Qu’il s’agisse d’un iPhone 13 ou d’une Apple Watch Series 7, les batteries qui alimentent ces appareils se dégradent avec le temps – c’est juste la réalité de la technologie des batteries. Apple a essayé d’apporter de nombreuses améliorations à son logiciel pour maintenir la santé des batteries dans les appareils plus anciens, mais beaucoup de ces fonctionnalités ont été incluses dans iOS, mais watchOS 8 a apporté la charge de batterie optimisée.

Lorsqu’elle est activée, la charge optimisée de la batterie permet à votre meilleure Apple Watch d’apprendre de vos habitudes de charge personnelles, de sorte qu’elle peut attendre la fin de la charge à 100 % jusqu’à ce que vous en ayez besoin. Donc, en théorie, si vous chargez généralement votre Apple Watch pendant la nuit pendant que vous dormez, elle se chargera à 80%, puis attendra un peu avant de vous réveiller pour charger le reste.

Par défaut, la charge optimisée de la batterie est activée sur toute Apple Watch exécutant watchOS 7, mais vous pouvez la désactiver (ou la réactiver) en suivant quelques étapes. Voici comment utiliser la charge de batterie optimisée sur Apple Watch dans watchOS 7.

Comment désactiver la charge optimisée de la batterie sur Apple Watch

Lancer le Paramètres app depuis l’écran d’accueil de votre Apple Watch.

Robinet Batterie.

Source : iMore Tap Santé de la batterie.

Appuyez sur le Interrupteur marche/arrêt de charge de batterie optimisé.

Source : iMore

Lorsque le commutateur est gris, cela signifie que la fonction de charge de batterie optimisée est désactivée. Vous pouvez facilement le rallumer en suivant les mêmes étapes ci-dessus. Assurez-vous simplement que le commutateur est vert lorsque vous avez terminé et la fonctionnalité sera à nouveau activée.

Utilisez-vous la charge de batterie optimisée sur votre Apple Watch ?

Aimez-vous la fonctionnalité ou l’avez-vous désactivée ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous.

