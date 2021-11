Comment utiliser la fonction de contact héritée d’Apple pour permettre à votre famille d’accéder à vos photos et données après votre décès

Apple dans iOS 15.2 permet à vos proches d’accéder plus facilement à vos données personnelles en cas de décès avec l’ajout d’une fonction Legacy Contact. Une personne définie comme votre contact hérité reçoit un code spécial qui peut être fourni à Apple avec un certificat de décès pour déverrouiller votre appareil.



Le contact hérité que vous définissez aura accès à vos messages, photos, notes et autres données sensibles, ainsi qu’à la possibilité de supprimer le verrouillage d’activation de vos appareils. . Ce guide vous explique comment activer les contacts hérités, explique comment accéder aux données après un décès et décrit certaines des données qui seront accessibles.

iOS 15.2 est actuellement disponible en version bêta, mais il sera lancé au public plus tard cet automne.

L’ajout d’un contact hérité ne prend que quelques étapes, mais les deux personnes impliquées dans le processus doivent exécuter iOS 15.2 ou une version ultérieure.

Ouvrez l’application Paramètres. Appuyez sur votre photo de profil pour accéder aux paramètres de votre identifiant Apple. Appuyez sur Mot de passe et sécurité. Appuyez sur Contact hérité.

Appuyez sur Ajouter un contact hérité. Dans l’écran contextuel qui décrit la fonctionnalité, appuyez sur Ajouter un contact hérité. Authentifiez-vous avec Face ID, Touch ID ou un mot de passe. Apple suggérera des membres de votre famille si vous avez activé le partage familial. Appuyez sur le nom d’un membre de la famille ou sélectionnez « Choisir quelqu’un d’autre » pour faire votre choix dans votre liste de contacts. Une fois qu’une personne a été sélectionnée, appuyez sur Suivant.

Sur l’écran qui décrit le fonctionnement de Legacy Contact, appuyez sur Continuer. Choisissez comment partager votre clé d’accès. Vous pouvez envoyer un iMessage à un contact avec votre clé, ou vous pouvez en imprimer une copie.

Une fois que vous avez envoyé un message ou imprimé vos informations de contact héritées, la personne est officiellement définie comme la personne qui peut demander vos données. Répétez le processus si vous souhaitez définir un autre contact hérité. Vous pouvez en avoir plusieurs.

Pour des raisons de sécurité, Apple examine toutes les demandes des contacts hérités avant de fournir l’accès aux données. Votre ancien contact aura besoin d’accéder à votre date de naissance, à votre certificat de décès et à la clé d’accès que vous avez configurée.



La clé d’accès est imprimée ou envoyée dans un iMessage, et elle doit être enregistrée dans un emplacement sécurisé par la personne que vous avez définie comme votre contact. Apple fournit une très longue clé à plusieurs chiffres qui est un mélange de lettres et de chiffres et un code QR facile à scanner. Apple fournit les informations suivantes à votre contact.

Comme [person]l’ancien contact de , vous pourrez accéder aux données de [person]’s et supprimer le verrouillage d’activation sur leurs appareils après leur mort.

La date de naissance étant utilisée comme mesure d’authentification, votre date de naissance doit être définie avec précision dans les paramètres de votre appareil. Vous pouvez vous assurer qu’il est défini en ouvrant l’application Paramètres, en appuyant sur votre photo de profil, en sélectionnant « Nom, numéros de téléphone, e-mail » et en l’ajoutant ou en la mettant à jour en appuyant sur la liste « Anniversaire ».

En cas de décès, votre Contact Héritage devra récupérer la clé d’accès qui lui a été fournie lors de sa désignation comme contact ainsi qu’une copie de votre acte de décès.

Apple demande à votre contact Legacy de visiter digital-legacy.apple.com pour commencer le processus d’authentification. Le contact hérité devra se connecter avec son « identifiant Apple » et fournir les informations nécessaires à Apple.



Pour accéder à vos données, une clé d’accès est indispensable. Si aucune clé d’accès n’est disponible, votre famille peut toujours supprimer le verrouillage d’activation de vos appareils, mais votre compte et vos données devront d’abord être supprimés et le processus nécessite un certificat de décès.

Il y a un temps d’attente pour obtenir l’approbation via le processus Digital Legacy mis en place par Apple, et les mises à jour de statut sont disponibles sur le site Web Digital Legacy.

Votre ancien contact aura accès aux données suivantes sur vos appareils.

Photos Messages Notes Fichiers Applications téléchargées et leurs données associées Contacts Calendrier Événements Sauvegardes de l’appareil

Les identifiants et mots de passe du trousseau iCloud ne seront pas disponibles, ni aucun média sous licence.

Selon Apple, votre contact hérité peut afficher vos données sur iCloud.com ou télécharger une copie sur privacy.apple.com. Les données peuvent également être visualisées directement sur un appareil Apple.

Vous pouvez supprimer un contact hérité que vous avez défini à tout moment, en révoquant l’accès à vos données. Voici comment:

Ouvrez l’application Paramètres. Appuyez sur votre photo de profil pour accéder aux paramètres de votre Apple ID‌. Appuyez sur Mot de passe et sécurité. Appuyez sur Contact hérité. Appuyez sur le nom de la personne dont vous souhaitez supprimer l’accès.

Sélectionnez Supprimer le contact. À l’avertissement qui s’affiche vous indiquant que la personne ne pourra pas accéder à vos données après votre décès, sélectionnez Supprimer le contact.

À partir de là, la personne sera supprimée et la clé d’accès qui lui a été fournie ne fonctionnera plus pour accéder à vos données après votre décès.

Commentaires sur les guides

