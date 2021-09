Si vous êtes propriétaire ou entrepreneur de PME, il y a de fortes chances que vous exploitiez et mainteniez votre propre site Web. Si tel est le cas, le suivi des performances de votre site Web, à la fois en général et par rapport à vos concurrents, est primordial pour le succès de votre entreprise. Cela peut aussi être une perspective assez intimidante.

Heureusement, Google propose plusieurs produits gratuits qui vous aideront à maintenir votre site Web et à fournir des informations détaillées sur les performances et le succès de votre site : Google Search Console et Google Analytics. Lisez la suite pour en savoir plus sur l’utilisation de la console de recherche Google pour votre entreprise.

Qu’est-ce que la console de recherche Google et À quoi sert la console de recherche Google?

Google Search Console est une plate-forme gratuite créée pour aider les spécialistes du référencement et les spécialistes du marketing à suivre et à analyser les performances de référencement de leurs sites Web. Avec le programme, vous pouvez obtenir des informations puissantes sur les performances de votre site Web afin que vous puissiez identifier les sections qui fonctionnent bien et celles qui ont besoin d’être améliorées, y compris les performances des pages ou les problèmes techniques. Une fois que vous aurez configuré Google Search Console, vous aurez accès au programme de données de référencement le plus complet et en temps réel disponible à ce jour.

Comment utiliser la console de recherche Google

Bien que de nouvelles fonctionnalités et améliorations aient été ajoutées à la plate-forme depuis sa première sortie, l’objectif de l’utilisation de la console de recherche Google est resté le même, selon WordStream : « donner aux propriétaires d’entreprise, aux spécialistes du marketing et aux spécialistes du référencement des conseils directs sur la façon de élever leurs performances de référencement – à la fois du point de vue du contenu et du point de vue technique. »

À la base, l’utilisation de Google Search Console peut vous aider à :

Identifiez et corrigez tous les éléments essentiels du Web, la convivialité mobile et l’expérience de page générale pour votre site WebSuivez le classement de vos mots clés, le trafic organique, la position moyenne de l’annonce, les impressions et le taux de clics (CTR)Envoyez des plans de siteComprenez la couverture de l’index de votre site et assurez-vous que vos pages Web sont correctement indexésExaminez tous les problèmes de sécurité identifiés par Google ou les actions manuelles que vous devez entreprendreAnalysez vos données de backlink, telles que le nombre total de liens externes, les principaux sites liés, la distribution du texte d’ancrage et les principales pages liéesConfirmez que votre balisage schema.org fonctionne correctement afin que vos pages Web apparaissent dans des résultats enrichis

La mise en place de ces freins et contrepoids en configurant la console de recherche Google est essentielle pour comprendre et améliorer les performances de référencement de votre site. Pour cette raison, l’utilisation régulière de Google Search Console devrait faire partie de votre stratégie globale de marketing numérique.

Utilisation de la console de recherche Google par rapport aux autres plates-formes de suivi des mots clés

Bien qu’il existe d’autres plates-formes de suivi de mots clés, telles que SEMrush et Ahrefs – que nous avons déjà mentionnées sur ce blog – elles ne représentent qu’entre 30 et 40 % du classement total des mots clés de votre site Web. Parce qu’ils ne font que gratter les SERP (pages de résultats des moteurs de recherche) pour collecter les données de classement des mots clés, les informations que ces plateformes présentent peuvent être antidatées ou incomplètes.

WordStream le dit assez succinctement : « En ce qui concerne la recherche de la vérité sur le référencement, aucune autre plate-forme ne peut se comparer à l’ensemble de données de Google. Chaque requête de mot clé représente une nouvelle opportunité pour votre entreprise de gagner de vrais clients et clients, et nous avons les conseils dont vous aurez besoin pour utiliser pleinement la console de recherche Google, y compris comment lier la console de recherche Google à Google Analytics, qui vous donnera l’image la plus complète des performances de référencement de votre site.

Comment utiliser la console de recherche Google pour générer plus de trafic vers votre site Web

Nous savons ce que vous pensez. Si vous devez utiliser Google Search Console dans le cadre de votre stratégie globale de marketing numérique, vous pourriez être tenté de ne vous connecter qu’occasionnellement à votre compte pour afficher les mesures de performance de votre site. Une chose de moins sur votre liste de responsabilités quotidiennes. Cependant, si c’est l’approche que vous cherchez à adopter, vous ne pourrez pas utiliser pleinement la console de recherche Google.

Voici comment utiliser au maximum la Google Search Console pour générer plus de trafic vers votre site Web :

1. Vérifiez que Google indexe et explore correctement votre site

Avant que vos pages Web puissent être correctement classées pour les mots-clés et les requêtes de recherche appropriés, vous devez vous assurer que les robots des moteurs de recherche indexent et explorent correctement votre site Web.

Vous pouvez utiliser Google Search Console pour voir :

Lesquelles de vos pages Web ont été correctement indexées Si Google a trouvé des améliorations que vous pouvez apporter pour améliorer le classement de votre site sur les SERP, telles que des liens de sites ou des fils d’Ariane Lorsque vos pages Web ont été explorées pour la dernière fois.

Si vous cherchez à avoir plus d’agence sur les pages Web promues par Google pour la recherche, vous pouvez également utiliser la console de recherche Google pour soumettre un plan du site – qui, comme l’indique WordStream, communique “à Google quelles pages de votre site Web sont les plus importantes et devrait donc être exploré et promu plus souvent » — pour votre site Web.

2. Résoudre les problèmes techniques et de performances de la page

Bien que ce soit peut-être l’exigence dont on parle le plus, un contenu pertinent et de haute qualité n’est pas le seul exigence que Google prend en compte lors du classement du contenu sur les SERP. Les performances techniques de votre site influencent fortement l’évaluation par Google de votre site Web et de votre entreprise. Google veut s’assurer que vos pages se chargent rapidement, qu’elles sont réactives et qu’elles offrent une expérience de haute qualité aux visiteurs qui découvrent votre site via la recherche.

Résoudre les problèmes techniques potentiels de votre site Web peut être intimidant, surtout si vous n’avez pas le plus d’expérience ou de connaissances sur le travail sur le backend de votre site Web. Heureusement, vous pouvez utiliser Google Search Console pour identifier et résoudre tout problème technique ou de performance de page qui pourrait avoir un impact sur le classement ou la position de vos mots clés. L’algorithme de classement Google utilise les critères suivants pour calculer les performances globales d’une page Web :

Éléments essentiels du Web: Cette nouvelle exigence d’algorithme inclut les temps de chargement, l’interactivité, la stabilité visuelle et la vitesse globale du site pour chacune de vos pages Web. Facilité d’utilisation mobile : En raison de l’indexation mobile d’abord, Google aime que vos pages Web se chargent rapidement, soient réactives et performantes sur tous les appareils mobiles.HTTPS : HTTPS est tellement plus sécurisé que HTTP, et si votre site Web contient trop d’adresses URL avec des protocoles HTTP plutôt que HTTPS, les performances de référencement pourraient être pires en raison du manque de cryptage.Sécurité: En plus du protocole HTTPS suivant, les pages Web doivent être sécurisées et offrir une navigation sécurisée à tous les utilisateurs.

Si l’une de vos pages Web souffre dans l’un des domaines mentionnés ci-dessus, vous pouvez utiliser la console de recherche Google pour le découvrir avec la fonction Expérience, qui vous montrera tous les problèmes détectés et sur quelles pages. L’image ci-dessous montre un exemple d’un site Web comportant 110 pages qui, selon Google, offrent aux utilisateurs des expériences de page de faible qualité. À moins que le site Web ne résolve ces problèmes techniques, il est peu probable que leurs performances globales de référencement et, par extension, leur trafic organique s’améliorent.

3. Confirmez que Google sait quels mots clés vous ciblez

La meilleure façon de vous assurer que votre site Web est continuellement classé pour les mots-clés que vous avez choisis est de créer et de publier un contenu de haute qualité qui met en valeur l’expertise de votre entreprise et les connaissances spécifiques à l’industrie sur vos pages Web et votre blog. Plutôt que d’attendre 30 jours pour obtenir un rapport mis à jour, comme vous le feriez avec les programmes de recherche de mots clés, vous pouvez utiliser la console de recherche Google pour confirmer que le contenu de votre nouveau site Web est bien classé pour vos termes de recherche ciblés. Comme le souligne WordStream, « Parce que Google Search Console met à jour quotidiennement le classement des mots clés, [you can] confirmer dans quelques jours si [you] optimisé [your] contenu efficacement.

Voici comment effectuer une recherche de mots clés dans la console de recherche Google :

Effectuez votre recherche générale de mots-clés pour sélectionner les mots-clés et expressions que vous souhaitez cibler pour le contenu de votre site Web. Assurez-vous que votre contenu est entièrement optimisé pour le ou les mots-clés choisis et publiez votre contenu sur votre site. Une fois que votre contenu a été diffusé pendant quelques-uns jours, vérifiez que Google affiche votre contenu pour les mots-clés et expressions pertinents sur les SERP.

Si vous constatez que votre contenu n’est pas bien classé pour vos mots-clés désignés, Google ne perçoit probablement pas le contenu comme pertinent pour ces mots-clés, ou peut-être comme un contenu de haute qualité. Si tel est le cas, vous pouvez faire plusieurs choses pour essayer d’augmenter le classement de votre contenu :

Révisez votre contenu. Bien que vous ne souhaitiez probablement pas l’entendre, vous devrez peut-être apporter de légères modifications à votre contenu. Concentrez-vous sur l’incorporation de vos mots-clés dans les titres et sous-titres et sur l’élargissement potentiel de la portée de votre contenu pour inclure des détails plus approfondis sur le sujet.Utilisez un outil de contenu. Il existe quelques outils de contenu que vous pouvez utiliser pour vous guider tout au long du processus d’écriture, tels que LSIGraph, LinkGraph et CognitiveSEO. Ces outils peuvent vous guider tout au long du processus de rédaction en suggérant des termes puissants à intégrer dans votre contenu.Vérifiez vos métadonnées. Parcourez le titre de votre page, la méta description, les balises méta et les balises alt pour vous assurer qu’elles sont optimisées pour inclure vos mots-clés cibles.Construisez l’autorité de votre site. Plutôt qu’il y ait un problème avec votre contenu, le défi pourrait être que votre site Web n’ait peut-être pas assez «d’autorité» pour se classer très haut sur les SERP. Concentrez-vous sur le renforcement de l’autorité de votre site en incorporant des backlinks plus crédibles et de haute qualité dans votre contenu.

Il est important d’identifier et de résoudre les problèmes techniques et de performance des pages de votre site Web le plus rapidement possible afin de s’assurer qu’ils n’affecteront pas la réputation de votre entreprise. Bien qu’il existe un certain nombre d’autres outils disponibles pour aider à résoudre les problèmes d’expérience, l’utilisation de la console de recherche Google vous fournira les conseils les plus directs afin que vous sachiez où concentrer vos efforts. Une fois que vous avez résolu tous les problèmes majeurs que vous avez découverts, assurez-vous de vérifier régulièrement la console de recherche Google pour vous assurer que votre site Web fonctionne aussi bien que possible.

4. Exécutez des tests SEO A/B

Une fois que vos pages Web sont correctement classées pour vos termes de recherche pertinents et que les performances de vos pages, la convivialité mobile, la sécurité et les performances de vos pages répondent toutes aux normes de Google, vous pouvez utiliser la console de recherche Google pour effectuer des tests A/B d’optimisations spécifiques afin d’améliorer la position de votre site à travers tous vos mots-clés de recherche. Pour ce faire, suivez ces étapes :

Décidez quelle(s) page(s) vous souhaitez tester et quelles variantes spécifiques vous souhaitez essayer. Quoi que vous fassiez, ne testez pas plus d’une variante à la fois. Cela rendra difficile la détermination de la variante qui a contribué à l’amélioration des impressions, des classements ou du trafic organique.Terminez votre optimisation sur la page sélectionnée.Attendez 7 à 10 jours.Utilisez la console de recherche Google pour voir si oui ou non la modification de la page a amélioré la position de la page, le nombre de clics ou d’impressions, ou le taux de clics (CTR).

Bien que l’utilisation de la console de recherche Google puisse faciliter l’analyse des résultats des tests A/B, il n’existe aucun moyen de suivre les modifications que vous apportez à votre site Web dans le programme lui-même. Pour ce faire, vous devrez utiliser un outil de suivi du classement des mots clés qui inclut une fonctionnalité de test A/B, telle que GSC Insights ou Rank Science. Quoi qu’il en soit, Google Search Console est le meilleur moyen de comprendre laquelle de vos optimisations de test A/B a permis d’améliorer les impressions et les classements. À partir de là, vous pouvez rincer et répéter sur le reste des pages Web de votre site.

Comment utiliser la console de recherche Google pour améliorer votre référencement

Comme mentionné ci-dessus, si vous n’utilisez pas activement la console de recherche Google, vous n’obtiendrez pas une image complète des performances de référencement de votre site Web. Chaque recherche de mots clés pertinente effectuée par votre public cible est une autre chance de gagner de vrais clients et clients pour votre entreprise, et la portée et la précision du tableau de bord de la console de recherche Google et les données inégalées que la plate-forme peut fournir sont au-delà de celles des autres plates-formes de suivi des mots clés.

