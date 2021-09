Comment utiliser des écouteurs Bluetooth sur un commutateur – Connectez des AirPods à un commutateur Nintendo

in

Une mise à jour du firmware de la Nintendo Switch a permis l’utilisation d’écouteurs sans fil directement avec la console (sans avoir besoin d’un dongle tiers externe ou d’une solution de contournement pour utiliser les Apple AirPods, Powerbeats et autres écouteurs Bluetooth populaires avec le système.

Dans ce guide de connexion des écouteurs sans fil Nintendo Switch, nous vous expliquerons les étapes à suivre pour connecter vos AirPods à Switch et verrons également comment régler le volume maximal des écouteurs du Switch à votre guise.

Guide de connexion des écouteurs Bluetooth Nintendo Switch

Dans ce guide des écouteurs sans fil Switch, nous verrons comment connecter des écouteurs Bluetooth à Switch, ainsi que certains problèmes courants qui surviennent et les questions que vous pourriez avoir.

Commençons par les bases…

Comment connecter des AirPods Apple à Switch

Naviguez d’abord vers ‘Les paramètres du système’ sur l’écran principal (la deuxième icône circulaire en partant de la droite en bas) et faites défiler jusqu’à « Audio Bluetooth » dans la colonne de gauche.

Noter – Vous devrez vous assurer que votre Switch est mis à jour avec le dernier firmware – la mise à jour audio Bluetooth est fournie avec la version 13.0.0 – pour vérifier la version du système, faites défiler tout en bas de la colonne de gauche “Paramètres système” pour ‘Système’. Juste en dessous de « Mise à jour du système », il devrait afficher votre « Version actuelle du système : XX.X.X ».

Robinet ‘Ajouter un appareil’ et le système commencera à rechercher les périphériques audio Bluetooth détectables. Comme l’invite vous l’indique, vous devrez vous assurer que l’appareil Bluetooth (casque, haut-parleur, etc.) est en mode détectable et n’est pas verrouillé sur un autre appareil.

Pour les AirPods Apple, par exemple, cela signifie que vous devrez mettre les AirPods dans leur étui, ouvrir le couvercle et maintenir enfoncé le bouton sur l’étui jusqu’à ce qu’il commence à clignoter avec une lumière blanche (d’autres variétés d’écouteurs Bluetooth peuvent avoir un méthode d’entrée dans un mode détectable — vérifiez les instructions de vos écouteurs ou écouteurs spécifiques).

Une fois que la console l’a identifié, sélectionnez l’appareil pour coupler la console avec vos écouteurs. Travail accompli!

Comment régler le volume de mon casque sur Switch ?

Maintenez enfoncé le bouton Home (sur le Joy-Con droit) et un menu apparaîtra vous permettant de régler le volume du casque connecté (ainsi que la luminosité de l’écran).

Puis-je utiliser des écouteurs sans fil avec mon Switch en mode Docked ?

Oui.

Nous sommes à nouveau passés de l’ordinateur de poche au mode ancré en mode portable sans interruption ni déconnexion audio BT.

FAQ sur les problèmes audio Bluetooth de la Nintendo Switch

Toute personne ayant de l’expérience avec les périphériques audio Bluetooth a probablement rencontré des problèmes de connexion à un moment donné. Il est probablement bon de se rappeler que Bluetooth n’a jamais été conçu à l’origine pour transférer de l’audio riche en données, et des problèmes peuvent survenir pour diverses raisons.

Dans cette section, nous présentons les problèmes courants qui se posent avec des solutions et des explications. Nous mettrons à jour ce guide avec plus de questions et de solutions.

Mes AirPod ne se connectent pas à Switch

Si vos écouteurs n’apparaissent pas comme détectables sur votre Switch, ou s’ils ne se connectent pas alors qu’ils ont déjà été couplés avec votre Switch, leur connexion à un autre appareil peut les empêcher de se coupler avec votre console.

Par exemple, si vos AirPod sont connectés à votre iPhone, ils ne pourront pas se connecter à votre Switch. Dans ce cas, vous souhaiterez désactiver Bluetooth sur votre téléphone (sur un iPhone, vous pouvez faire défiler vers le haut et appuyer sur l’icône Bluetooth pour désactiver rapidement BT sans accéder aux paramètres).

J’ai mis mon Switch en mode veille et maintenant mes AirPod ne se reconnectent pas

Si vous jouez puis appuyez sur le bouton Veille pour passer en mode veille, vos écouteurs se déconnecteront du Switch.

En supposant que vous ne les ayez pas réparés avec un autre appareil, les écouteurs Bluetooth devraient se reconnecter automatiquement à Switch. cela est nécessaire avec nos AirPod Pros).

C’est trop calme ! Comment augmenter le volume de mes écouteurs sur Switch ?

Certaines personnes ressentent un volume très faible avec les AirPods et autres écouteurs Bluetooth sur Switch.

Bien qu’il semble que le volume maximum soit toujours inférieur à celui des autres appareils audio (nous sommes passés aux écouteurs filaires Apple pour tester et avons trouvé le volume maximum sensiblement plus fort – ce qui est inconfortable, mais évidemment votre kilométrage variera ici), vous pouvez avoir ‘Lower Maximum Volume du casque’ activé.

Le paramètre « Lower Maximum Headphone Volume » se trouve dans les paramètres « Système » plutôt que dans la section « Audio Bluetooth » (tout en bas de la colonne dans le menu principal Paramètres du système) et est conçu pour éviter les dommages auditifs accidentels.

Si vous avez activé cette option, appuyez simplement sur l’option pour la désactiver (si vous avez activé le contrôle parental, vous devrez entrer votre code PIN pour le déverrouiller – consultez l’application de contrôle parental Nintendo Switch pour trouver votre code PIN si vous l’avez oublié ce.

Avec “Lower Maximum Headphone Volume” désactivé, nous avons trouvé que l’audio était confortable à plein volume avec les AirPods, et évidemment plus facile à entendre avec la suppression du bruit des AirPod Pros activée. Cependant, le volume maximum lors de l’utilisation des AirPods d’Apple semble être nettement plus silencieux que celui des autres marques.

Nous mettrons à jour avec plus d’informations après plus de tests.

Je ne parviens pas à connecter les manettes lorsque j’utilise des écouteurs Bluetooth

C’est l’une des limites mises en évidence par Nintendo – un maximum de deux contrôleurs peuvent être connectés à une console lorsque l’audio Bluetooth est utilisé.

Pour deux joueurs utilisant chacun un seul Joy-Con, tout ira bien. Cependant, si vous jouez en mode Tabletop et qu’une personne souhaite utiliser, disons, une manette Pro, un petit message apparaîtra pour vous rappeler que :

Jusqu’à deux manettes sans fil peuvent être utilisées pendant l’audio Bluetooth.

Il convient de noter que jouer en multijoueur local avec plusieurs commutateurs désactivera également l’audio Bluetooth.

Puis-je utiliser mon micro Bluetooth pour le chat vocal ?

Non, malheureusement c’est une autre restriction. Nintendo déclare explicitement que :

Les microphones Bluetooth ne peuvent pas être utilisés.

Pourquoi l’audio est-il en retard par rapport à l’action à l’écran ?

Le Bluetooth est peut-être devenu une norme dans l’industrie pour transférer rapidement des données entre les appareils, mais ce n’est pas le meilleur quand il s’agit d’un son de haute qualité et vous remarquerez peut-être un certain décalage audio.

La durée du décalage varie en fonction de votre appareil. À titre d’exemple, lors de l’utilisation d’AirPods, nous avons constaté que le son du saut de Sonic (dans Sonic 2) n’est pas entendu tant que le personnage n’approche pas du sommet du saut. Le décalage audio est perceptible et peut avoir un effet négatif si l’audio d’un jeu est essentiel au gameplay.

Jouer quelque chose comme Cadence of Hyrule, par exemple, qui repose sur des pressions précises sur un bouton, serait délicat. Cependant, dans d’autres jeux, vous ne remarquerez peut-être même pas le retard audio. Tout dépend de ce que vous jouez et de votre sensibilité.

Nous espérons que vous avez trouvé ce guide utile. Nous le mettrons à jour au fil du temps, donc si vous avez des questions ou des suggestions, déposez-les dans les commentaires ci-dessous et nous ferons de notre mieux pour y répondre.