Nous connaissons tous les applications de visioconférence de nos jours. Les appels Zoom et les sessions Google Meet sont devenus la nouvelle norme pour mener des affaires et rester en contact avec vos amis et votre famille. Comme de puissants outils de connexion, des applications et des services tels que Google Meet peuvent rapprocher des groupes intimes, ils peuvent également diffuser un message auprès d’un public plus large. Nous vous montrerons comment utiliser Google Meet pour diffuser en direct votre prochain événement virtuel afin que d’autres personnes puissent participer au plaisir.

Pourquoi diffuser en direct via Google Meet ?

Pourquoi voudriez-vous diffuser en direct une session Google Meet ? Peut-être souhaitez-vous partager des documents d’orientation ou de formation et des informations avec des employés ou des étudiants potentiels. Vous souhaitez peut-être organiser un événement virtuel ou une conférence. Quelle que soit votre raison, Google a intégré la fonctionnalité à Meet pour permettre la diffusion en direct, alors vous pourriez aussi bien apprendre à l’utiliser !

Comme nous l’avons vu précédemment, Google Meet n’est traditionnellement disponible que pour les clients payants de Google Workspace. En conséquence, la plupart des fonctionnalités de Google Meet sont incluses dans les forfaits Google Workspace payants, bien que d’autres, telles que la diffusion en direct, soient généralement considérées comme des fonctionnalités complémentaires plus premium ou avancées. Ainsi, par exemple, alors que vous activiez la diffusion en direct directement à partir d’un appel Meet existant, il semble désormais que vous ne puissiez planifier qu’un événement de diffusion en direct à l’avance via Google Agenda.

Comment programmer un événement de diffusion en direct dans Google Agenda

Ouvrez votre Google Agenda.

Clique sur le + Créer bouton événement.

Source : Android Central Ajouter dans tous les détails de l’événement et invités.

Cliquer sur Ajouter la visioconférence Google Meet.

Source : Android Central Cliquez sur le flèche déroulante. Cliquer sur Ajouter un flux en direct.

Cliquer sur Ajouter un flux en direct à nouveau dans la boîte contextuelle.

Source : Android Central

Partager l’événement et lien d’invitation de diffusion en direct.

Pour rendre la diffusion en direct en lecture seule, ouvrez l’événement et cliquez sur le bouton Éditer outil (ressemble à un crayon).

Source : Clic central Android Plus d’actions.

Cliquez sur Créer un événement en lecture seule.

Source : Android Central

Partager ce lien avec les personnes auxquelles vous souhaitez uniquement accorder un accès à la visualisation.

N’oubliez pas de consulter notre résumé des meilleurs trucs et astuces de Google Meet pour découvrir d’autres façons de tirer le meilleur parti de cette application de communication robuste.

