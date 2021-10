Comment utiliser deux applications en même temps sur votre mobile Android | La technologie

L’option de pouvoir mettre deux applications en même temps est quelque chose qui existe depuis longtemps sur Android, depuis sa sortie dans la version Nougat, bien qu’après le passage de plusieurs versions, elle ait été affinée et fonctionne actuellement beaucoup meilleur. Voyons comment faire.

La possibilité d’utiliser deux applications en même temps est ce que nous appelons écran partagé, une option qu’Android a fait ses débuts dans Nougat, en cours d’amélioration dans Oreo ou Pie.

Mais Android n’a pas été le premier à le proposer, car de nombreuses couches de personnalisation l’avaient déjà auparavant, même s’il est juste de dire qu’une fois qu’ils l’ont intégré au système d’exploitation, il est clair que c’est celui qui fonctionne le mieux.

Bien qu’il s’agisse d’une option polyvalente et très utile, il s’agit d’une puissance Android assez inconnue et peu utilisée.

C’est pourquoi nous allons vous expliquer comment vous pouvez en profiter.

Comment activer l’écran partagé sur Android

La manière dont nous pouvons activer l’écran partagé n’est pas la même dans tous les terminaux Android, car elle dépend beaucoup de la couche de personnalisation et même de la version du système d’exploitation lui-même.

Sous Android pur, le chemin est extrêmement simple et il vous suffit de suivre ces étapes :

La façon de le faire dans le stock Android est de la Fenêtre récente. Cette partie d’Android est entrée en cliquant sur le carré des icônes que nous avons tous en bas de l’écran. A ce moment, cliquez sur la partie supérieure de l’écran, à droite sur le symbole de l’application, et cliquez sur Écran divisé. Ensuite, ladite application est encadré en haut de l’écran et celui du bas que nous utilisons pour choisissez l’autre application qui accompagnera le premier. Cette deuxième application peut être choisie entre celles que nous avons ouvertes en arrière-plan (Fenêtres récentes) ou celles que nous avons dans le tiroir d’applications. Une fois que vous touchez l’application que vous souhaitez, elle se place au milieu de l’écran inférieur, en gardant celle que nous avons choisie juste au-dessus.

Maintenant, nous utilisons deux applications en même temps, donc chacune occupe la moitié, bien que nous puissions donner un peu plus d’importance à celle que nous voulons en déplaçant la ligne noire qui les sépare, soit vers le haut, soit vers le bas.

Il existe des applications mieux adaptées que d’autres à ce système d’écran partagé, comme c’est normal, mais cela reste un moyen pratique de voir deux applications dont nous avons besoin en même temps.

YouTube s’adapte très bien à ce système et même la vidéo ne s’arrête pas pendant qu’on la regarde et au fond on fait autre chose. Mais, au contraire, les applications de clavier ne s’entendent pas avec ce système, car en occupant une partie de l’écran, beaucoup d’entre elles sont hors de ce que nous pouvons voir.

Quitter le mode écran partagé

Si vous n’avez plus besoin de ce mode d’écran partagé, le moyen de le faire cesser de fonctionner est aussi simple que d’appuyer sur le bouton home mobile. Cela fera que les deux demandes que nous avons divisées cesseront d’être divisées et tout redeviendra comme avant cette division.

Bien sûr, sur certains mobiles, en appuyant sur cette touche ronde seule la deuxième application disparaît et le premier reste en haut de l’écran.

Pour qu’il disparaisse, c’est aussi simple que faites glisser cette sélection jusqu’en bas. Cela en fera une fenêtre normale et donc après cela, lorsque vous appuyez sur Démarrer, elle passera en arrière-plan comme n’importe quelle autre application.

Si vous n’aimez pas les boutons et que votre smartphone Android fonctionne juste avec des gestesVous pouvez également quitter cette division en glissant complètement vers le haut ou vers le bas, de sorte que, selon la direction que vous avez choisie, cela amènera l’une ou l’autre application au premier plan.

Une fois là-bas, vous pouvez le quitter de la manière que vous utilisez normalement pour arrêter de travailler avec une application spécifique.

Écran partagé sur certaines marques

Ce système d’écran partagé peut varier légèrement pour certaines des grandes marques, en particulier celles qui ont leur propre couche de personnalisation très puissante.

Cela se produit parce que nous savons déjà que les ingénieurs des couches de chaque marque gèrent beaucoup de choses à leur goût et celui-ci en fait partie. Il se fait dans un endroit différent et d’une manière différente, pour arriver au même résultat.

Téléphones Xiaomi

Il suffit d’ouvrir la barre de navigation en appuyant sur le bouton carré dans le menu des boutons en bas de l’écran. Une fois là-bas, nous avons deux options. Pour la première option nous devons cliquer sur Écran divisé comme il est dit en haut, de sorte que le téléphone nous demande d’appuyer sur une application pour la faire glisser vers le haut. Pour activer la deuxième application, nous n’aurons qu’à aller à ouvert et cliquez sur l’un d’eux. La deuxième option est que nous choisissons une application parmi les applications en arrière-plan et appuyons dessus en continu, pour voir que plusieurs icônes apparaissent sur le côté droit, en appuyant sur celle qui a deux rectangles à l’intérieur. Une fois la première paramétrée, la seconde application est sélectionnée en la choisissant parmi celles qui sont en arrière-plan comme dans le cas précédent.

Téléphones Huawei

Il est clair que s’il existe une couche qui gère beaucoup de choses à sa manière, c’est bien EMUI, celle que portent les terminaux Huawei.

Pendant que nous attendons l’arrivée d’Harmony OS et voyons si quelque chose change, la façon de diviser l’écran sur Huawei est la suivante :

Le premier est d’ouvrir une application. Celui que nous voulons être placé au sommet. Puis nous glissons notre doigt depuis la droite ou la gauche de l’écran pour lancer le Station d’applications. Seulement nous traînons l’un d’eux s’arrête à l’écran principal et il sera placé dans la partie basse. Si l’application que nous voulons n’apparaît pas dans le dock, il suffit d’appuyer sur le + et de la sélectionner.

Téléphones Samsung

Voyons comment nous pouvons diviser l’écran dans un terminal Samsung. Sa couche de personnalisation One UI modifie également beaucoup ce qui est pur Android.

Nous devons suivre ces étapes, même si, comme vous pouvez le voir, elles sont très similaires à ce que propose Android Stock :

Cliquez sur le bouton fenêtres récentes, qui n’est autre que celui qui apparaît entièrement à gauche avec trois bandes verticales. Cliquez maintenant sur l’icône en haut de la fenêtre. Nous ouvrons Vue en écran partagé et il ne reste plus qu’à sélectionner l’autre application que l’on souhaite voir sur l’écran partagé.

Maintenant que vous savez comment utiliser ce système d’écran partagé, ce sera le bon moment pour commencer à l’utiliser.

Si oui, racontez-nous votre expérience sur nos réseaux sociaux. Nous voulons de vos nouvelles.