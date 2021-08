L’un des moyens les plus populaires – et les plus amusants – de rattraper son retard sur les nouveaux médias est de le diffuser avec vos amis. Un moyen simple de le faire est d’héberger ou de rejoindre une Amazon Prime Video Watch Party, qui vous permet de discuter et de regarder virtuellement des titres et du contenu éligibles avec vos amis et votre famille. Voici ce que vous devez faire pour utiliser Amazon Prime Video Watch Party.

Comment utiliser Amazon Prime Video Watch Party

La fonction Watch Party d’Amazon Prime Video vous permet de discuter avec jusqu’à 100 amis dans le même pays tout en regardant des films et des émissions de télévision ensemble sur une variété de navigateurs de bureau, à l’exception d’Internet Explorer et d’Apple Safari. Voici les étapes à suivre pour organiser votre propre Amazon Prime Video Watch Party.

Se connecter à votre compte Amazon.

Chercher pour le film ou l’émission de télévision que vous souhaitez regarder.

Source : Keegan Prosser/Android Central

Clique sur le Regarder l’icône de la fête sur votre écran pour les films ou dans la liste des épisodes pour les émissions de télévision.

Source : Keegan Prosser/Android Central

Créer le nom que vous souhaitez utiliser lors de la discussion.

Source : Keegan Prosser/Android Central Select Créez votre Watch Party.

Copie le lien Watch Party et Partager le lien avec jusqu’à 100 personnes.

Source : Keegan Prosser/Android Central Si vous recevez une invitation, vous pouvez Rejoindre en cliquant sur le lien.

Pour accéder au contenu éligible Prime via une Watch Party, vous devez déjà avoir un abonnement Prime. Vous pouvez également choisir d’utiliser Watch Party pour afficher le contenu disponible à l’achat ou à la location avec vos amis et votre famille.

Regarder des soirées sur des appareils Fire TV

Depuis juillet 2021, la fonction Amazon Prime Video Watch Party est également prise en charge sur Fire TV et les appareils mobiles via l’application Prime Video. Voici ce que vous devez faire pour organiser ou rejoindre une Watch Party sur votre appareil Fire TV :

Ouvrez le Application Prime Video sur votre appareil Fire TV.

Choisir le film ou l’émission que vous souhaitez regarder avec des amis.

Source : Keegan Prosser/Android Central

Sélectionnez le Regarder la fête bouton.

Source : Keegan Prosser/Android Central

Décider de Créer une soirée de surveillance ou alors Rejoindre Watch Party.

Source : Keegan Prosser/Android Central

Si vous êtes l’hôte de la Watch Party, partager le lien avec les personnes que vous souhaitez rejoindre. Si vous êtes un participant, Entrer le code envoyé a toi.

Source : Keegan Prosser/Android Central

Il convient de noter que la fonctionnalité Watch Party sur mobile est limitée uniquement à la fonctionnalité de chat. Cela signifie que vous ne pouvez pas co-regarder des films et des émissions avec des amis sur mobile, mais que vous pouvez participer au chat.

Prime time pour une Watch Party

Alors que chaque participant devra acheter ou louer la vidéo pour participer à une Amazon Prime Video Watch Party, seul l’hôte de la Watch Party peut décider de lire, mettre en pause, ignorer et rechercher pour l’ensemble du groupe.

De plus, si vous souhaitez organiser ou rejoindre une Watch Party lors d’un voyage à l’étranger, vous devez d’abord vous connecter à votre abonnement Prime via la page de votre pays d’origine. À l’heure actuelle, les utilisateurs de Prime Video ne peuvent participer qu’à des soirées de surveillance avec d’autres abonnés dans le même pays. Cela signifie que votre abonnement, location ou achat doit être effectué dans le même pays que l’abonnement, la location ou l’achat du domicile de l’hôte.

