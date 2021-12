Comment utiliser Intercom sur HomePod, iPhone et plus

Si vous voulez attirer l’attention de quelqu’un sans avoir à saisir votre iPhone, vous devez savoir comment utiliser Intercom. Avec Intercom, vous pouvez envoyer des messages directement à tous les iPhones, montres Apple, HomePods et appareils compatibles Siri de votre maison en utilisant simplement votre voix. Contrairement à un message audio standard, les messages Intercom sont diffusés automatiquement sur les appareils de votre famille, parfaits pour informer tout le monde lorsque le dîner est prêt. Voici comment utiliser l’interphone et gérer les paramètres dans l’application Maison pour votre maison.

Exigences

Pour utiliser Intercom, vous devez exécuter iOS 14.2 ou une version ultérieure sur vos appareils iOS et HomePod, et avoir une maison configurée dans l’application Home. La fonction Intercom est également disponible sur les montres Apple exécutant watchOS 7.1 ou version ultérieure et avec AirPods et CarPlay. Malheureusement, la fonction Intercom n’est pas disponible sur macOS ou tvOS pour le moment.

Comment configurer Intercom dans l’application Home

La configuration et la gestion d’Intercom s’effectuent dans l’application Home. La première fois que vous lancez l’application Home, Intercom apparaîtra, vous guidant tout au long du processus de configuration. Lors de la configuration, vous choisirez les paramètres de notification et les autorisations utilisateur.

Lancer le Accueil application. Robinet Continuez lorsque l’invite Intercom apparaît.

Sélectionnez quand vous souhaitez recevoir l’interphone Notifications avec un robinet.

Source : iMore Tap Continuez. Appuyez sur le commutateur à côté de celui d’une personne Nom pour activer ou désactiver l’accès Intercom.

Robinet Continuez pour finir.

Source : iMore

Comment utiliser votre iPhone, iPad, Apple Watch ou HomePod comme interphone avec Siri

Le moyen le plus simple d’envoyer un message Intercom est avec votre voix via Siri. Cette option est disponible via Siri sur tous vos appareils, et avec Hey, Siri activé, les messages peuvent être livrés en mains libres à tout moment.

Noter: Nous utilisons des captures d’écran iPhone pour illustrer les interactions Siri des commandes, mais vous pouvez utiliser Siri directement sur votre HomePod, Apple Watch ou iPad pour obtenir ces résultats.

Activez Siri puis donnez une commande vocale comme « Interphone » ou Envoyer un interphone » suivi de votre message. Lorsque vous avez fini de parler, Siri enverra automatiquement le message à tout le monde dans la maison. Si vous souhaitez envoyer un message d’interphone à un HomePod ou à une pièce spécifique de votre maison, donnez une commande comme « Interphone vers le salon » suivi de votre message.

Source : iMore

Comment utiliser votre iPhone ou iPad comme interphone avec l’application Home

Vous pouvez également utiliser l’application Home disponible sur votre iPhone ou iPad pour envoyer des messages Intercom en quelques clics. Les messages incluront toujours votre voix réelle via l’application Home, et vos messages nécessitent une confirmation avant de les envoyer.

Lancer le Accueil application. Appuyez sur le Interphone icône située en haut à droite.

Parlez le Message que vous souhaitez envoyer à la maison, puis touchez Fait envoyer.

Pour annuler un message, appuyez sur le X ou appuyez n’importe où en dehors de l’écran de l’interphone.

Source : iMore

Comment utiliser votre Apple Watch comme interphone avec l’application Home

Comme iOS, vous pouvez utiliser l’application Home sur watchOS 7.1 ou version ultérieure pour envoyer des messages Intercom. Vous pouvez également annuler un message à l’aide de l’application Home avant qu’il ne s’éteigne, ce qui sera sans aucun doute utile.

Lancer le Accueil application. Robinet Interphone.

Parlez le Message que vous souhaitez envoyer à la maison, puis touchez Fait envoyer.

Pour annuler un message, appuyez sur le Retour icône.

Source : iMore

Comment gérer les notifications d’interphone sur votre iPhone ou iPad

Vous pouvez gérer quand les notifications Intercom sont actives sur votre iPhone ou iPad via l’application Home. Vous pouvez désactiver complètement les notifications d’interphone si vous le souhaitez, et vous pouvez limiter la livraison des notifications d’interphone uniquement lorsque vous êtes chez vous ou à tout moment.

Lancer le Accueil application. Appuyez sur le loger icône.

Robinet Paramètres d’accueil.

Source : iMore Tap Interphone.

Sélectionnez quand vous souhaitez recevoir l’interphone Notifications avec un robinet.

Les options disponibles incluent Jamais, Quand je suis à la maison, et Partout. Ces options utilisent les données de localisation de votre iPhone ou iPad pour déterminer quand envoyer des notifications d’interphone et ne sont disponibles que si vous avez défini l’accès à la localisation pour l’application Accueil.

Source : iMore

Comment gérer les appareils d’interphone

Si vous avez plusieurs HomePods ou accessoires compatibles Siri comme un thermostat intelligent ecobee dans votre maison, vous pouvez utiliser l’application Home pour gérer les appareils qui peuvent utiliser l’interphone. En désactivant des HomePods ou des accessoires spécifiques, vous n’avez pas à vous soucier des notifications de nuisances dans des endroits particuliers.

Lancer le Accueil application. Appuyez sur le loger icône.

Robinet Paramètres d’accueil.

Source : iMore Tap Interphone.

Sélectionnez le AccueilPods que vous souhaitez utiliser Intercom avec le commutateur à côté du nom du HomePod.

Source : iMore

Comment gérer les autorisations d’interphone

Si vous partagez des accessoires HomeKit avec vos amis et votre famille via l’application Home, vous pouvez gérer qui a accès à l’interphone pour votre maison. Par défaut, toutes les personnes avec qui vous partagez votre maison auront accès à l’interphone, ce qui peut ne pas être idéal pour les personnes avec qui vous ne vivez pas, vous pouvez donc désactiver l’accès dans ces cas.

Lancer le Accueil application. Appuyez sur le loger icône.

Robinet Paramètres d’accueil.

Source : iMore Tap Interphone.

Basculez le commutateur à côté de celui d’une personne Nom avec un robinet pour activer ou désactiver l’accès Intercom.

Cette fonctionnalité fonctionne avec l’option d’accès à distance pour votre domicile, de sorte que toute personne autorisée peut envoyer et recevoir des messages même lorsqu’elle est à l’extérieur de la maison.

Source : iMore

Attirez l’attention de tous avec Intercom

Maintenant que vous savez comment utiliser la fonction d’interphone pratique, vous pouvez attirer l’attention de tout le monde dans votre maison avec un cri. Avec Intercom, vous pouvez l’utiliser pour convoquer votre famille lorsque le dîner est prêt sans avoir à lever le petit doigt, poser une question rapide sans avoir à traverser la maison, ou même l’utiliser pour égayer la journée de quelqu’un avec un message vocal personnalisé.