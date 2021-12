Comment utiliser des cartes-cadeaux et des codes sur PS5

Besoin d’aide pour échanger des codes sur PS5 ? Cherchez pas plus loin. Alors que nous entrons dans une ère de plus en plus numérique, offrir des cartes-cadeaux et des jeux numériques devient de plus en plus courant. Cela est particulièrement vrai avec l’édition numérique PS5, qui ne peut pas du tout lire les supports physiques. Donc, si vous vous demandez où utiliser ces codes à 12 chiffres, il vous suffit de visiter le PlayStation Store en ligne. C’est un processus simple une fois que vous savez quoi faire.

Avant de commencer, assurez-vous que votre PS5 est connectée à Internet. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser de codes ni télécharger quoi que ce soit.

Restez approvisionné

Il y a beaucoup à attendre sur PlayStation, car les équipes de PlayStation Studios travaillent dur sur une liste de jeux à venir. Pour l’avenir, des exclusivités passionnantes comme Marvel’s Spider-Man 2 sont une excellente raison d’acheter une PS5.

Le passage aux codes numériques est un excellent moyen de vous assurer que vous disposez d’un espace physique pour les jeux, car vous pouvez toujours simplement télécharger à nouveau quelque chose au lieu d’avoir à suivre un disque et à le réinstaller. Rester chargé sur les cartes-cadeaux PlayStation Store est un bonus supplémentaire, car au lieu d’avoir à vous soucier de garder votre carte de crédit stockée sur votre PS5, vous pouvez simplement récupérer un jeu à partir de votre solde existant chaque fois que vous en avez envie, aucune information sécurisée n’est requise.

