au départ. Alors que de nombreux utilisateurs de cartes de crédit optent pour l’option de paiement mensuel minimum, cela ne réduit pas beaucoup le montant réel dû. Cependant, une carte de paiement nouvelle génération proposée par Slice, une startup basée à Bengaluru, promet de résoudre ces problèmes de carte de crédit pour la GenZ et les millennials.

Rajan Bajaj, fondateur et PDG de Slice, déclare que le secteur bancaire en Inde a toujours considéré la carte de crédit comme un produit de prêt plutôt que comme un produit de paiement. Par conséquent, l’objectif des banques est d’optimiser les frais liés aux cartes de crédit et il existe des équipes de portefeuille pour augmenter leur portefeuille de prêts, laissant l’expérience client dans un coin.

Cependant, lorsqu’il s’agit de « slice super card », Bajaj a déclaré à FE Online : « Nous le considérons comme un produit de paiement et nous le résolvons comme un problème d’expérience client avec une approche « le client d’abord » à l’esprit. Avec Slice, nous ciblons tous ceux qui sont éligibles au crédit, et nous envisageons un marché de 400 millions où notre limite de crédit commence à partir de Rs 10 000 et va jusqu’à Rs 10 lakh.

Conçue pour les millennials et Genz, à la recherche d’expériences financières new age, slice card remet en question l’écosystème traditionnel des cartes de crédit en proposant des solutions de crédit simplifiées aux consommateurs.

« Contrairement à de nombreuses autres sociétés émettrices de cartes de crédit, nous nous sommes concentrés sur la transparence et un processus d’intégration fluide. De plus, notre application est conçue pour être hautement interactive, intuitive et accessible aux millennials et à Genz, les aidant ainsi à vraiment comprendre et démystifier les complexités de la banque traditionnelle. Grâce à l’application slice, on peut avoir un contrôle total sur sa carte – suivre ses dépenses et son calendrier de remboursement pour n’en nommer que quelques-uns », a déclaré Bajaj.

Mais pourquoi une nouvelle carte dans un marché des cartes de crédit déjà encombré ?

Slice a commencé en 2016 et a traversé divers pivots dans son parcours jusqu’à présent. Elle a fait ses premiers pas dans l’espace de paiement avec les produits EMI et a progressivement introduit une carte tranche virtuelle en 2018 et une carte physique en 2019.

Bajaj affirme que la carte slice a une “proposition unique” et des “caractéristiques exclusives” qui la distinguent des cartes de crédit traditionnelles. Slice promet aux utilisateurs une expérience d’intégration transparente et sans tracas.

Les cartes de crédit traditionnelles sont généralement assorties de frais annuels fixes. Slice change cela en proposant «une carte totalement gratuite, sans frais cachés ni frais annuels».

“Nos clients peuvent littéralement utiliser le produit gratuitement à vie s’ils suivent un plan de remboursement mensuel”, a déclaré Bajaj lors d’une interaction avec FE Online.

Il a ajouté que les banques génèrent 50 à 60 % de leurs revenus grâce à une certaine forme de frais cachés !

« Il existe une croyance tacite dans la structure bancaire traditionnelle selon laquelle ces frais sont essentiels à la rentabilité et à la subsistance des entreprises. Alors que Slice a pris une position complètement opposée. Nous croyons en une transparence totale lorsque nous traitons avec nos clients, ce qui a entraîné une grande confiance et des références de nos clients. Plus de 70 pour cent de nos clients proviennent des références de nos clients existants », a-t-il déclaré.

Les versements sans intérêt les plus longs sur la carte Slice

Slice a récemment lancé une offre sans frais d’intérêt de 3 mois, permettant aux utilisateurs de trancher gratuitement leurs factures de carte sur trois mois. Bajaj a déclaré qu’il s’agissait de l’offre “de versements sans intérêt la plus longue” de l’industrie, sans “frais cachés ou supplémentaires”. Littéralement, les utilisateurs de slice card peuvent obtenir jusqu’à 90 jours de versements sans intérêt.

Slice a également lancé des « récompenses de tranche » qui offrent jusqu’à 2 % de récompenses sur chaque transaction par carte et sont instantanément échangeables contre de l’argent.

En règle générale, tout en offrant des EMI sans frais sur les produits, les sociétés émettrices de cartes de crédit ne mentionnent pas de frais supplémentaires comme la TPS. Cependant, ces frais supplémentaires apparaissent dans la facture mensuelle. Est-ce différent pour les cartes à tranches ?

«Nous travaillons avec de nombreuses marques comme Amazon, Flipkart depuis deux ans sur une fourniture EMI sans frais. Avec l’introduction de ces deux nouvelles fonctionnalités, les membres Slice peuvent effectuer des transactions sur 5 millions de commerçants qui acceptent Visa. Ils peuvent également convertir leurs factures mensuelles en versements de trois mois sans frais supplémentaires tels que des frais cachés ou la TPS. Après avoir constaté le succès de nos produits EMI gratuits et sans frais cachés ou supplémentaires, nous pensons qu’il est temps pour l’industrie de commencer à considérer le crédit comme un produit de consommation avec Facebook, Google et Instagram comme concurrents. Opposé à le pousser comme un produit de prêt aux consommateurs », a déclaré Bajaj.

Comment obtenir une carte Slice ?

Les personnes de plus de 18 ans peuvent demander la carte slice. Bajaj a déclaré : « L’âge moyen de nos clients est de 23 ans. La plupart de nos clients sont aujourd’hui des employés salariés ou des indépendants. Nous visons une large clientèle, y compris des clients novices en matière de crédit, car quelqu’un doit prendre la décision de fournir à un client sa première carte. »

Selon Bajaj, il y a actuellement 350 000 clients de cartes slice avec près d’un million sur la liste d’attente. Slice vise à atteindre un million de clients d’ici la fin de l’exercice 22.

