Comment utiliser Facebook Year Together, les fonctionnalités de lecture Instagram pour récapituler les plus grands moments de 2021

Les fonctionnalités seront en ligne pour une durée limitée.

Fonctionnalités de récapitulation d’Instagram, Facebook 2021 : Si vous avez été sur les réseaux sociaux au cours de la semaine dernière, vous savez que la fonctionnalité encapsulée 2021 de Spotify était le sujet de conversation de la ville, les gens partageant non seulement leurs résumés encapsulés Spotify pour l’année, mais également des mèmes créés sur le même modèle. Maintenant, il semble que Meta s’est inspiré du livre de Spotify et a créé des fonctionnalités de récapitulation pour Instagram et Facebook.

La fonctionnalité s’appelle Playback sur Instagram et donne aux utilisateurs un récapitulatif de leurs meilleures histoires de 2021. Pendant ce temps, la fonctionnalité qui a été déployée sur Facebook s’appelle la carte « Year Together » montrant les faits saillants et les meilleurs moments de 2021.

Fonction de lecture Instagram 2021

La fonction de lecture sur Instagram propose aux utilisateurs leurs 10 meilleures histoires de l’année, la plate-forme suggérant un ensemble d’histoires. Cependant, il permet également aux utilisateurs de modifier les suggestions d’Instagram et de sélectionner leur propre ensemble de meilleures histoires avant de partager la vidéo de lecture avec leurs amis. La fonctionnalité est maintenant en ligne et disponible pour tous les utilisateurs. Cependant, Playback ne serait en ligne que pour les prochaines semaines, compte tenu de son objectif.

Pour informer les gens de cette fonctionnalité, Instagram a commencé à afficher la bannière Playback 2021 au-dessus du flux des utilisateurs, et une fois qu’ils l’ont vue une fois, la bannière disparaît, qu’ils aient ou non partagé leur vidéo de lecture. Lorsqu’ils cliquent sur la fonctionnalité pour la première fois, les utilisateurs voient quelques-unes des meilleures histoires, puis ils peuvent cliquer sur « Suivant ». Cela conduira à l’ouverture du modèle « Histoire » où les utilisateurs auront la possibilité de partager les histoires pré-suggérées ou d’en supprimer certaines ou toutes et de choisir d’autres histoires. La fonctionnalité évitera aux utilisateurs d’avoir à partager chaque histoire individuellement et leur permettrait jusqu’à 10 histoires à la fois à partir de 2021 qu’ils souhaitent partager.

Il faut noter ici que les histoires partagées à l’aide de l’option Lecture apparaîtraient dans un cadre rose et orange spécial conçu par Instagram pour cette fonctionnalité.

La fonction de lecture n’est applicable que pour les archives ‘Story’ de 2021, et aucune fonctionnalité de ce type n’a été annoncée par Instagram pour les meilleurs messages publiés au cours de l’année. Pour cela, cependant, il existe plusieurs outils tiers qui peuvent être utilisés.

Carte Facebook Year Together pour 2021

La carte Year Together de Facebook est disponible sur les applications Android et iOS de la plate-forme et en l’utilisant, les gens peuvent montrer leurs meilleurs moments et souvenirs de l’année. Dans le cadre de la carte, les utilisateurs pourraient voir les photos, les amis et les lieux en dehors des autres expériences. La fonctionnalité est en cours de déploiement et restera en ligne jusqu’à la fin de l’année.

Comme Playback, la fonction Year Together va également suggérer des publications et des contenus que l’utilisateur a publiés au cours de l’année – à compiler et à partager en tant que publication. Mais les utilisateurs n’ont pas besoin de se limiter aux publications suggérées par Facebook et peuvent supprimer les suggestions en sélectionnant différentes images ou contenus à la place.

Une fois que la publication Year Together a été partagée, d’autres pourraient la voir en fonction des paramètres de l’utilisateur pour savoir qui peut voir la publication.

