Comment utiliser des pièces stables pour gagner un APY plus élevé

Beaucoup affluent rapidement vers les pièces stables pour leur capacité à réduire les risques des positions de crypto-monnaie. Un stablecoin peut être rattaché à n’importe quel actif sensiblement stable, par exemple un actif numérique comme Bitcoin (BTC) ou une monnaie fiduciaire comme le dollar américain. En théorie, si un actif numérique était indexé sur le dollar américain, la valeur de 100 $ dans la monnaie numérique devrait signifier que 100 $ dans l’actif adossé sont détenus dans une réserve sécurisée telle qu’un compte bancaire. Les pièces stables sont largement utiles; Ses utilisations incluent le déplacement de jetons entre les échanges et les protocoles en toute sécurité, le prêt de jetons ou l’exécution de paiements. Pour cette raison, ils sont également rapidement devenus un point d’entrée dans le monde des crypto-monnaies pour les utilisateurs novices.

Contrairement à Bitcoin, Ethereum (ETH) ou à d’autres projets de crypto-monnaie, le prix d’un stablecoin est, eh bien, stable, et il ne fournira pas toujours une opportunité significative de gagner. Dans ce cas, les gains seront normalement réduits à l’entrée sur le marché de nouveaux produits innovants, tels que les prêts entre particuliers. Avec le prêt peer-to-peer, les utilisateurs peuvent profiter d’une plate-forme de prêt crypto pour prêter leurs pièces stables. Les taux d’intérêt, dans ce cas, seront souvent nettement plus élevés que ce qui est gagné dans un compte d’épargne traditionnel.

Les utilisateurs choisissent une plate-forme qui spécifie un taux d’intérêt élevé, supérieur au taux payé par l’utilisateur final, la différence est connue sous le nom de spread. Le spread est la façon dont une plate-forme de prêt paiera ses prêteurs. Notez que le processus peut être comparé au stockage de vos actifs dans un compte bancaire normal. Après avoir déposé vos fonds, les banques traditionnelles investiront des fonds ou les prêteront à d’autres. Avec les bénéfices qu’ils collectent, ils vous redistribuent ensuite une partie, soit quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement.

Un juste milieu

Certaines plateformes offrent une interface utilisateur similaire à votre banque traditionnelle ; la seule différence est que des taux d’intérêt plus élevés sont souvent proposés. Bien que cela puisse être plus risqué que de stocker votre argent dans une banque traditionnelle, les pièces stables sont également plus attrayantes en tant qu’investissement que les crypto-monnaies traditionnelles, car il y a moins de chances que des fonds soient retirés pour moins qu’un utilisateur a commencé. .

Pour illustrer davantage ce concept, disons que vous avez acheté une crypto-monnaie avec l’intention de gagner un taux d’intérêt de 10 % chaque année sur une plateforme donnée. Il s’agit d’un taux attrayant et supérieur à ce que vous gagneriez probablement sur les fonds déposés dans votre compte d’épargne traditionnel à intérêt élevé. Cependant, l’actif sous-jacent présente également un risque plus élevé, ce qui suggère aux utilisateurs qu’ils pourraient finir par perdre leur argent si le prix baisse (et ce sera probablement le cas à un moment donné). Même s’il existe un coussin de 10 %, il n’est pas rare qu’une variation sauvage des prix réduise le prix de ces actifs bien en deçà de ce à quoi vous vous attendiez si vous n’avez pas respecté votre temps.

Les Stablecoins, en revanche, garantissent presque que le montant que vous avez investi est le même que celui que vous récupérerez. Par exemple, 850 jetons USDC, chacun au prix de 1 $, donneront toujours 850 jetons d’une valeur de 1 $. Théoriquement, les prix devraient toujours évoluer de manière latérale, car les actifs qui les soutiennent (dans ce cas, l’USD) seront toujours vaut 1 $.

Gain de prix secondaire

Alors que les prêts crypto offrent aux détenteurs de stablecoin la possibilité de gagner des rendements plus élevés, ils ne font pas grand-chose pour permettre aux utilisateurs d’accumuler des actifs numériques comme Bitcoin. Pour répondre à cette préoccupation, Matrixport lance un nouveau projet d’investissement convivial en crypto-monnaie connu sous le nom de « BTC-U Range Sniper ».

Le nouveau produit de Matrixport offre aux utilisateurs un rendement annualisé (APY) compris entre 6 et 200%, qui peut être payé en USDT, BTC ou USDC. Le montant est déterminé par le prix du BTC au moment du règlement. Au moment du règlement, si le prix est supérieur à la fourchette donnée, l’utilisateur sera payé un minimum de 6% APY en USDC. Cependant, si l’accord tombe en dessous de la fourchette définie, l’investissement principal sera transféré à Bitcoin et l’utilisateur recevra le même minimum de 6% APY. Dans un scénario idéal, le prix se situera dans l’augmentation prédéterminée, permettant aux utilisateurs de gagner jusqu’à 200% APY.

Interrogé sur sa nouvelle offre, John Ge, co-fondateur et PDG de Matrixport, résume cette initiative comme suit : « Les pièces stables sont une voie fiduciaire importante et ont été un excellent point d’entrée pour les curieux de crypto-monnaie. Cependant, de nombreux détenteurs de stablecoin souhaitent désormais accumuler des BTC tout en obtenant des rendements plus élevés. BTC-U Range Sniper est un produit d’investissement crypto facile à utiliser dans lequel nous permettons aux utilisateurs de continuer à gagner des rendements stables attrayants ou de profiter de la volatilité innée de BTC pour accumuler plus de BTC.

En conséquence, les détenteurs de l’USDC à la recherche d’un moment propice pour entrer sur le marché bénéficieront probablement de la dernière offre de produits de Matrixport.

Clause de non-responsabilité. Cointelegraph ne cautionne aucun contenu ou produit sur cette page. Bien que notre objectif soit de vous fournir autant d’informations importantes que possible, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d’entreprendre toute action liée à l’entreprise et assumer l’entière responsabilité de leurs décisions, et cet article ne peut pas non plus être considéré comme un conseil en investissement.