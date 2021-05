Comment Universal Studios incite (intelligemment) les clients à revenir

Bien que ces nouvelles offres alimentaires ne fassent partie d’aucun nouveau festival officiel, cela indique d’autant plus qu’Universal considère la nourriture comme une avenue potentielle à tirer à l’avenir, et que nous pourrions voir ces nouveaux produits alimentaires non seulement disponibles, mais mis en évidence. d’une manière qui peut ramener les gens dans les parcs. Si vous avez visité pendant Mardi Gras et que vous avez apprécié la nourriture, et nous l’avons certainement fait, alors il y a un tas de nouvelles raisons de retourner à Universal Orlando Resort car il y a un tas de produits alimentaires que vous n’avez pas encore goûtés.