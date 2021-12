Comment utiliser Apple Maps pour vérifier les exigences de vaccination COVID-19

Avec la propagation rapide de COVID-19, en particulier la variante omicron, il est plus important que jamais d’être en sécurité. Que vous voyagiez ou que vous sortiez simplement en ville, vous voudrez peut-être connaître les exigences de vax COVID-19 pour les endroits que vous visitez. À l’aide d’Apple Maps, vous pouvez vérifier les exigences de vaccination COVID-19 pour un nombre croissant d’entreprises et de points de repère.

Pas une nouvelle fonctionnalité, mais peut-être nouveau pour vous

En août 2021, Apple s’est associé à Yelp pour permettre aux entreprises de partager leurs politiques de vaccination. Il n’était pas très clair comment l’utiliser, cependant, jusqu’à récemment. Apple déploie désormais les informations de manière plus visible, non seulement pour les aéroports, mais aussi pour les restaurants, les monuments populaires, les stades, etc.

À l’aide de ces informations, vous pouvez planifier à l’avance pour vous assurer d’avoir tous les vaccins, rappels et tests COVID-19 requis dont vous avez besoin. Vous pouvez également utiliser ces informations pour éviter les endroits qui ne nécessitent pas tout ce que vous voulez pour vous sentir en sécurité.

Cependant, il est important de noter que tous les endroits n’affichent pas d’informations. Même ainsi, c’est un bon début, alors où chercher dans Apple Maps pour vérifier les exigences de vaccination COVID-19.

Utilisation d’Apple Maps pour vérifier les exigences de vaccination contre le COVID-19

Pour commencer, recherchez simplement dans Apple Maps l’emplacement que vous prévoyez de visiter. Lorsque vous appuyez sur l’emplacement pour obtenir plus d’informations, les détails COVID-19 devraient être faciles à repérer. Juste en dessous des boutons d’heures de fonctionnement, de distance et d’évaluation, vous pouvez voir un cercle rouge ou violet avec un astérisque blanc à l’intérieur. Apple Maps utilise cette même icône pour identifier les emplacements des vaccins COVID-19.

Ce sont les informations, si elles sont fournies, que vous recherchez. Par exemple, le stade Maracanā du Brésil conseille aux visiteurs : « Aucun résultat de test COVID-19 requis sur preuve de vaccination, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans sont dispensés de fournir des résultats de test, une preuve de vaccination complète est requise et doit être âgée de plus de 14 jours ”.

Cependant, les informations répertoriées n’ont pas vraiment de cohérence. Vous devrez peut-être vérifier plusieurs marqueurs de lieu pour les emplacements avec plus d’un. Par exemple, regarder la liste principale de l’aéroport international John F. Kennedy donne des informations sur le COVID-19. En regardant les terminaux individuels, cependant, vous ne trouverez rien pour le moment.

Si un emplacement a une entrée « Regarder autour de vous », cela ne vous donnera pas non plus les informations dont vous avez besoin. Vous devez vérifier la page d’informations sur le point de repère (indiquée par une silhouette blanche de jumelles à l’intérieur d’un cercle vert) ou le marqueur commercial.

Faites des recherches approfondies avant de voyager

Espérons qu’Apple Maps améliorera le placement de ces informations essentielles à temps. Pour l’instant, cependant, vous devrez appuyer sur plusieurs listes pour vos endroits préférés pour obtenir des informations COVID-19.

Si vous recherchez un test COVID-19 ou des fournisseurs de vaccination, vous pouvez simplement le saisir dans la barre de recherche. Apple Maps fournit ces informations depuis mars 2021.