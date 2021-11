Comment utiliser des déclencheurs psychologiques pour augmenter les ventes du Black Friday

Le Black Friday approche à grands pas et votre esprit s’est probablement tourné vers la façon d’obtenir votre part du marché des vacances. Le saviez-vous?

« Cela coûte 16 fois plus cher d’amener un nouveau client au même niveau de contribution aux revenus.

comme vos clients fidèles existants. (Francis Buttle)

Si votre liste est pleine de prospects qui ne se convertissent jamais en clients, envisagez d’utiliser ces 7 déclencheurs psychologiques qui ont fait leurs preuves pour convertir systématiquement les prospects.

Évitement de la douleur

Les psychologues et les spécialistes du marketing très performants vous diront que c’est le plus grand facteur de motivation de tous les comportements humains. Pour convertir vos prospects en clients, vous devez identifier leurs points faibles et expliquer comment vous pouvez les aider à éviter des difficultés dans leur vie ou leur entreprise. Avec ces informations dans votre arsenal, vos chances de convertir vos prospects sont excellentes.

Pensez-y : si vous n’êtes pas à l’aise avec la technologie et qu’une fois d’humeur bricoleuse, vous avez détruit votre site Web lors d’une simple mise à jour, la gestion du site Web devient alors un énorme problème pour vous. Imaginez maintenant que vous trouviez une assistante virtuelle qui travaille non seulement avec WordPress, mais qui partage calmement des exemples de la façon dont elle a sauvé des sites Web clients après de telles catastrophes. Elle a clairement abordé votre plus gros problème, et vous êtes vendu !

Il en est de même pour vos clients potentiels. Montrez-leur que vous pouvez les aider à éviter ces points douloureux – ou mieux encore, à les éliminer complètement – et vous tisserez un lien instantané.

Atteinte de plaisir

Quelle est la deuxième motivation la plus efficace pour amener quelqu’un à faire quelque chose ? Le contraire du premier facteur de motivation bien sûr – le plaisir ! De nombreux psychologues pensent que l’évitement de la douleur ou l’obtention du plaisir est au cœur de chaque décision humaine. Tirez parti de cela en expliquant clairement comment votre produit ou service aborde le côté plaisir de l’équation.

Augmentez les ventes du Black Friday avec la puissance du « nouveau »

Avez-vous fait la queue pendant des heures pour obtenir le dernier iPhone dès sa sortie sur le marché ? Des centaines de personnes le font. Il s’agit du désir d’avoir la technologie la plus récente. Sur le plan physiologique, la nouveauté stimule la libération de dopamine dans votre cerveau. La dopamine est un neurotransmetteur et l’une de ses fonctions est de stimuler votre conviction qu’une récompense est imminente. C’est donc câblé dans notre cerveau pour rechercher la nouveauté ! C’est pourquoi les spécialistes du marketing utilisent des mots comme « nouveau » ou « le dernier » pour attirer les consommateurs. Rendez votre offre nouvelle et originale et vos taux de conversion s’amélioreront.

Le besoin de savoir pourquoi

Le besoin de savoir pourquoi commence dès le plus jeune âge. Si vous êtes un parent, vous avez probablement souffert de l’étape des tout-petits où votre enfant a constamment demandé : « Pourquoi ? » Je me souviens trop bien de cette étape ! La plupart des adultes veulent toujours savoir pourquoi et vous pouvez l’utiliser à votre avantage.

La psychologue Ellen Langer a illustré cela avec une expérience de psychologie.

Aux personnes utilisant une photocopieuse, elle a demandé : « Excusez-moi, j’ai 5 pages. Puis-je utiliser la machine Xerox ? » 60% des personnes interrogées lui ont permis de faire la queue devant eux. Puis elle a commencé à demander : « Excusez-moi, j’ai 5 pages. Puis-je utiliser la machine Xerox CAR Je suis pressé? » La conformité a grimpé à un incroyable 94%.

Comment pouvez-vous utiliser cela à votre avantage? Expliquez à vos prospects exactement pourquoi ils ont besoin de votre produit ou service et assurez-vous d’utiliser l’incroyable pouvoir du mot « parce que ». En faisant cela, vous répondrez au besoin psychologique dans l’esprit de vos prospects de savoir pourquoi ils devraient faire quelque chose.

Utilisez la preuve sociale pour Augmenter les ventes du Black Friday

La preuve sociale est « un phénomène psychologique où les gens supposent que les actions des autres reflètent le comportement correct pour une situation donnée… motivée par l’hypothèse que les personnes environnantes possèdent plus d’informations sur la situation ». [Source]

Ce concept est à l’origine de la popularité du contenu généré par l’utilisateur (UGC), qui est un outil puissant dans la boîte à outils de chaque spécialiste du marketing de contenu. Lorsque vous utilisez des témoignages, des références et des études de cas de vos clients satisfaits, vous fournissez à vos prospects la preuve sociale dont ils ont besoin pour les inciter à acheter. Les gens font généralement plus confiance aux avis de leurs pairs qu’à ceux d’un professionnel.

Et n’oublions pas l’ascension fulgurante du marketing d’influence ! Le marketing d’influence fonctionne en raison de la grande confiance que les influenceurs sociaux ont construite avec leurs abonnés, et les recommandations de leur part servent de forme de preuve sociale.

Le désir d’appartenance

Depuis l’école primaire, les gens désirent appartenir au club ou à la clique le plus populaire. Nous avons un désir inné de faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Considérez les fans de sport qui forment souvent des relations à vie avec d’autres qui suivent le sport (qu’il s’agisse de la même équipe qu’un rival). Le sentiment d’appartenance peut forger un lien fort. Cela a entraîné la montée en puissance des « groupes » de médias sociaux. Les spécialistes du marketing exploitent efficacement ce désir lorsqu’ils utilisent des expressions telles que « tout le monde s’inscrit » ou « vos voisins se joignent à vous ». Ces commerçants font appel à la mentalité de troupeau humain.

Utiliser la peur de passer à côté pour Augmenter les ventes du Black Friday

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des milliers de consommateurs campent devant Best Buy avant le Black Friday ? En fait, vous avez ici des histoires de personnes faisant la queue des jours à l’avance. Sérieusement?! Pourquoi font-ils cela? Une partie de cela peut être d’obtenir le meilleur prix, mais un autre facteur est que personne n’aime penser qu’il a raté une bonne chose.

Utilisez cela à votre avantage marketing en utilisant des limitations de temps sur vos offres. Vous pouvez utiliser des termes tels que « offre à durée limitée », « limitée à seulement 100 clients » ou « cette offre se terminera absolument dimanche à midi ». Ces déclarations aggravent l’efficacité de ce déclencheur psychologique de vente en limitant la quantité de produits ou d’offres dont vous disposez.

Tous ces prospects sur votre liste ne valent rien si vous ne pouvez pas les inciter à acheter. Convertissez efficacement tous ces prospects en clients en intégrant ces déclencheurs psychologiques dans votre marketing. Vous verrez vos taux de conversion augmenter. J’aimerais entendre ce qui a fonctionné pour vous! Laissez-moi un commentaire s’il vous plaît.

