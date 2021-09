in

L’un des grands ajouts aux gammes iPhone 11 et 12 est un appareil photo ultra large qui permet aux utilisateurs de capturer un champ de vision beaucoup plus large sans avoir besoin d’un objectif externe. Lisez la suite pour savoir comment utiliser la caméra ultra large sur les iPhone 11 et 12, y compris comment composer manuellement votre distance focale.

Les gammes d’iPhone 11 et 12 disposent des derniers appareils photo qui incluent des fonctionnalités exclusives comme le mode Nuit, une nouvelle interface pour utiliser le nouvel objectif ultra large, et plus encore.

Une chose à garder à l’esprit à propos de l’appareil photo ultra large de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro est qu’il n’a pas de stabilisation optique d’image (OIS) intégrée comme les appareils photo large et téléobjectif. Ainsi, plus vous pouvez tenir votre iPhone de manière stable lorsque vous utilisez l’objectif ultra large, meilleurs seront les résultats.

En ce qui concerne les spécifications, la caméra ultra large des derniers iPhones a un champ de vision de 120 degrés, une ouverture f2.4 et un objectif à 5 éléments.

Pour des plongées plus approfondies en mode Nuit et d’autres nouvelles fonctionnalités avec le système de caméra iPhone, consultez ces guides :

Comment utiliser la caméra ultra large sur iPhone 11 et 12

Ouvrez l’application Appareil photo Appuyez sur « 0,5 » juste au-dessus du bouton de l’obturateur pour passer à l’appareil photo ultra large Tenez votre iPhone stable et prenez vos photos

Alternativement, vous pouvez appuyer et maintenir un bouton de zoom comme « 1 » ou « 0,5 » pour composer manuellement une distance focale entre les paramètres par défaut Avec la gamme iPhone 12, vous pouvez utiliser le mode Nuit avec la caméra ultra large (non disponible sur iPhone 11)

Voici à quoi ressemble l’utilisation de la caméra ultra large :

Si vous souhaitez affiner la distance focale de votre prise de vue, maintenez enfoncée l’une des touches de zoom et faites-la glisser vers le haut ou vers le bas comme indiqué ci-dessous.

