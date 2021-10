Comment utiliser iCloud Private Relay sur iPhone et iPad

Parallèlement au lancement d’iOS 15 et d’iPadOS 15, Apple a lancé un nouveau service appelé iCloud+. L’une des fonctionnalités d’iCloud+ est Private Relay, qui vous permet de parcourir Safari sur votre iPhone et iPad de manière un peu plus sécurisée. Après tout, un iPhone sécurisé est le meilleur iPhone.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation d’iCloud Private Relay sur votre iPhone et iPad.

Qu’est-ce que le relais privé iCloud ?

iCloud Private Relay peut facilement être confondu avec un réseau privé virtuel (VPN), mais en réalité, il est beaucoup plus limité que ce que fournit un service VPN. iCloud Private Relay cache votre adresse IP comme un VPN, mais il n’usurpe pas complètement votre emplacement. En d’autres termes, vous ne pouvez pas utiliser iCloud Private Relay pour faire croire à Netflix que vous êtes dans un autre pays. Ce qu’il est conçu pour faire, cependant, c’est crypter toutes vos connexions n’utilisant pas HTTPS, masquer votre véritable adresse IP et empêcher quiconque – même Apple – de savoir à la fois qui vous êtes et où vous vous connectez sur le Web. En bref, Private Relay rend la navigation sur le Web dans Safari sur votre iPhone et iPad un peu plus sécurisée.

Comment activer iCloud Private Relay sur iPhone et iPad

Si vous vous êtes inscrit à iCloud+, Private Relay devrait être activé automatiquement. Si ce n’est pas le cas, ou si vous souhaitez vérifier et vous assurer qu’il est activé, voici comment activer iCloud Private Relay.

Lancer Paramètres depuis votre écran d’accueil. Appuyez sur votre Bannière d’identification Apple situé en haut de l’écran.

Appuyez sur *iCloud**.

Appuyez sur le Interrupteur marche/arrêt de relais privé. Le commutateur sera vert lorsque la fonction est activée.

Vous pouvez désactiver Private Relay à tout moment en suivant la même direction ci-dessus.

Comment modifier les paramètres d’adresse IP pour iCloud Private Relay

Il existe deux options différentes pour masquer votre adresse IP pour iCloud Private Relay : conserver l’emplacement général et utiliser le pays et le fuseau horaire.

L’option Maintenir l’emplacement général masquera toujours votre adresse IP mais vous gardera dans le même emplacement général que vous vous trouvez déjà, afin que vous puissiez toujours obtenir du contenu local dans Safari si vous le souhaitez.

L’option Utiliser le pays et le fuseau horaire vous maintiendra dans le même pays et le même fuseau horaire que ceux dans lesquels vous vous trouvez actuellement, mais vous permettra d’utiliser un emplacement plus large. Vous ne verrez peut-être pas le même contenu local dans Safari si vous choisissez cette option.

Lancer Paramètres depuis votre écran d’accueil. Appuyez sur votre Bannière d’identification Apple situé en haut de l’écran.

Robinet iCloud.

Source : iMore Tap Relais privé. Robinet Emplacement de l’adresse IP.

Robinet l’option vous voulez.

Vous pouvez modifier l’option que vous avez sélectionnée à tout moment en suivant les mêmes étapes indiquées ci-dessus.

Des questions?

Quelque chose n’est pas clair sur l’utilisation de Private Relay sur votre iPhone et iPad ? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.