Comment utiliser Drive pour sauvegarder des photos et des vidéos sur Google Photos et Drive

Google Drive est l’un des meilleurs services cloud que vous pouvez utiliser pour sauvegarder vos données. Google a récemment remplacé son ancienne application de bureau, Sauvegarde et synchronisation, par une nouvelle application appelée Drive. Cette application synchronise les fichiers du cloud sur votre ordinateur localement et vice versa. Une capacité intégrée consiste à sauvegarder des photos sur Google Drive, Google Photos ou les deux. C’est un processus simple, et nous allons vous montrer comment le faire.

Depuis que Google a modifié la sauvegarde et la synchronisation, le processus a un peu changé. Par conséquent, les premières étapes que vous devez effectuer consistent à télécharger et à installer la nouvelle application. Si vous l’avez déjà fait, veuillez ignorer ces étapes et continuer avec les étapes pour sauvegarder vos photos ci-dessous.

Comment installer et configurer Drive sur votre PC Windows

Accédez à la page de téléchargement de Drive.

Cliquez sur Télécharger Drive pour ordinateur de bureau, puis clique Ouvert dans la boîte de dialogue qui s’ouvre.

Source : Adam Doud/Android Central

Une fois le téléchargement terminé, le programme d’installation se lancera automatiquement. Cochez l’une des deux cases facultatives, puis cliquez sur Installer.

Source : Adam Doud/Android Central

Cliquez sur Connectez-vous avec le navigateur.

Source : Adam Doud/Android Central

Cliquez sur le compte avec lequel vous souhaitez vous connecter. Si vous n’êtes pas actuellement connecté, vous devrez vous connecter avec votre adresse e-mail et votre mot de passe Google.

Source : Adam Doud/Android Central

Cliquez sur S’identifier.

Source : Adam Doud/Android Central

Fermer la Succès! languette.

Source : Adam Doud/Android Central

Maintenant que Drive est installé, vous pouvez le configurer pour sauvegarder vos photos.

Comment configurer Drive pour sauvegarder des photos

Clique le Conduire icône dans la barre d’état système. Cliquez ensuite sur le Pignon de paramètres dans le coin supérieur droit.

Source : Adam Doud/Android Central

Cliquez sur Préférences.

Source : Adam Doud/Android Central

Si vous obtenez un Premiers pas avec Drive pour ordinateur dialogue, vous pouvez cliquer sur Non merci ou Partir en tournée selon votre préférence.

Source : Adam Doud/Android Central

Cliquez sur Ajouter le dossier.

Source : Adam Doud/Android Central

Accédez au dossier contenant les photos que vous souhaitez sauvegarder. Cliquez dessus une fois pour le sélectionner, puis cliquez sur Sélectionner le dossier.

Source : Adam Doud/Android Central

On vous demandera si vous voulez Synchroniser avec Google Drive ou Sauvegarder dans Google Photos. Noter: Si vous sélectionnez les deux options, vos photos iront aux deux endroits et occuperont essentiellement deux fois plus d’espace. Cliquez sur Terminé.

Source : Adam Doud/Android Central

Une fois que vous avez sélectionné tous les dossiers que vous souhaitez sauvegarder et sélectionné leurs destinations, cliquez sur sauvegarder.

Source : Adam Doud/Android Central

Dois-je télécharger sur Google Drive, Google Photos ou les deux ?

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous voudrez sauvegarder vos photos. Par exemple, si votre ordinateur est endommagé ou désactivé, vos photos et images seront toujours dans le cloud. Nous ne recommandons pas de les enregistrer dans les deux car cela utilise le double de l’espace. Bien sûr, si vous optez pour cette voie, vous devrez peut-être récupérer un espace de stockage supplémentaire. Alors lequel choisir ?

Les deux services cloud protégeront vos photos dans le cloud. Ils seront disponibles sur tous vos appareils, tant que vous disposez d’une connexion Internet. Google Photos offre l’avantage d’afficher vos photos dans l’interface, ce qui permet de les montrer plus facilement aux autres sur votre appareil. Vous pouvez également les rechercher par contexte, comme rechercher des photos de votre chien ou de votre voiture. Vous pouvez également éditer des photos directement dans l’application. Une autre fonctionnalité puissante offerte par Google Photos s’appelle les albums en direct. Les albums en direct vous permettent de trier automatiquement vos photos par personne, par lieu ou même par animal au fur et à mesure que vous les ajoutez.

Pendant ce temps, la sauvegarde des photos sur Google Drive vous donne plus d’une arborescence de fichiers de vos photos. Donc, si vous téléchargez des photos pour le travail ou si vous souhaitez les séparer de vos photos personnelles, c’est un bon moyen de le faire. De plus, si vous envisagez de rendre ces images disponibles sur votre PC, il est plus logique de les enregistrer sur Google Drive, car des dossiers entiers peuvent être automatiquement mis à disposition hors ligne sur votre PC. Cela signifie que vous n’aurez pas à les télécharger délibérément.

Lorsqu’il s’agit de partager des photos, Google Drive vous permet de partager des groupes de fichiers ou de dossiers dans lesquels les photos sont stockées. Google Photos vous oblige à sélectionner un jour ou à sélectionner plusieurs photos et à générer un lien partagé. Si vous envisagez de partager des images en fonction de la journée, Photos peut être une bonne option. Si vous envisagez de partager des dossiers contenant des photos, Drive est probablement votre meilleur choix.