Apple facilite la récupération des données iCloud en cas d’oubli de mots de passe ou de mots de passe d’appareil avec iOS 15. Il existe deux options. Voyons comment le service de récupération de données iCloud fonctionne avec les contacts de récupération iCloud et la clé de récupération iCloud.

La nouvelle option pour récupérer l’accès aux données iCloud en cas de blocage propose deux manières de la configurer sur iPhone, iPad et Mac. Vous pouvez activer une clé de récupération (était disponible dans le cadre de 2FA mais pas dans les paramètres iOS/Mac comme celui-ci auparavant) ou ajouter un contact de récupération.

Alors que la plupart des données iCloud seront récupérables en utilisant ces options telles que les sauvegardes d’appareils, les photos, etc., Apple note que certaines choses comme le trousseau et les données de santé ne seront pas récupérables pour des raisons de confidentialité.

Le service de récupération de données iCloud peut vous aider à récupérer vos données, y compris des photos, des notes, des rappels et des sauvegardes d’appareils. Le service nécessite qu’Apple maintienne l’accès à vos données pour vous aider à les récupérer. Pour votre confidentialité, Apple ne peut pas accéder ou vous aider à récupérer vos informations chiffrées de bout en bout, telles que le trousseau, le temps d’écran et les données de santé. Le service de récupération de données iCloud vous permet d’afficher vos photos, notes, rappels et autres fichiers sur le Web sur iCloud.com, sans demander l’accès à partir de votre appareil Apple au préalable.

Comment utiliser iCloud Data Recovery sur iPhone, iPad et Mac

Sur votre iPhone (ou iPad) sous iOS 15, ouvrez le Application de paramètres

Robinet votre nom

Choisir Mot de passe et sécurité

Robinet Récupération du compte

Vous pouvez maintenant activer la clé de récupération et ajouter un contact de récupération (ce dernier doit avoir au moins 13 ans et exécuter iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey)

Vous pouvez accéder aux mêmes paramètres sur Mac avec macOS Monterey en vous rendant dans Préférences Système > Identifiant Apple > Mot de passe et sécurité > Récupération de compte.

Voici à quoi ressemble le processus sur iPhone :

Gardez à l’esprit que pour ajouter un contact de récupération pour iCloud Data Recovery, la personne devra exécuter iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et macOS Monterey.

Pour utiliser iCloud Data Recovery avec une clé de récupération, appuyez sur Clé de récupération en bas de l’écran. Après avoir appuyé sur la bascule, confirmez en choisissant « Utiliser la clé de récupération ».

Comme demandé par Apple dans le processus, assurez-vous de stocker votre clé de récupération dans un endroit sûr et sécurisé comme un gestionnaire de mots de passe ou similaire.

