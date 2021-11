Comment utiliser Amazon Echo Show avec une sonnette Ring

La Ring Doorbell et l’Echo Show d’Amazon sont un mariage parfait. La Ring Doorbell offre une expérience de sonnette intelligente qui vous permettra de savoir exactement qui est à la porte sans avoir à y répondre. Vous pouvez ensuite utiliser cette fonctionnalité croisée pour gérer les visiteurs en les visualisant via la caméra de la Ring Doorbell et en communiquant avec eux à l’aide du microphone du Show. Grâce à Amazon Alexa, vous n’avez même pas besoin d’utiliser vos mains.

Comment connecter votre Ring Doorbell avec Amazon Echo Show

Il est facile de connecter votre Ring Doorbell à votre Amazon Echo Show. Il s’agira simplement d’ajouter la compétence Ring Alexa via l’application pour smartphone Amazon Alexa. Voici comment:

Ouvrez l’Amazonie Application Alexa. Appuyez sur le trois lignes en bas à droite de l’application pour ouvrir le menu des paramètres. Robinet Compétences et jeux.

Sur cet écran, appuyez sur le bouton de recherche dans le coin supérieur droit.

Source : Android Central Type « Anneau » et appuyez sur le bouton de recherche. Ring devrait apparaître comme le premier résultat dans la catégorie Smart Home. Si vous ne savez pas à quoi cela ressemble, le logo de Ring est une bulle bleue et blanche avec le mot « Ring » à l’intérieur. Appuyez dessus. Appuyez sur le bleu Activer à utiliser bouton.

Vous serez maintenant redirigé vers le navigateur intégré à l’application pour vous connecter à votre compte Ring. Entrez vos informations d’identification et appuyez sur S’identifier, ou si vous êtes déjà connecté à votre application Ring, appuyez sur Activer les comptes de compétences et associer.

Source : Android Central Une fois votre compte Ring connecté, il vous sera demandé si vous souhaitez découvrir vos appareils Ring. Robinet Découvrir les appareils pour lancer ce processus. Avant trop longtemps, votre Ring Doorbell devrait apparaître dans la liste et se connecter automatiquement. Si votre Ring Doorbell ne se connecte pas, assurez-vous qu’elle est allumée et demandez à Alexa de la trouver en disant : « Alexa, découvre mes appareils. »

Ce que vous pouvez faire avec Amazon Echo Show avec Ring Doorbell

Source : Nick Sutrich / Android Central

Maintenant que votre Ring Doorbell est connectée à votre Amazon Echo Show, vous pouvez immédiatement commencer à surveiller votre maison via vos appareils intelligents Alexa. Il y a quelques choses intéressantes que vous pouvez faire une fois que tout est configuré.

Comment « répondre » à la porte

Vos appareils Amazon Echo Show afficheront automatiquement les images de n’importe quelle Ring Video Doorbell lorsque vous appuyez sur le bouton. Vous pouvez réduire cela à des appareils spécifiques si vous souhaitez garder les notifications plus ordonnées. Alexa annoncera que quelqu’un est à votre porte, en utilisant l’étiquette que vous avez configurée pour cette Ring Doorbell particulière. Cela vous permet de savoir à quelle porte exacte se trouve votre visiteur.

Notez que vous pouvez personnaliser les étiquettes de chacune de vos Ring Doorbells afin de pouvoir distinguer les différentes zones de votre maison. Par exemple, si vous en voulez un pour votre porte dérobée, vous pouvez l’étiqueter « porte dérobée ». Ensuite, dites simplement le nom de cette étiquette chaque fois que vous souhaitez interagir avec cette sonnette en particulier.

Source : Nick Sutrich / Android Central

Pour répondre à la porte d’entrée, vous pouvez dire « Alexa, répond à la porte d’entrée » ou « Alexa, parle à la porte d’entrée » pour accéder au flux vidéo et ouvrir une ligne de communication vocale bidirectionnelle avec le visiteur. Notez qu’en cas d’utilisation de plusieurs appareils Amazon Echo Show, un seul d’entre eux pourra communiquer avec votre Ring Doorbell à la fois.

Bien sûr, répondre à la porte avec une Ring Video Doorbell seule ne laissera pas le visiteur entrer dans votre maison. Vous devrez le faire à l’ancienne et marcher jusqu’à la porte, à moins que vous n’ayez une serrure intelligente. De plus, il n’y a aucun moyen de couper votre microphone après avoir répondu à la sonnette jusqu’à ce que vous ayez complètement arrêté le flux vidéo. Assurez-vous donc de terminer le flux lorsque vous parlez à votre visiteur en disant : « Alexa, arrête. »

Êtes-vous inquiet à l’idée d’utiliser la voix ? Heureusement, il existe un moyen de voir qui est à votre porte sans activer votre microphone.

Comment vérifier votre flux vidéo en direct à tout moment

Parfois, vous ne voulez pas répondre à la porte, mais vous voulez quand même savoir qui est là. Si c’est le cas, vous pouvez dire la commande, « Alexa, montre ma porte d’entrée » ou « Alexa, montre la caméra de la porte d’entrée » pour obtenir une vidéo en direct sans activer votre microphone. Pour terminer le flux, dites « Alexa, arrête » « Alexa, cache ma porte d’entrée, » ou « Alexa, cache la caméra de la porte d’entrée. » Et avec une nouvelle mise à jour de Fire TV, vous pouvez afficher un flux en direct de votre caméra Ring en mode image dans l’image sur votre téléviseur !

Sinon, si vous souhaitez visionner les images de l’un de vos appareils Ring (ou de tout appareil domestique intelligent prenant en charge Alexa), ouvrez votre liste d’appareils et sélectionnez votre Ring Video Doorbell en procédant comme suit :

Faites glisser vers l’intérieur du côté droit de l’écran de votre Echo Show. Si vous appuyez sur votre écran, vous verrez une petite flèche apparaître sur le côté droit de l’écran pour vous aider à décider où glisser.

Sélectionner Maison intelligente de la liste des icônes.

Source : Nick Sutrich / Android Central Trouvez votre Sonnette vidéo Ring dans votre liste d’appareils et cliquez dessus pour afficher les images de la caméra.

Recevez des alertes de colis

Source : Nick Sutrich / Android Central

Les propriétaires de la Ring Video Doorbell 2020 ou de la Ring Video Doorbell Pro 2 peuvent désormais activer des alertes spéciales lorsque les colis sont livrés à votre porte d’entrée. Avec cette fonctionnalité activée, ces Ring Video Doorbells sélectionnées peuvent être utilisées pour détecter la présence d’un colis sur votre porche – qu’il s’agisse d’une boîte ou d’une enveloppe matelassée – et vous envoyer une notification d’alerte spéciale avec une vignette mettant en évidence le colis détecté.

La détection de colis est le deuxième type de méthode de détection que Ring Video Doorbells peut utiliser pour identifier plus précisément les mouvements. Les Ring Video Doorbells prennent également en charge les notifications spéciales lorsque des humains sont détectés. Pour activer la détection des packages, procédez comme suit.

Ouvrez le Application de sonnerie sur votre smartphone. Ouvert dispositifs et sélectionnez une sonnette vidéo prise en charge. Dans les paramètres de la sonnette, sélectionnez paramètres de mouvement. Sélectionner alertes intelligentes. Sous l’en-tête du package, sélectionnez le icône vidéo pour activer la détection de colis. Créer un zone de colis pour aider la sonnette vidéo à comprendre où chercher les colis.

Laissez un professionnel y répondre pour vous

Source : Nick Sutrich / Android Central

Si vous dirigez une petite entreprise ou si vous appréciez tout simplement la tranquillité d’esprit que la sécurité professionnelle peut vous apporter, le plan Virtual Security Guard de Ring vous mettra à l’épreuve. Avec Virtual Security Guard – un complément de 99 $ par mois à un plan Ring Protect existant – un professionnel de la sécurité peut être autorisé à visualiser ou à interagir avec l’une de vos caméras Ring extérieures.

Cette partie extérieure est importante, car les caméras intérieures ne sont pas éligibles pour s’inscrire au programme Ring Virtual Security Guard.

Une fois que vous vous êtes abonné à Virtual Security Guard, vous pouvez inscrire des caméras individuelles au programme via l’application Ring. Si un événement de mouvement se produit, une alerte est envoyée à l’équipe de surveillance professionnelle qui examinera ensuite toutes les séquences enregistrées pour cet événement.

Si quelque chose ne va pas, cette équipe de surveillance tierce peut afficher les images en direct de vos caméras et utiliser l’audio bidirectionnel pour avertir un intrus potentiel que les autorités sont en route. Cela inclut une Ring Video Doorbell, car elle serait classée comme une caméra extérieure.

Compte tenu du prix, il est presque certain que seules les entreprises souscriront à ce plan, car d’autres produits Ring comme le Ring Alarm Pro offrent un coût mensuel plus adapté aux ménages.

Nos meilleurs choix d’équipement

Alexa, suralimenté

Amazon Echo Show 8 (2e génération)

Alexa est prête à montrer et à dire

Avec l’Amazon Echo Show 8 (2e génération), vous pouvez voir qui va et vient sans secouer une jambe ou lever le petit doigt. Son affichage montre une vue en direct de votre porte d’entrée, vous pouvez donc engager ou renvoyer vos visiteurs sans même ouvrir la porte. De plus, Alexa possède de nombreuses autres compétences compatibles avec bon nombre des produits de maison intelligente les plus populaires sur le marché.

Sécurité simple et puissante

Ring Video Doorbell Pro 2

Voir qui est venu appeler

La Ring Video Doorbell Pro 2 s’installe rapidement et facilement et est infiniment plus utile que cette vieille chose ordinaire qui se trouvait à côté de votre porte. Avec une caméra et un microphone équipés, les visiteurs inconnus appartiennent au passé.

Équipement supplémentaire

Pour configurer ce système de sécurité intelligent, vous aurez besoin d’un smartphone à portée de main, vous pouvez donc télécharger l’application Alexa pour configurer la compétence Ring. Il existe également plusieurs autres produits Ring qui fonctionnent avec Alexa que vous souhaiterez peut-être ajouter. Le Ring Pathlight, Ring Steplight et Ring Floodlight Camera sont tous d’excellentes options.

