Comment utiliser Google Gravity d’une manière simple étape par étape

Google Gravity est l’une des expériences amusantes du géant de l’informatique, comme d’autres comme “Follow Santa Claus” ou les fameux Doodles, toutes conçues pour interagir avec les utilisateurs du moteur de recherche afin qu’ils ne se limitent pas uniquement à la recherche d’informations. Si tu veux savoir comment utiliser Google Gravity, continuez à lire et nous vous expliquerons toutes les étapes afin que vous puissiez le faire facilement.

Il ne fait aucun doute que Google aime pratiquement tout servir et propose toutes sortes d’outils, d’applications et d’utilitaires avec lesquels vous rendre votre quotidien plus facile, plus divertissant et même amusant, comme dans le cas de Gravity.

Qu’est-ce que Google Gravity?

Google Gravity est une version du moteur de recherche Google qui ne flotte pas mais qui est affectée par la force de gravité. Avec cela, le signe typique du moteur de recherche et tout autre élément du Web tombent automatiquement dès que vous entrez dans cette gravité. Une fois que tout est en panne, vous pouvez déplacer les briques qui composent le Web où vous le souhaitez, ce qui est sans aucun doute très amusant.

Étapes à suivre pour utiliser Google Gravity

Le moyen le plus rapide d’utiliser Google Gravity est d’aller directement sur la page officielle. Une fois sur le web, le logo Google s’effondrera et tous les éléments seront en bas de l’écran. Déplacez le pointeur de la souris entre les différentes pièces pour vérifier que vous pouvez les déplacer, vous remarquerez l’effet de la gravité, quelque chose qui sera sans aucun doute curieux et très amusant, surtout pour les enfants. Une fois à l’intérieur, vous pouvez accéder à tous les services Google à l’exception des recherches, bien que le faire dans ces conditions graves puisse être plus compliqué que d’habitude, par exemple si vous souhaitez consulter votre messagerie dans Gmail.

“Je vais avoir de la chance” ne fonctionne plus

C’était l’une des curiosités Google les plus utilisées, le bouton “Je vais avoir de la chance”, mais il n’est plus disponible, du moins pas pour ce que j’ai fait avant. Peu importe ce que vous écrivez dans la barre de recherche, et même sans rien écrire, lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous êtes redirigé vers la page Google Doodles, où vous pouvez voir les griffonnages utilisés pour commémorer différents événements spéciaux ou éphémérides.

La raison pour laquelle “vous n’aurez plus de chance” est que Google perdait des millions en publicité, et Marissa Meyer, une dirigeante de l’entreprise, a annoncé il y a quelque temps qu’elle n’allait pas retirer le bouton même s’il engendrait des pertes, mais la vérité est que c’est comme s’il n’y était pas.