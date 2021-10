Comment utiliser Action Pan et Long Exposure sur le Google Pixel 6

Après des années d’utilisation du même capteur d’appareil photo, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro disposent enfin d’un matériel mis à jour pour sauvegarder la magie de la photo d’apprentissage automatique de Google. Mais Google étant Google, les téléphones contiennent toujours de nouvelles astuces logicielles amusantes. Action Pan et Long Exposure imitent chacun une technique d’appareil photo délicate qui est autrement hors de portée pour la plupart des photographes occasionnels avec seulement quelques tapotements – mais ils ne sont pas entièrement sans nuance. Voici comment les utiliser.

Ces nouveaux modes photo sont accessibles en ouvrant l’application appareil photo du Pixel 6 ou 6 Pro et en sélectionnant Mouvement dans la bande inférieure (c’est à gauche de Portrait).

Panoramique d’action

Action Pan essaie de verrouiller la mise au point sur un sujet en mouvement et, en utilisant le mouvement de cet objet, simule le flou que vous obtiendriez si vous deviez le suivre lorsqu’il se déplace dans son environnement. Avec la plupart des appareils photo, c’est un look difficile à réaliser, mais ici, il suffit de quelques coups.

Pour y arriver, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner Mouvement dans l’application Appareil photo, puis de prendre une photo d’un objet en mouvement avec Action Pan sélectionné sur la bascule au-dessus du déclencheur. Ça y est, vous venez de prendre une photo d’Action Pan.

Ce n’est pas infaillible, cependant. Cela fonctionne bien sur les voitures dans les rues de la ville, par exemple, mais il a eu du mal à couper mon chien de l’arrière-plan sur cette photo.

Et ici, avec deux chiens dans le cadre, se déplaçant dans des directions différentes, il a essayé de flouter les deux – et n’a pas fait un très bon travail. (difficile à blâmer, cependant.)

Pour de meilleurs résultats, vous devriez essayer d’utiliser Action Pan sur un seul sujet, et idéalement un sujet qui ne se fond pas dans son arrière-plan (lire : pas un chien brun moucheté courant sous les broussailles).

Exposition longue

L’exposition longue est en quelque sorte l’opposé d’Action Pan. Dans ce mode, votre Pixel rendra les objets qui bougeaient flous tandis que tout le reste du cadre restera net. Le nom vient de la façon dont vous accompliriez cet effet avec un appareil photo traditionnel : le capteur de l’appareil photo doit être exposé à la lumière pendant une période relativement longue, capturant une longue exposition.

L’accès à ce mode est le même qu’avec Action Pan : ouvrez l’appareil photo et appuyez sur Mouvement. À partir de là, faites basculer la bascule sur Longue exposition.

Ces clichés sont meilleurs lorsque vous êtes immobile et que vous prenez une photo contenant à la fois des sujets en mouvement et des sujets immobiles. Les exemples de Google incluent les cascades et les grandes roues, mais tout ce qui bouge dans le cadre sera flou. Cette photo d’une rivière a été prise en mode Pose longue.

Mais quand je dis n’importe quoi, je pense n’importe quoi : le flou est appliqué à tout ce qui était en mouvement lorsque vous avez pris la photo, y compris les personnes. Les chiffres flous sur la photo ci-dessous sont des personnes qui se promenaient lorsque j’ai pris la photo.

Ces prises de vue prennent plus de temps à capturer – à peu près aussi longtemps qu’une photo Night Sight prend en basse lumière. Vous voudrez rester aussi immobile que possible, en stabilisant idéalement votre téléphone contre un objet fixe si vous en avez à portée de main (un banc, un arbre, peu importe). C’est un peu plus compliqué que d’obtenir une photo Action Pan, mais étant donné que de tels résultats nécessitent un trépied et potentiellement un filtre d’objectif amovible pour capturer sur un appareil photo dédié, c’est toujours beaucoup plus facile sur un Pixel qu’il ne le serait autrement.

Comme avec les photos en mode portrait, votre téléphone enregistrera également des versions simples de toutes les photos que vous prenez dans l’un de ces modes. Pour voir la version sans l’effet de mouvement appliqué, recherchez la photo dans Google Photos (elle aura une petite icône de mouvement dans le coin de la vue de votre galerie), développez-la et appuyez sur la deuxième vignette en bas de l’écran.

Ces modes ne sont qu’une petite partie de ce qui nous fait aimer les nouveaux téléphones de Google. Curieux de savoir comment ils fonctionnent en dehors de ces utilisations spécifiques ? N’oubliez pas de consulter nos critiques complètes du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro.

