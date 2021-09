Comment utiliser FaceTime avec Android et plus

in

À partir d’iOS 15, FaceTime est plus universellement utile. Cela a toujours été un excellent moyen de discuter en vidéo avec d’autres utilisateurs d’iPhone, mais il est maintenant disponible pour à peu près n’importe qui avec un navigateur moderne. Jetons un coup d’œil à la façon dont vous pouvez FaceTime avec Android.

Non, il n’y a pas d’application pour Android

Tout d’abord, non, Apple n’a pas encore publié d’application FaceTime pour les appareils Android, du moins pas encore. Au lieu de cela, Cupertino vous a fourni un moyen d’envoyer un lien vers votre chat FaceTime à des personnes sur d’autres appareils. Cela signifie que vous pouvez désormais autoriser les utilisateurs d’Android, ainsi que toute personne disposant d’un navigateur moderne, à participer à vos appels FaceTime.

Pour utiliser FaceTime avec Android, ouvrez l’application FaceTime sur votre iPhone. Vous verrez deux boutons en haut. Un bouton est familier, le Nouveau FaceTime bouton. L’autre, Créer un lien, est tout nouveau dans iOS 15. Si vous appuyez sur Créer un lien, les Partager des extensions vous permettra d’envoyer un lien vers votre conversation FaceTime de différentes manières.

J’ai testé l’envoi de ce lien via Facebook Messenger et Messages. Les deux semblent bien fonctionner, mais Facebook Messenger essaie d’ouvrir le lien dans son propre navigateur. Cela ne fonctionnera pas toujours, mais la page invite l’utilisateur Android à copier le lien et à l’ouvrir dans Chrome.

Démarrer une conversation vidéo avec des utilisateurs non-iPhone

Donc, si vous appuyez sur Créer un lien puis envoyez ce lien à votre ami utilisant Android, il peut rejoindre votre appel FaceTime. Tout ce qu’ils ont à faire est d’appuyer sur le lien et il s’ouvrira dans leur navigateur. La page Web leur demande d’entrer un nom pour se joindre en tant que. Ils n’ont même pas besoin d’un identifiant Apple. Après avoir tapé leur nom et appuyé sur continuer, ils doivent appuyer sur le vert Rejoindre bouton. C’est tout de leur côté, mais vous avez encore un peu de travail à faire sur le vôtre.

Sur votre iPhone, vous verrez qu’il y a quelqu’un qui attend d’être autorisé à participer à votre appel FaceTime. Appuyez sur la coche verte et ajoutez toute autre personne que vous souhaitez inviter. Une fois terminé, appuyez sur Terminé. Cela peut prendre quelques secondes, mais très bientôt, votre ami profitera de FaceTime avec Android.

Gardez à l’esprit que cela est encore en version bêta. Cela dit, ça a l’air de très bien fonctionner. Mon amie utilisait un téléphone Android très bas de gamme, un LG Stylo 6. Elle était à l’extérieur et non en Wi-Fi. Malgré tout, la qualité était très bonne. Je pouvais l’entendre parfaitement, et sa vidéo n’a jamais semblé ralentir ou bégayer.