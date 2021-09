Comment utiliser FaceTime d’Apple sur un téléphone Android

Avouons-le, vivre dans le monde Android est fantastique. Les utilisateurs d’Android ont de nombreuses options pour choisir les appareils et les personnalisations logicielles qui rendent nos appareils vraiment personnels et uniques. Nous obtenons souvent ces fonctionnalités des années avant les autres plates-formes, voire jamais. Cependant, un domaine qui a été un point douloureux a été la messagerie et le chat vidéo avec nos amis amoureux d’Apple. Même s’il existe de nombreuses bonnes applications alternatives, ces personnes ont toujours tendance à préférer utiliser iMessage et FaceTime. Eh bien, la bonne nouvelle est que nous ne serons plus en reste de ces appels FaceTime. Alors allons-y et apprenons à utiliser FaceTime sur un téléphone Android.

Comment utiliser FaceTime sur un téléphone Android

Maintenant, cette option est relativement nouvelle, ayant été publiée par Apple avec sa mise à jour iOS 15 à l’automne 2021, mais elle fonctionne sur tous les meilleurs téléphones Android, appareils économiques et même PC Windows. Vos amis Apple devront lancer un appel vidéo, mais votre rôle en tant que destinataire est assez facile.

Appuyez sur le Lien FaceTime pour rejoindre l’appel. Tapez votre Nom (ou un surnom amusant). Robinet Continuer.

Accordez tout ce qui est nécessaire autorisations pour utiliser le microphone et/ou la caméra de votre appareil.

Source : Android Central Tap Rejoindre.

Attendre pour la personne qui a envoyé l’invitation pour vous permettre de participer à l’appel. Profitez de votre appel vidéo.

Robinet Laisser lorsque vous êtes prêt à raccrocher.

Source : Android Central

C’est tout ce qu’il y a à faire, vraiment – il vous suffit d’accepter le lien et de rejoindre l’appel.

Pendant que vous êtes en communication, vous aurez accès aux commandes à l’écran pour des choses comme couper et réactiver le microphone de votre téléphone, allumer et éteindre votre appareil photo, utiliser le mode plein écran ou passer de votre caméra selfie à la caméra frontale . Vous pouvez même activer la disposition en grille pour voir tous les participants à la fois, un peu comme sur d’autres services de chat vidéo comme Zoom ou Google Meet.

Lorsque nous avons demandé pour la première fois à nos lecteurs s’ils étaient enthousiasmés par l’idée de l’arrivée de FaceTime sur Android, nous avons reçu une réponse plutôt tiède. Certes, cette implémentation n’est pas tout à fait la même chose que d’avoir une application FaceTime dédiée pour Android, c’est une bonne solution de contournement pour le moment. Plus nous pouvons rassembler les fans et amis d’Android et iOS, mieux nous nous porterons tous !

