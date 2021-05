Comment utiliser la fonction de recherche dans WhatsApp pour Android

Whatsapp est l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde. Lorsque vous avez beaucoup d’amis, de messages et de contacts qui volent, il peut être difficile de savoir où se trouve. Heureusement, Whatsapp a intégré une sorte de recherche universelle dans son application qui peut vous aider à localiser essentiellement tout ce qui s’est passé dans l’application. Cela facilite la recherche de chats, de pièces jointes, de contacts ou de tout autre élément, le tout à partir d’une seule barre de recherche.

Comment utiliser la recherche universelle dans WhatsApp

Ouvert Whatsapp

Robinet Rechercher

Entrer texte pour tout ce que vous recherchez.

C’est ça. Vous pouvez taper n’importe quoi et Whatsapp recherchera tous vos chats, contacts, documents, liens et plus encore et affichera les résultats pour vous.

Comment utiliser les filtres dans la recherche universelle

L’utilisation de la recherche universelle est excellente, mais Whatsapp comprend également des filtres que vous pouvez utiliser pour essayer de restreindre vos résultats. Vous pouvez filtrer par photos, vidéos, liens, GIF, audio et documents. Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas rechercher par noms de fichiers (par exemple, noms de fichiers de photos), mais vous pouvez utiliser des filtres pour rechercher un contact et filtrer les photos envoyées à ou à partir de ce contact. Remarque: Au fur et à mesure que vous effectuez une recherche, la recherche universelle vous montrera quels types de résultats vous avez (liens, documents, etc.) et vous pouvez appuyer sur un filtre pour l’appliquer à la recherche en cours.

