Je suis sûr que je ne suis pas seul ici, mais à part perdre un enfant momentanément au supermarché, je n’ai jamais eu plus peur récemment que lorsque je pensais avoir perdu mon téléphone. Vous pensez peut-être que c’est une hyperbole ou un commentaire ridicule sur les temps modernes, mais pensez simplement à tout ce qui se trouve sur nos téléphones ces jours-ci : informations de carte de crédit et bancaires, photos de famille, informations commerciales, etc. Heureusement, les grands acteurs comme Google et Samsung ont des fonctionnalités intégrées qui vous permettent de localiser votre téléphone, de le pinger et même d’effacer ses données si nécessaire. Je vais vous montrer comment utiliser Find My Mobile de Samsung, SmartThings Find et Find My Device de Google pour garder un œil sur vos appareils afin que vous ayez le contrôle, même lorsqu’ils ne sont pas en votre possession.

Comment configurer Find My Mobile et SmartThings Find sur votre téléphone Galaxy

Si vous voulez savoir comment utiliser Find My Mobile pour localiser votre téléphone Samsung Galaxy perdu, je vous encourage fortement à vous assurer que vous avez activé Find My Mobile et SmartThings Find sur votre téléphone Galaxy. De cette façon, si vous perdez votre appareil, vous pourrez le localiser rapidement. Voici comment vous assurer que vous êtes couvert.

Ouvrez l’application Paramètres et recherchez Trouver mon portable. Appuyez pour activer Trouver mon portable. Appuyez à nouveau sur Find My Mobile pour ouvrir ses paramètres.

Lisez les descriptions et activez Déverrouillage à distance et Envoyer la dernière position si ces fonctionnalités vous intéressent.

Accepter de partager le nécessaire autorisations.

Sélectionnez les appareils vous voulez pouvoir localiser avec SmartThings Find.

Vous devriez alors voir votre appareil sur une carte. Vous pouvez zoomer et sonner pour localiser l’appareil.

Si vous appuyez sur le menu à trois points en haut à droite de l’écran, vous pouvez ajouter un raccourci à l’écran d’accueil ou personnaliser davantage les paramètres.

Notez que vous pouvez également utiliser l’application Find My Device de Google pour localiser n’importe quel téléphone Android auquel vous êtes connecté.

Comment utiliser Find My Mobile de Samsung sur le Web pour localiser votre téléphone Galaxy

Taper trouvermonmobile.samsung.com dans le navigateur Web de votre ordinateur.

Connexion à votre compte. Ici, vous devriez voir une liste de vos appareils Samsung, sur laquelle vous pouvez cliquer pour voir leur localisation actuelle.

Si votre appareil est perdu ou manquant, vous pouvez cliquer sur plusieurs actions sur le côté droit de la page (Sonnerie, Verrouiller, Suivre l’emplacement, Effacer les données, Sauvegarder, Récupérer les appels/messages, Déverrouiller, Prolonger la durée de vie de la batterie ou Définir des tuteurs) .

Clique sur le Paramètres lien sur la navigation de gauche vers Télécharger les données personnelles ou alors Quitter Localiser mon mobile pour quitter le service et effacer toutes les données personnelles.

Clique sur le menu à trois points à droite du nom de votre appareil pour modifier le pseudo de l’appareil ou alors le supprimer de votre compte.

N’oubliez pas de mettre en signet findmymobile.samsung.com et assurez-vous que vous utilisez un mot de passe fort, unique et sécurisé. La dernière chose que vous voulez si votre appareil est manquant est que quelqu’un d’autre accède à ce portail.

Comment utiliser Find My Device de Google sur le Web pour localiser votre téléphone Galaxy

En plus du service Find My Mobile de Samsung, vous pouvez également profiter du service Find My Device de Google, si vous préférez. Voici comment.

Taper moncompte.google.com dans le navigateur Web de votre ordinateur.

Clique sur le Trouver un appareil perdu relier.

Trouvez l’appareil qui vous manque et Clique dessus.

Cliquer sur Jouer son pour faire sonner votre appareil.

La beauté du service de Google est que vous pouvez gérer plusieurs appareils de différents fabricants en un seul endroit. L’inconvénient est que vous ne pourrez peut-être pas reprendre autant de contrôle sur les appareils de certains fabricants (comme les produits Apple, par exemple).

Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet et d’autres informations sur le compte Google, consultez notre guide Localiser mon appareil.

