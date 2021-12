Comment utiliser des tentes dans Fortnite : les campings expliqués

Dans Fortnite Chapter 3, les tentes sont l’un des plus gros ajouts au jeu Battle Royale. Le déploiement d’une tente au milieu du jeu ouvre plusieurs options, allant de l’exécution d’une attaque furtive, à la destruction d’une grande puissance de feu ou à l’investissement en vous-même pour les prochains tours. Voici tout ce que vous devez savoir sur les tentes et les prochaines améliorations du camping.

Tentes et campings Fortnite

Une tente Fortnite est un nouvel élément d’inventaire que vous pouvez trouver comme butin au sol et dans les coffres sur la nouvelle carte Fortnite Chapter 3 nommée Artemis. Lorsque vous le rencontrerez, il ressemblera à un sac de couchage, bien qu’une fois déployé, il se transforme en une tente pleine grandeur pour une personne, et son ensemble de fonctionnalités en fait un article très précieux à avoir sous la main.

La caractéristique clé d’une tente Fortnite est la capacité de ranger les articles de l’inventaire à l’intérieur, comme des armes et des articles de santé, et les récupérer dans les tours ultérieurs. Il s’agit essentiellement d’une mise à niveau de la taille de l’inventaire, mais plutôt que de simplement vous donner quelques emplacements d’objets supplémentaires dans un tour donné, il se souvient également de ce que vous avez caché entre les tours.

Fortnite est plein de campeurs ces jours-ci.

Par exemple, si vous avez déjà un chargement complet de cinq objets, y compris une tente, vous pouvez ranger le butin supplémentaire que vous trouverez dans votre tente. Une tente Fortnite est livrée avec deux emplacements d’inventaire pour commencer, bien que vous puissiez payer en utilisant des lingots d’or pour en débloquer plus. Cela vous donnera plus que la limite habituelle de cinq objets par tour, en supposant que vous puissiez le déployer et le fouiller assez rapidement dans une situation à haute pression, comme une fusillade en fin de partie. Même si vous n’avez pas l’intention d’utiliser le contenu de la tente lors de cette manche, conserver un bon butin pour une autre manche sera absolument la clé pour remporter des Victory Royales cette saison.

Un autre élément des tentes est la capacité de du repos, ce qui revient pratiquement à se cacher dans une benne à ordures, des toilettes portables ou une botte de foin. Vous grimperez à l’intérieur et serez totalement invisible, mais un signal audio occasionnel sera joué, avertissant les joueurs que la tente n’est pas vide. Par conséquent, ce n’est pas infaillible, mais il peut être utilisé pour faire tomber les joueurs ennemis, ou tendre un piège en le déployant, puis en attendant qu’un autre joueur vienne le voir pour l’examiner de plus près. Il est également bon de savoir que les autres joueurs ne peuvent pas voler d’objets dans votre tente, bien qu’ils puissent le réclamer, ce qui réinitialise le butin à l’intérieur pour eux – en plus, ils s’en tireront avec votre objet de tente réel.

L’avantage de se reposer dans une tente, c’est qu’elle vous guérit lentement – ​​c’est logique : une tente est définitivement plus confortable qu’une benne à ordures, après tout. Dans les futures mises à jour, Fortnite semble prêt à ajouter des fonctionnalités supplémentaires aux tentes, les transformant en campings avec des choses comme des tables de pique-nique (probablement pour des produits alimentaires), des feux de camp et des stations de mise à niveau.

